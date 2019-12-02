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 Общество, Фоторепортаж
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 Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского "Беркута" Лукаша. ФОТО

Дарницкий районный суд Киева допросил свидетелей по делу о события 01.12.2013 и 18.02.2014 гг.

Об этом говорится в паблике "Адвокатська дорадча група", передает Цензор.НЕТ.

Дарницкий районный суд Киева (Севастопольская, 7/13) заслушал показания потерпевших в ходе рассмотрения дела Владислава Лукаша, бывшего командира батальон ПМОП "Беркут" при ГУМВД Украины в Харьковской области, который обвиняется в превышении власти и служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия (противостояние 01.12.2013 г. на Банковой и 18.02.2014 - мирное шествие в Крепостном пер. и на ул. Институтской). Обвинительный акт в отношении Лукаша был передан в суд в июле 2016 года.

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"Ровно 6 лет прошло с событий на ул. Банковой. На прошлом судебном заседании  в деле Лукаша допрашивали Сергея Муренко (получил телесные повреждения средней тяжести) и Татьяну Лысенко (получила легкие телесные повреждения) - потерпевших по этому эпизоду, 1 декабря 2013 года на ул. Банковой", - говорится в сообщении.

"Я на тот момент уже лежал и признаков жизни не подавал. Со мной произошло то же, что и с этим человеком. Лава сотрудников внутренних дел, пробегая мимо, продолжала нас - лежачих - бить. Дубинками и ногами. Мне удалось удачно сгруппироваться в позе эмбриона на правом боку. Руками я прикрыл голову. Поэтому получил в левый бок тела примерно полтора десятка ударов дубинками. После того как частота ударов уменьшилась, один особенно обученный сотрудник МВД ударил меня берцем в спину и попал по почке, из-за чего я раскрылся, развернулся и повернулся лицом к нападающим. Ну, это было ошибкой - я сразу получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться рукой, из-за чего получил перелом руки, контузию глаза и открытый перелом носа ... Выполз после этого метров 30-40 в Институтскую примерно до входа в Нацбанк. Там меня подобрали люди и погрузили в машину скорой помощи", - рассказал на суде потерпевший.

Следующее заседание завтра: вторник, 3 декабря 9:30.

Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 01
Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 02
Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 03
Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 04
Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 05
Я получил удар дубинкой по лицу. Попробовал прикрыться и получил перелом руки, носа и контузию глаза: суд заслушал показания потерпевших по делу экс-командира харьковского Беркута Лукаша 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162857
 
 
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Так виглядає гумореска про ********* палички і шерстяні світри у виконанні потерпілого. Зебіки, давайте поржем разом.
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Слов нет, те кадры просто душу рвали, вообще непонятно в ментовку специально отбор уродов моральных был?
Я бы присудил кроме всего прочего, чтоб семьи этих всех беркутовцев принудительно каждый день смотрели видео этих избиений и людей потом в ликарнях!
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И що. Евромайдановцы до сих пор для них преступники.
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"чтоб семьи этих всех беркутовцев принудительно каждый день смотрели видео этих избиений "
Кто вам сказал, что для них это будет наказанием? Это особая порода людей - садисты - именно такие себя реализовывали в Беркуте - нормальные люди туда не шли никогда.
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Все действия ментовской структуры направлено на отсутствие наказания за выполнение преступных приказов начальства.
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А Кернеса когда посадят, сам лично избивал майдановцев?
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