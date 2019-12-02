 Массовая драка в кафе на Срибнокильской в Киеве: пострадали восемь человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Так, по информации ведомства, в полицию поступила информация о драке в кафе на улице Срибнокильской в Дарницком районе. Заявительница сообщила, что посетители напали на сотрудников частной охранной фирмы, а также автомобилем повредили ограждение учреждения.
"На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что группа лиц грубо нарушала общественный порядок, что сопровождалось особой дерзостью и исключительным цинизмом, а также повредила имущество учреждения и входные двери помещения автомобилем "БМВ" и скрылась с места происшествия. Во время драки в данном заведении получили телесные повреждения восемь работников заведения", - сказано в сообщении.
Полиция установила личность владельца иномарки, им оказался 39-летний киевлянин. Также устанавливаются другие лица, причастные к правонарушению.
В настоящее время следственным отделом Дарницкого управления полиции решается вопрос о внесении указанного уголовного преступления в Единый реестр досудебного расследования по предварительному квалификацию ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проведения дальнейшего расследования.
хорошо бы фамилию,или на заточку взглянуть..
В полной ЖОПЕ хороше себя чувствуют только ГЛИСТЫ!)))