 Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - рассказал начальник полиции Киева Андрея Крищенко.

Как отмечается, во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

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Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.











