 "Юнона" зафиксировала южное полушарие Юпитера, - NASA. ФОТО

Накануне пресс-служба NASA обнародовала фото, сделанное аппаратом, передает Цензор.НЕТ.

Камера "Юноны" зафиксировала южное полушарие Юпитера.

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Ученые воссоздали изображение, используя данные космического аппарата JunoCam.

Напомним, в 2016 году космический аппарат "Юнона" завершил свое пятилетнее путешествие к орбите Юпитера. И с тех пор началось изучение самой большой планеты в Солнечной системе с ее орбиты.

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