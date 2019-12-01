 "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA. ФОТО

Накануне пресс-служба NASA обнародовала фото, сделанное аппаратом, передает Цензор.НЕТ.
Камера "Юноны" зафиксировала южное полушарие Юпитера.
Ученые воссоздали изображение, используя данные космического аппарата JunoCam.
Напомним, в 2016 году космический аппарат "Юнона" завершил свое пятилетнее путешествие к орбите Юпитера. И с тех пор началось изучение самой большой планеты в Солнечной системе с ее орбиты.
http://www.theflatearthsociety.org/home/index.php/about-the-society/joining-the-society
(на английском, но тебя все равно примут)
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Собственно, эта миссия имеет несколько целей. Одна из них - проверить что солнечные батареи на таком расстоянии от Солнца могут снабжать аппарат достаточно приличным количеством энергии (для примера: солнечные панели Юноны дают около 340 вт на таком расстоянии; у Земли же они давали 10 квт). Предыдущие миссии имели на борту термогенераторы на плутонии; но сейчас запасы плутония-238 банально истощились, что сделало невозможным миссии в дальний космос. Однако, сейчас планируется миссия на Европу (хотя, пожалуй, Каллисто куда более интересен - он находится вне радиационного пояса Юпитера).
https://www.youtube.com/watch?v=K1xnYFCZ9Yg
Ведь вас же учили в советской (или российской) школе на уроках биологии опыту (скоммунизженному у ученых Запада) академика Опарина?
Ведь вас же - учили?
Иди в школу, для пациентов дурки из ЛДНР объявили повторный набор