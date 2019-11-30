 Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца. ДОКУМЕНТ

Об этом она сама сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный Суд. Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А. А. Богомольца", - написала она.

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Также Амосова рассказала о своем видении причин увольнения на почве личной неприязни с бывшим руководством Министерства здравоохранения в лице Ульяны Супрун.

В приложенном к публикации решении суда указано, что инстанция обязывает НМУ выплатить 278 тыс. грн зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн грн моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тыс. грн.

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Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.

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В сентябре 2019 года экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.