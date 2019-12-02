 Неизвестные устроили массовую драку в пиццерии на Позняках, а затем разнесли автомобилем входные двери заведения. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Киев Оперативный".
"Погром в заведении MisterCat (Позняки): около 10 человек зашли внутрь, начали конфликтовать с посетителями, потом переключились на персонал и началась массовая драка. Но и этим не закончилось - после драки молодые люди на автомобиле разнесли входные двери заведения", - сказано в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Фото: Киев Оперативный/Facebook
https://kyiv.depo.ua/rus/kyiv/policiya-opublikuvala-video-krivavih-rozbirok-u-restorani-kiyeva-20171030666948