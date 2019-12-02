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 Происшествия, Киевские новости
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 Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ. ДОКУМЕНТ

Автомобиль Range Rover, в котором сегодня убили трехлетнего сына бизнесмена и депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева, принадлежит фирме, которая фигурирует в уголовном производстве правоохранителей относительно финансирования терроризма на Донбассе.

Об этом "Слідство.Інфо" узнало из судебного решения. Речь идет о компании "Донукрпроектнии", информирует Цензор.НЕТ. У этой фирмы Соболев арендует машину Range Rover 2013 года выпуска, о чем депутат сам указывает в своей декларации. Из двух разных источников в правоохранительных органах издание получило подтверждение, что автомобиль этой компании расстреляли в центре Киева сегодня, 1 декабря.

Фирма "Донукрпроектнии" ранее была зарегистрирована в Донецке, а ее учредителем, по данным YouControl, был Вячеслав Соболев. "Донукпроектнии" фигурирует в уголовном производстве по подозрению в финансировании терроризма на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 3-летний ребенок погиб при покушении на депутата Киевского облсовета Соболева, - Бутусов

По данным следствия, "Донукпроектнии" и ряд других фирм, к которым в прошлом Соболев тоже имел непосредственное отношение, использовали для легализации средств, полученных от ведения незаконного бизнеса в так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Из текста судебного решения видно, что с февраля 2006-го по январь 2017 года эти компании осуществили между собой финансовые операции на сумму почти 678 миллионов гривен. Среди таких фирм правоохранители указывают, в частности, и компании, которые владели сетью супермаркетов под названием "Обжора". Вячеслав Соболев был в учредителях одной из таких компаний до 2007 года.

К 2014 году на территории Донецкой области работала сеть супермаркетов "Обжора". Как отмечает следствие, после захвата террористической организацией "ДНР" части Донецкой области, компания там продолжила работать.

Range Rover, в котором застрелили ребенка, принадлежит фигуранту расследования о финансировании терроризма, - СМИ 01

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Напомним, вечером 1 декабря неизвестный открыл огонь по автомобилю Range Rover черного цвета на перекрестке Льва Толстого и Тарасовской. Мужчина стрелял в гражданина С., однако пуля попала в трехлетнего мальчика, который также находился в салоне. Ребенок умер по дороге в больницу. В Киеве введена специальная полицейская операция для поиска злоумышленника.

Источник: https://censor.net.ua/p3162792
 
 
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Это не "награда наконец то нашла героя"
Это такие "герои" теперь лазят по нашей земле...
А что придет вслед за ними?
Они тянут за собой кровь и смерть, как грехи за прошлое
Нам это нужно?!
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это ребенок 3 лет заслужил пулю, что ли? Нормально все с психикой? Чем ты сам от русских отличаешься?
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Личинку рюзге подстрелили, может всплакнуть? А убитое мирное население, издевательства, пытки, забыть? Так вот, никаких эмоций и сожелений, одним кацапов меньше.
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ты пойми одно
быть кровожадным не хорошо
убивать детей - это не правильно
и желать смерти детям врагов - такая себе мотивация
убивать врага - это совсем другое
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А кто желает смерти детям? Другое дело что таким родителям не соболезнуют в таком случае, а наоборот призывают образумиться. Ето судьба. У Януковоща тоже сынок утопился по странному стечению обстоятельств. Поедь в крым поплачь над ним.
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Ребенок етой твари заслужил ли пулю? А заслужили ли пули тысячи детей погибших на дамбасе, в малазийском боинге, погибшие в сирии, в школах, садиках и больницах которые бомбили росийские окупанты финансируемые етой тварью? Дети всегда расплачиваются за поступки своих родителей, как говорится до седьмого колена. Как написано в Старом Завете, Зуб заЗуб, Око за Око. И етот тоже что посеял тем и расплатился. Кем бы выросла ета сепарская личинка под руководством такого отца? То же самое ждет тех кто сейчас сдает Украины и работает на окупантов. Ихние дети за все заплатят в будущем.
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Депутат Киевского областного совета,входящий во фракцию Солидарность, член комиссии по вопросам бюджета и финансов финансирует терроризм на Донбассе. Это нормально я щитаю.
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война криминала всегда интересна
а вот дитя пострадало низашо...
помогут ли теперь бабки этому милионэру????
воруйте дальше
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За злочини батьків відповідають діти. Це карма.
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Ця жахлива історія буде довгою, бо багато чого поєдналося. БПП, фінансування тероризму, замовне вбивство, непрофесійний кіллер... Це ж треба фільм знімати, бо Голлівуд такого не чув🙄
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Неужели Патриоты занялись отстрелом дырявых мудаков?! .. но ребенка конечно жалко..
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