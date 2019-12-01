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Все про:NASA (80) космос (614) наука (574)

 "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA. ФОТО

Космический корабль NASA "Юнона" 3 ноября пролетел поблизости от Юпитера.

Накануне пресс-служба NASA обнародовала фото, сделанное аппаратом, передает Цензор.НЕТ.

Камера "Юноны" зафиксировала южное полушарие Юпитера.

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Ученые воссоздали изображение, используя данные космического аппарата JunoCam.

Юнона зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA 01

Напомним, в 2016 году космический аппарат "Юнона" завершил свое пятилетнее путешествие к орбите Юпитера. И с тех пор началось изучение самой большой планеты в Солнечной системе с ее орбиты.

Также смотрите: NASA запустила онлайн-трансляцию сборки нового марсохода. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/p3162728
 
   
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Люди садите космонавтов в тюрьмы и забрасывайте их камнями, они лезут на небо, а это неугодно Богу!!
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Тебе сюда, в Общество Последователей Доктрины, что Земля Плоская (широко известными на просторах интернета ка "флэт ёрс-овцы" (от flat earth))
http://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/joining-the-society
(на английском, но тебя все равно примут)

Плати 12 баксов пожертвования сообществу - и общайся на доброе здоровье с такими же на всю голову больными.

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На Марсе жизни нет, потому что в почве высока концентрация перхлоратов.
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В Украине тоже толком жизни нет, потому что высокая концентрация порохоботов.
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ЗЕбил ты ж сам визжал про всего 8%?? не ты ли всё время повизгивал про 8%? да и тех уже в тюрьмы посадили ещё в мае месяце, забыл что ли?? А помнишь как ЗЕбилы выгнали Порошенко на Ростов ещё аж 21 апреля?? так какие такие порохоботы 1 декабря??
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Это давно не новость; Юнона уже много раз летала над южным полюсом Юпитера.
Собственно, эта миссия имеет несколько целей. Одна из них - проверить что солнечные батареи на таком расстоянии от Солнца могут снабжать аппарат достаточно приличным количеством энергии (для примера: солнечные панели Юноны дают около 340 вт на таком расстоянии; у Земли же они давали 10 квт). Предыдущие миссии имели на борту термогенераторы на плутонии; но сейчас запасы плутония-238 банально истощились, что сделало невозможным миссии в дальний космос. Однако, сейчас планируется миссия на Европу (хотя, пожалуй, Каллисто куда более интересен - он находится вне радиационного пояса Юпитера).
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Ну что ты несёшь?? Не стыдно?? Нет там никаких Юнон и Калисто и прочей чуши. Бог создал Землю и всё. Деньги просто пилят дуря людей.
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Заходи, не стесняйся. Тебе здесь помогут.


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Слышь а почему тогда нет ни единого подтверждения что есть жизнь где то кроме Земли? Потому что Бог создал жизнь только на Земле, а всё остальное сказочки для выдуривания бабла!! Покажи где есть жизнь кроме как на Земле?? Что нету? то то же!!
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Мне пришлось бы прочесть тебе целую лекцию по биохимии, чтобы ты понял. Но, здесь для этого слишком мало места.
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хаха биохимия, не смеши. Никто не может обьяснить как зародилась жизнь. Вообще никто не понимает!! Ану попробуй искуственно создай жизнь в лаборатории? А хрен там!!! что то твоя биохимия сразу сливаеца.
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создвали. есть опыт - брали кучу аминокислот и пробивали разрядом. имитируя землю мнорго лет назад
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Не ври дай ссылку? ЧТо создали? Я знаю что только синтезировали аминокислоты, но между аминокислотой и даже простейшей живой клеткой огромная пропасть!! Не смогли даже простейшую клетку создать!!
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вон ниже акварийу ответил. Все гуглится спокойно
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На тебе ссылку: следующий этап после синтеза аминокислот:

https://www.youtube.com/watch?v=K1xnYFCZ9Yg
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Давно всё известно; ты просто отстал от времени. Синтез аминокислот делали в лаборатории, воспроизводя процессы на ранней Земле (электрические разряды плюс жидкость с растворами различных минеральных солей); есть вполне убедительная теория возникновения жизни на основе репликации РНК.
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Ой не ври. Не ври..синтезировали всего 12 аминокислот, а их 21 нужна в живой клетке!! И повторюсь между аминокислотой и простейшей клеткой огромная пропасть!! Аминокислота это никакая не жизнь даже близко!
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Надоели вы, лапота деревенская.
Ведь вас же учили в советской (или российской) школе на уроках биологии опыту (скоммунизженному у ученых Запада) академика Опарина?
Ведь вас же - учили?
Иди в школу, для пациентов дурки из ЛДНР объявили повторный набор
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я бы попутно с аквариусом (не люблю его честно) прочел ьы тебе и курс химии, и курс физики, познакомил бы с анаэробными формами жизни, обхяснил про свойства силициума 9то бишь кремний)
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А ты только оттуда, ну как там рассказывай, Наполеона видел.
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Там спрашивали: где Ринах Амедов, почему опаздывает на лечение ? Какой-то здоровый бугай спрашивал; в руке держал шприц и ампулу аминазина.
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Ты там видать не долго лежал, не долечили, по блату раньше выпустили.
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Не, я ходил узнать - есть ли для тебя свободная койка.
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не ображай заслуженого космонавта, який вдарився лобом об небесну твердь
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А "Юнона" случайно не зафиксировала на видео на южном полушарии Юпитера запуски гиперзвуковых ракет "Кинжал" космовойском РФ ибо видео доказательств про "запуски" последних в Арктике русобесы так и предоставили.
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Да нет там никаких пятен это графика, Бог создал Землю и жизнь только на Земле..
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Уважаемый, ты либо жирный тролль либо упоротый верующий.
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Предлагаю туда отправить любителей срусскава Мира...!!!
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любителям срусского мира нужно объяснять, что они не правы. С аргументами, фактами, с непоколебимой позицией.
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