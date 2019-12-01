 Украинские танцоры получили золото и серебро на турнире по фигурному катанию в Стамбуле. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках.

Выступая в юниорской категории, фигуристы уверенно выиграли обе программы и взошли на высшую ступеньку пьедестала с общим результатом 162.75 баллов.

Свой произвольный танец на музыку Сен-Санса ученики Марии Тумановской-Чайки выполнили без единой помарки, показав качественное, уже "взрослое" катание. Судьи достаточно высоко оценили яркое, эмоциональное выступление украинцев - 98.56 баллов. Их техническая оценка составила 53.92, а за компоненты наши танцоры получили 44.64 балла. Это уже вторая победа талантливого дуэта в нынешнем сезоне. В октябре Мария и Кирилл выиграли международный турнир Кубок Хэллоуин в Будапеште.

В категории сеньоры серебряными призерами стали украинцы Александра Назарова и Максим Никитин. Ученики харьковского тренера Галины Чуриловой, которые в этом сезоне со всех турниров со своим участием привозили награды, и на этот раз остались верными себе. Они были вторыми в ритмическом танце, прекрасно выступили и в произвольном, но обойти лидеров - поляков Наталью Калишек и Максима Сподирева не удалось. Наши спортсмены получили за второе выступление 112.59 баллов, а в целом - 189.23. У польских танцоров соответственно 114.78 и 192.96. На третьем месте с отставанием от украинцев более чем на девять баллов - российский дуэт София Евдокимова/Егор Базин (179.95).

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