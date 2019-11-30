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 Киевские новости, Общество
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Все про:Киев (18257) суд (22748) Амосова (43) медуниверситет (60)

 Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца. ДОКУМЕНТ

Печерский районный суд восстановил в должности ректора Национального медицинского университета имени А. Богомольца Екатерину Амосову.

Об этом она сама сообщила в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Раньше меня восстановили три судебные инстанции, включая Верховный Суд. Одновременно приказом Министра юстиции от 21.11.2019 отменено незаконное внесение сельским советом Винницкой области в реестр Кучина Ю. как руководителя НМУ им. А. А. Богомольца", - написала она.

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Также Амосова рассказала о своем видении причин увольнения на почве личной неприязни с бывшим руководством Министерства здравоохранения в лице Ульяны Супрун.

Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 01

В приложенном к публикации решении суда указано, что инстанция обязывает НМУ выплатить 278 тыс. грн зарплаты за время вынужденных прогулов (более года). Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн грн моральной компенсации и оплатить судебные издержки в размере 4,5 тыс. грн.

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Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 02
Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 03
Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 04
Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 05
Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца 06

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Напомним, 16 апреля 2018 года Екатерина Амосова была освобождена от должности ректора НМУ за невыполнение условий контракта. Этому решению предшествовало заключение комиссии Минздрава Украины, которая признала работу Амосовой в 2017 году неудовлетворительной.

15 августа назначенный Минздравом на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место. Вход в здание университета был заблокирован неизвестными лицами.

5 сентября Окружной административный суд города Киева приостановил действие приказа Минздрава Украины от 14 августа 2018 года о назначении Кучина и.о. ректора НМУ им. Богомольца и запретил Минздраву назначать на эту должность любое лицо, кроме случаев, определенных положением Закона Украины "О высшем образовании".

7 сентября 2018 года исполняющим обязанности ректора Национального медицинского университета Богомольца был признан экс-проректор университета Александр Науменко. В то же время, 20 сентября Печерский суд принял решение о признании увольнения Амосовой с должности ректора НМУ незаконным. 2 октября Минздрав вновь уволил Амосову.

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В сентябре 2019 года экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Минздрава из-за эпопеи с ректором медуниверситета имени Богомольца.

Источник: https://censor.net.ua/p3162721
 
 
 Топ комментарии
 
У корупцірнерів золота п'ятирічка. У них виходить буквально все.
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бороли-бороли зебіли корупцію і забороли Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 1548
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У корупцірнерів золота п'ятирічка. У них виходить буквально все.
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бороли-бороли зебіли корупцію і забороли Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 1548
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дорогая редакция: так одна тысяча или миллион компенсации моральной?
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петр ляксиич не виноват что рехформу проводили в жизнь дураки и дебилы. Других у нас нет!
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О да. Дайте гранату обезьяне. Вы будете за это отвечать? А если вокруг кроме обезьян ни кого нет?
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"ЗЕЛЕНСКИЙ, НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ, ПОДПИСАЛ ЗАКОН О СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ". Їжте, не обляпайтесь
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Не ваше кацапське діло коли нам на Майдан виходити. Методичку міняйте, щоб повним ідіотом не виглядати, хоча .., вам не звикати
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Нужно было с пети спарашивать,когда оно с фрау фсб наподписовал.Теперь зеля ,просто выполнил,что ********** подвисал.Все же просто.
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Он як! То Україні кінець? Більше ніякої історії і презьідентів?
Ти ще портрет Пуцтіна виклади сюди і намалюй йому цю цитату, і ми вообще океріемо!
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А где там написано про конец? Там написано, что лучший из всех вариантов.
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Вуйку, почитай що таке історія тоді відкривай писок натискай на клавіші чим ти там натискаєш.
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Коррупция умерла! Да здравствует коррупция!
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Реванш врагов и коррупционеров по всем фронтам. Этой стране не нужна демократия. Этой стране нужны репрессии и жесткая диктатура.
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ця країна сама не знає, чого вона прагне.
ідеї не виписали, тому в нас хаос.
зараз влада намагається об'єднати зєвак навколо комічно возмужавшєй хвігурой президента.
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где этот чмырь зеЛя?
подонок и предатель
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Мафия бессмертна . Особенно медицинская . Печерский райсуд Киева снова восстановил Амосову в должности ректора медуниверситета Богомольца - Цензор.НЕТ 6946 .

.
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"Также Минздрав должен выплатить ей 1 млн грн моральной компенсации"
А в скане написано 1000 (одну тысячу) грн.
Погоня за сенсацией?
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я понять не могу.
их надо увольнять наглухо ?
ну не нуждаются в твои услугах ! ВСЕ !
нет блин. я все равно буду работать даже если я вам не нужна...
не увольняйте ее назначьте ее старшей медсестрой лаборатории анализов !
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Тут тільки в декларацію цієї 'мучениці' зайти і всі питання відпадуть самі собою...
Таких на Державній Службі не має бути... Але, Україна поки, до цього не дійшла.
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І знову печерський суд.... з "законими" рішеннями і "справедливими" суддями... цікаво чи хтось отримає свої 10%?
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сколько надо было отнести бабла ,чтобы снова восстановится ?
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Просто непотопляемое гавно это амосова...
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пациенты. вешайтесь, медмафия бессмертна
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За словами випускників НМУ ця потвора встановлювала найвищі ціни серед викладачів для здачі іспитів.
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Сміття вимітали через двері , а воно лізе через вікно . Коли ж понаїдаєтесь?
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Интересно, а можно выпускнику ПТУ решением печерского диплом Богомольца отсудить?
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Цензор.НЕТФотоКиевские новости
 
 
 
 
 
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