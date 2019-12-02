 На Фанаре впервые служили на украинском языке, - ПЦУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Православная Церковь Украины на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Впервые на украинском языке совершалась Божественная литургия иерархами Православной Церкви: митрополитом Луцким и Волынским Михаилом и архиепископом Черниговским и Нежинским Евстратием, в сослужении архимандрита Харлампия, который занимается украинской общиной в Стамбуле, протоиерея Владимира Вакина, ректора Волынской православной богословской академии, и диакона Михаила Омельяна, старшего преподавателя Киевской православной богословской академии", - говорится в сообщении.

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Вместе со священнослужителями молилась украинская громада Стамбула, а также представители государства - заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

Обращаясь к собравшимся после Божественной литургии, митрополит Михаил поблагодарил Вселенского Патриарха Варфоломея за большую заботу, которую он проявляет к Украине, не только предоставив Томос об автокефалии Украинской Церкви, но продолжая и дальше трудится для того, чтобы Православная Церковь Украины вошла в полное общение с другими Поместными Церквами.

"Вчера был тот самый день, когда 6 лет назад, во время Революции Достоинства, наша Церковь открыла свои двери, чтобы защитить свой народ от насилия и лжи. И за эти годы мы убедились, как много делает вера и правда. И то, что несколько лет назад мы могли только мечтать – сегодня является уже реальностью. Можно было бы представить 28 или даже 6 лет назад, что сейчас мы здесь, в этом святом константинопольском храме, все вместе – украинцы, греки, болгары, все дети единой Христовой Церкви – будем молиться и совершать литургию? Поэтому мы благодарны Богу, благодарны и Вселенскому Патриарху за все благодеяния для Украины", - сказал в своей речи архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий.

В свою очередь, епископ Галикарнасский Адриан от имени Вселенского Патриарха поздравил украинскую общину Стамбула, которая находится под опекой Его Святейшества и имеет возможность в этом храме святителя и чудотворца Николая совершать богослужение на родном языке.

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"Украинский народ очень набожный и близок к Богу, и это честь для всех нас, что мы здесь вместе является верными чадами Вселенской Патриархии", - отметил епископ.

В завершение слово взял заместитель Министра иностранных дел Василий Боднар, который отметил, что здесь в совместной молитве на родном языке украинцы получили еще одну возможность ощутить дух единения, даже живя за границей.



















Напомним, 15 декабря 2018 года на Объединительном соборе предстоятелем Украинской поместной православной церкви избрали митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания, представителя Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Тогда же начался переход приходов УПЦ МП в ПЦУ. В интернете даже создали интерактивную карту таких переходов. Предстоятель Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний заявил, что все верующие в Украине должны добровольно выбирать свой религиозный центр.

6 января 2019 года в церкви Святого Георгия в резиденции Вселенского патриархата в Константинополе во время праздничной литургии с участием патриарха Варфоломея предстоятелю Православной церкви Украины Епифанию вручили Томос об автокефалии украинской церкви.

9 января в Константинополе члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви.