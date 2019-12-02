 Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Погром в заведении MisterCat (Позняки): около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди на автомобиле разнесли входные двери заведения", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Киев Оперативный/Facebook