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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:драка (1755) Киев (18263)

 Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения. ФОТОрепортаж

В киевской пиццерии устроили драку, а затем на автомобиле разнесли входную дверь заведения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".

"Погром в заведении MisterCat (Позняки): около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди на автомобиле разнесли входные двери заведения", - сказано в сообщении.

Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения 01

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения 02
Фото: Киев Оперативный/Facebook

Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162810
 
 
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Все отлично.В стране бардак.А будет еще хуже.
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