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Все про:ограбление (1239) Ощадбанк (190) Нацполиция (10488)

 Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных. ФОТОрепортаж

По подозрению в ограблении и подрыве отделения "Ощадбанка" на Русановке в Киеве задержаны 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции Киева

"Благодаря кропотливой работе, в которой были задействованы оперативники территориального управления полиции, столичного главка, а также спецназовцы мы установили фактические данные злоумышленников. И в результате слаженных действий правоохранители задержали двух человек, которые обоснованно подозреваются в совершении этого преступления. Это - 39-летний иностранец и 33-летний киевлянин, ранее судимый за хранение наркотиков", - рассказал начальник полиции Киева Андрея Крищенко.

Как отмечается, во время санкционированных обысков по месту жительства задержанных полицейские изъяли вещественные доказательства - автомобиль, инструменты и часть денег.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подрыв банкомата "Ощадбанка" в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы. ФОТОрепортаж

Фигурантов задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Задержанным объявлено о подозрении в совершении преступлений, готовятся материалы для избрания меры пресечения. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 01
Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 02
Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 03
Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 04
Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 05
Ограбление Ощадбанка в Киеве: полиция рассказала о задержанных 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162765
 
 
 Топ комментарии
 
"иностранец" - это швейцарец наверное, или гражданин Монако
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"иностранец" - это швейцарец наверное, или гражданин Монако
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Ніт! То принц з Дубаю, інфа 100%!
Оно як нафтомагнати розважаються!
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Самого бесит,напускают туману,можно подумать что из штатов кто-то польстился.
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Копчёный.
Куда ни приедут, везде рост криминогенности, разбои, изнасилования и грабежи. Даже Стокгольм превратили в опасный зоопарк (пока окраины, но скоро и в центре).Негры, арабы и прочие баклажаны везут свои помойки в сердце Европы
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"39-летний иностранец" - зуб даю, з Еміратів, Катару або Бахрейну. Мабуть, неабиякий шейх або принц. От же ж нафтосісі, з жиру як бісяться!
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а то ты не знаешь! целкой не претворяйся, с кавказа конечно! они на все пойдут, лишь бы не работать!
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Раньше (до войны) писали "гражданин расеи", а сейчас тайна, покрытая мраком- "иноср@нец". Как будто от этого мы к кацапам лучше относиться будем. Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2946
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Да никогда не подумал , что на Русановке будут взрывать банки!
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Ну так... Живем по-богатому. Взрывали как банк Рокфеллера, а получилось как всегда.
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А почему каждый раз так застенчиво пишут - "иностранец" ?
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- а я твой банк шаталь )))) и взриваль)))) иностранец я)))))
Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2435
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Киевлянин, как же так? Ведь цензоровская лицемерная шваль утверждала что домбасня!
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Вчера донецкую обезьяну с боевой гранатой Ф-1 поймали при посадке на самолет в Борисполе.
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Если бы он оказался бывшим атошником ты бы тут (в интернетах) по-другому тут пел. Ведь атошники бросающие гранаты в Лесных Тарновицах и Косовских Полянах это норм. Все хорошо пока твоя тупая как пробка башка не окажется возле такого кафе, в которое прилетела эта граната. Посмотрим будет ли тебе интересно какая прописка у кидавшего
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биба и боба два ......
так много сперли что евробляху было кинуть в западло........
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А ось пики уродів варто би було показати.
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Гульнуть хоть успели, или на грев бабки оставили.
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Ну судя по квадратикам первого фото это лицо кФказкАй нациАНАЛьности... Ограбление "Ощадбанка" в Киеве: полиция рассказала о задержанных - Цензор.НЕТ 2171
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ну и рожи ...особливо у иносранца...навіщо такі друкувати ...
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