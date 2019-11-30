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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взрыв (4415) Киев (18254) Ощадбанк (189) банкомат (86) Пышный (61)

 Подрыв банкомата "Ощадбанка" в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы. ФОТОрепортаж

Злоумышленники, подорвавшие ночью на Русановке в Киеве банкомат, украли 250 тыс. грн. Взрывом сильно повреждено отделение "Ощадбанка".

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил председатель правления "Ощадбанка" Андрей Пышный, информирует Цензор.НЕТ.

Подрыв банкомата Ощадбанка в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы 01

"Отделение Ощада в столице на улице Энтузиастов практически полностью разрушено. Взрыв прогремел в четыре утра. Сила взрыва вынесла окна и разрушила помещения практически полностью. Цена украденного - около 250 тыс. гривен. Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем", - написал Пышный.

Подрыв банкомата Ощадбанка в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы 02

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Подрыв банкомата Ощадбанка в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы 03

По информации главы Ощадбанка, бандиты закачали в банкомат большое количество газа и взорвали его, а с ним и отделение.

Подрыв банкомата Ощадбанка в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы 04

"Главное - без человеческих жертв. Ведь отделение расположено в жилом доме на первом этаже", - отметил банкир.

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Подрыв банкомата Ощадбанка в Киеве: украли 250 тыс. грн, разрушения в отделении оцениваются в миллионы 05

Источник: https://censor.net.ua/p3162708
 
 
 Топ комментарии
 
Жители ОРДЛО откликнулись на призыв Сивохо и приехали "за пенсиями".
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почерк даунєцкіх шахтьоров
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Грабители ограбили других грабителей, умора просто.
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Жители ОРДЛО откликнулись на призыв Сивохо и приехали "за пенсиями".
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пишний робить говноремонти у відділеннях Ощадбанку і списує на це мільйони гривень, а насправді якість цього ремонту гавняна, він не коштує заплачених грошей! Вікна зроблені ногами з пластику навіть без металу, це взагалі не по технології виробництва вікон! Мали вилетіти тільки склопакети, а рами мали лишитись на місці. А виявилось що рами зроблені з гівна і повипадали самі від маленького хлопка, навіть там де вікна були цілими! По стінам відділення видно що не було ніякого вибуху, був хлопок якогось газового балону, який невідомо хто заніс в приміщення, ще зараз виявиться що це вибухнув звичайний вогнегасник, і зруйнував все відділення, а гроші покрали правоохоронці, які приїхали на виклик!
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В Первомайську Харківської обл . , - наканунє , їм подфартіло більше ... . Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони - Цензор.НЕТ 9155
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Грабители ограбили других грабителей, умора просто.
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Ну разрушений на миллионы нет, сумма ущерба - 250к+ ремонт с амортизацией. Ну банкомат денег тоже стоит...
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Когда этих дебилов поймают, то навешают все растраты банка
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Лучше бы они банкомат "Сбербанка рашки" подорали бы.
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а на выгляд там "ущерба" на мильярды... мало нащыталы процентщыкы.
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V takix slucax nado stob bankomaty imeli zacytu,to jest cernyla v nix.Kogda bobaxniat cernylo vylevajetsia na banknoti i tex mozno vybrosit v musorni jacyk.Eto otpugyvajet vorov toze,tut nicego novogo mnogyje banki imejet takuju zacytu
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Так , є така практика в деяких країнах Європи . Гадаю , що в Україні давно потрібно зробити так само . Думаю , що такий захід може зупинити задуми грабіжників і зберегти не тільки гроші , а й здоров"я і майно випадкових громадян .
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І це в Києві? І не зловили? Що тоді говорити якщо вони почнуть такі речі робити в якомусь залолусті.
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Ну про миллионы ущерба это похоже гон для страховой компании но ремонтик делать придется.))
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А скло не просте, не розлетілось на шматки. Чим ближче до Нормандського самміту, тим стає веселіше. Совпадєніє?
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Мы все ближе и ближе к Европе! Хотя масштабы не те..... В Дрездене на лярд еврейских ломанули.... Учитесь, пацаны!
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Ну, якщо ремонт оцінено в мільйони, тоді треба шукати серед своїх
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Закачати газ і потім підірвати🤔 Це нова технологія для підриву банкоматів, яка змінить усю систему виробництва і захисту банківського обладнання.
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Лайфхак для банкиров ( если додумаетесь - то с вас процентик) этот простой баг разработчиков банкомата - фиксится установкой детектора газа внутри - єто не дорого!
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Только неделю назад вышла российская подделка сериала Во все тяжкие. Там как раз детально описывалось как закачать в банкомат газ и взорвать. Совпадение?
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Відомо, що найменше гошей в банкоматах Ощадбанку. Чому обрали для підриву саме їхній банкомат?
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Поставь себе дома денежный автомат, Али... ...и калаша под подушку положи... -- иного выхода не вижу... -- богатый человек, должен быть вооружён! *)
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Що цікаво - банкоматі сбербанка ********* не грабують...............доречі, колись, ще на початку війни з росією, коли каломойський був нібито патріотом та зникали десь гроші - банкомати рвалися частенько привату
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1)квартира сразу выше от банка - сильно подешевеет, а жильцы пролечатся от энуреза и заикания.
2) надо вставлять туда датчик газа - начинают закачивать и оно сразу мусорам, ой, полицейским сообщает.
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Щас на ремонт нарисуют сумму как на строительство жилкомлекса. Обидно ,что за наш счёт
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Тренируются,явно.Представляю как стрельнет мальДИВА когда ОНО в жоп газу надуют! Підрив банкомата "Ощадбанку" в Києві: вкрали 250 тис. грн, руйнування у відділенні оцінюють у мільйони - Цензор.НЕТ 820
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