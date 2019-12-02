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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины выявила незаконный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии. Стоимость скрытых от таможенного контроля вещей - 300 тысяч долларов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 01

"На пост "Восточный" Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза иностранец, который длительное время проживает в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. При осмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 02

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СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 03

Эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле. Это - старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются ХVIII-XIX веком и высоко ценятся среди коллекционеров", - говорится в сообщении.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 04
СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 05

Сейчас все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 06

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СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 07

По факту контрабанды культурных ценностей начато уголовное производство.

СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 08
СБУ выявила контрабандный ввоз в Украину японских артефактов на 300 тыс. долларов 09

Источник: https://censor.net.ua/p3162956
 
 
 Топ комментарии
 
японамать, ось так митники в Японії))
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Ща они ему ещё за вакидзаси и сёримату контрабанду зброи пришьют.
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нє, мають так як у нас - за кожну монетку тебе висушать і ще раз висушать.
якщо купив щось - то ти його власник!(В. Кличко. цитата)
якого біса чмо в кашкеті має твоє ж майно забирати, бо типу "цінність"? його що, вкрадено з музею?
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знаток УКРАИНЫ, ПЕРЕВЕДИТЕ С ФРАНЦУЗСКОГО: kumte lja pa se...
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Кляті японські митники-хабарники! За гроші готові все вивезти! Не те що наші чесні митники!
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нашим не пофиг?, купил-заплатил, возьмите мыто и гуляйте)))
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"нашим" ні ...вони любителі поїпать мізки ...а "закони" які їм понапридумували ...видно що марсіяни митний кодекс писали бо такого бреда немає більше ніде в світі
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Не пофиг,если товар ехал Боре Филатову
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японамать, ось так митники в Японії))
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нє, мають так як у нас - за кожну монетку тебе висушать і ще раз висушать.
якщо купив щось - то ти його власник!(В. Кличко. цитата)
якого біса чмо в кашкеті має твоє ж майно забирати, бо типу "цінність"? його що, вкрадено з музею?
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вывозить антиквариат с Японии можно при наличии соответствующего документа, что вывозимый груз не является национальной исторической ценностью.Здесь вопрос лежит немножко в другой плоскости: не задекларирован ввозимый в Украину антиквариат ( если экспертиза это подтвердит) с которого должны быть уплочены таможенные платежи и сборы
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Ща они ему ещё за вакидзаси и сёримату контрабанду зброи пришьют.
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Тварюки из СБУ, идите Дамбас освобождать! Сидят в тылу, роются в чужих карманах, ищут там свои деньги
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"артефакт", мать вашу, означает "созданный искусственно". ЛЮБЫЕ созданные деловитым китайцем носки в сеточку являются артефактом!
Грамотеи, млять, любят заковыристыми словесами щегольнуть....
"они хочут свою образованность показать и всегда говорят непонятное!"
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