 Народные герои, получившие ордена в Харькове, вернулись на передовую и в свои части с оберегами от школьников из Краматорска. ФОТОрепортаж

Об этом пишет корреспондент Цензор.НЕТ.

Обереги от школьников из Краматорска уже традиционно привозит на церемонии награждения мама Степана Чубенко - 16-летнего парнишки, убитого в 2014 году в Донецке за желто-синюю ленточку на рюкзаке.

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В Харьков на вручение народных наград герои, те, кто их представляет, получившие ордена раньше, гости съехались с разных уголков Украины. Многие приехали непосредственно с линии огня. Сталина Чубенко, мама Народного героя Украины Степана Чубенко - 16-летнего краматорчанина, который погиб за свои проукраинские настроения и убеждения - постоянно привозит обереги для воинов. Желто-голубые бабочки-брошки всегда вкладываются в футляры с наградами. А в этот раз она раздавала героям письма от детей.





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У многих взрослых военных, прошедших тяжелые бои, видевших смерть, на глазах появлялись слезы, когда они брали в руки эти послания. Это был трогательный момент, который остался за кадром камер и вне внимания зрителей. И, кстати, некоторые письма не нашли адресатов, но мы обязательно их передадим.

Еще в футлярах с каждой наградой есть мотанка. Эти те самые куклы-обереги, которые были сделаны во время ежегодной встречи Народных героев Украины в Киеве 13 октября этого года. Некоторые из них подписаны именами детей, которые их собирали под руководством мастериц. Их привлекла к мастер-классу художник театра и кино Ирина Горшкова. А ткани для такого важного дела любовно отобрала владелица киевского магазина тканей Татьяна. Мотанок сделали много - остались и для следующих церемоний.









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В самом же Харькове писательница Юлия Илюха принесла книгу "Там, де вдома", которая включает 112 стихов про любовь и войну. Эти сборники получил каждый награжденный. А проект "Сила Слова" обязательно запишет видео, как Народные герои читают стихи из этой книги.

Это всего лишь малая толика сделанного для Народных героев в Харькове. Церемония и награда действительно народная, потому что в ее организации участвует множество разных людей. Подробнее о том, что происходило в харьковском Национальном академическом театре оперы и балета в минувшую субботу, можно будет прочитать в репортаже о церемонии.

Напомним, 30 ноября в Харькове прошло награждение орденом "Народный герой Украины".