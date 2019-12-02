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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Массовая драка в кафе на Срибнокильской в Киеве: пострадали восемь человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Полиция Киева устанавливает обстоятельства драки в развлекательном заведении. В результате потасовки между посетителями и работниками одного из столичных кафе пострадали восемь человек. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Так, по информации ведомства, в полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в ​​Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения.

"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа лиц грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, а также повредила имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем "БМВ" и скрылась с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения восемь работников заведения", - сказано в сообщении.

Массовая драка в кафе на Срибнокильской в Киеве: пострадали восемь человек, - полиция 01

Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливаются другие лица, причастные к правонарушению.

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В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.

Массовая драка в кафе на Срибнокильской в Киеве: пострадали восемь человек, - полиция 02
Фото: сайт полиции Киева

Источник: https://censor.net.ua/p3162911
 
 
 Топ комментарии
 
талоновыти зебилы развлекаются))) поздравляю зефанатов
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73% дурныков уставших от войны возвращают нас в начало 90-х....
В полной ЖОПЕ хороше себя чувствуют только ГЛИСТЫ!)))
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талоновыти зебилы развлекаются))) поздравляю зефанатов
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А ТЫ ДЕБИЛ,И ВРАЧИ УЖЕ НЕ ПОМОГУТ,ЭТО ГЕНЕТИКА!!!!!
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Современная постановка "Человек с бульвара Капуцинов"
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агенты путена вконец распоясались, если так дело пойдет, то скоро и в раде всю посуду побьют вдребезги, придеца на пластик переходить
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Столько свободного быдла в стране, а могли же такими темпами оккупанта с территории Украины выкурить, оказалось что они только устали от войны.
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какие-то стрёмные киевляне пошли...
хорошо бы фамилию,или на заточку взглянуть..
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горячие афрокавказские киевляне резвятся.
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Люди устали от войны, зубожиння, тарифы. Не судите строго, они просто хотят мира...
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73% дурныков уставших от войны возвращают нас в начало 90-х....
В полной ЖОПЕ хороше себя чувствуют только ГЛИСТЫ!)))
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Я заметила,как BMW-так сидит идиот за рулем!!!!
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это кафе или бульонная? " в шумном балагане..."
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