EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Фоторепортаж
  1366  39
Материалы по теме:
Все про:ВМС (763) награда (1210) Франция (2144) Воронченко (67)

 Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги". ФОТОрепортаж

Сегодня, 30 ноября в Одессе командующий ВМС ВС Украины адмирал Игорь Воронченко награжден национальным орденом Французской Республики "За заслуги". Награждение состоялось на борту корабля ВМС Франции "Commandant Birot". Орден в торжественной обстановке вручил посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования ВМС Украины.

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 01

"Национальный орден "За заслуги", который я имел честь только что вручить лично господину адмиралу Игорю Воронченко является вторым по значимости во Франции. Президент Франции Эмманюэль Макрон лично наградил господина адмирала этим орденом и это свидетельствует об уважении, которое он имеет к украинским ВМС. Наше сотрудничество продолжается довольно давно и в частности о качественном уровне нашего сотрудничества свидетельствует стажировки украинских кадетов на борту французских кораблей, остановки французских кораблей в Одессе. В будущем мы будем развивать наши отношения между Военно-Морскими Силами Франции и Украины, - отметил посол Франции. 

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 02

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 03

"Это награда не мне, как личности, это оценка деятельности всех Военно-Морских Сил ВС Украины", - заявил Воронченко.

Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 04
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом За заслуги 05

Также смотрите: Возвращенные из российского плена корабли ВМС пришли в порт Очаков. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Между нашими флотами поддерживается плодотворное сотрудничеств. Каждый заход корабля, это еще один шаг для безопасности, которая должна быть в этом регионе. Совместное участие в проведении международных учений является одним из шагов, для того чтобы Военно-морские Силы как можно быстрее получали совместимость со стандартами Альянса для общего применения и исполнения задач", - отметил адмирал.

Источник: https://censor.net.ua/p3162702
 
   
 Топ комментарии
 
а Труба уголовным делом наградил за отправку Яны Капу в Мариуполь ?
 показать весь комментарий
 
За заслуги - За покупки. Теперь как катера французские покупаешь то орден получаешь!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а Труба уголовным делом наградил за отправку Яны Капу в Мариуполь ?
 показать весь комментарий
 
 
скільки ти податків заплатив, такий флот і побудували
 показать весь комментарий
 
 
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко
орденом "За заслуги".
------------------------------------------------

Воронченко-Окончил Ташкентское высшее танковое командное училище,

после чего проходил службу в Группе советских войск в Германии,
где командовал танковым взводом.
В 1988 году вернулся в Советский Союз,
служил в Белорусском военном округе
на должностях командира танковой роты
и начальника штаба танкового батальона.
--------------------------------------

Танкинст-командует флотом...
Это еще большее недоразумение
чем клоун во главе страны....
 показать весь комментарий
 
А потролить мєстних **********, тих шо «Барижная власть послала дєтєй на вєрную смєрьть, і только удівітєльная любовь ***** к наукраінє спасла іх !!!!»»
 показать весь комментарий
 
Крым сожрала раша - Европа молчит , Донбасс сожрала вата - Европа молчит . До этого раша жрала Грузию и Молдавию - тоже молчит . В Сирии -вялая реакция . Гаранты ... Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 3521
 показать весь комментарий
 
Какие нужны гарантии 73 % населению Украины если они сами голосуют по приколу ? Кто вам клоуна выбирал ? На себя в зеркало не смотрите ? Почему ?
 показать весь комментарий
 
 
До "клоуна" был петя . Президент - это 1 : 45000000000-я часть Украины (надеюсь) . Я так думаю .
 показать весь комментарий
 
вы на сегодня зеленой отравой питаетесь, при том добровольно, так при чем здесь Европа.
 показать весь комментарий
 
 
За заслуги - За покупки. Теперь как катера французские покупаешь то орден получаешь!
 показать весь комментарий
 
 
А кто есть украинские ? Ах да , ты же хочешь в России покупать ? Как электроэнергию?
 показать весь комментарий
 
Я лишь хотел бы чтобы украинцы были умнее. А вкладывать в катера и переносить противостояние на море и запускать еще и в этом сегменте гонку вооружений это глупо, и даже больше выгодно россии.
 показать весь комментарий
 
А чого Пэтруху не пригласили, ему бы кашкет подошел бы к лицу... Поднял с колен ВМФ и никто не вспоминает.
 показать весь комментарий
 
 
Вообще это сюр ставить танкиста командовать флотом. Ай-да Пётр Алексеич и как это он разглядел на танке адмирала флота.
 показать весь комментарий
 
 
Ну ***** твоего вообще никто и никуда не приглашает, западло
 показать весь комментарий
 
Франция наградила командующего ВМС Украины Воронченко орденом "За заслуги".

А путлер наградит Зелокала орденом "За услуги".
 показать весь комментарий
 
При Трафальгарской битве французы хорошо себя показали.Если бы тогда у них были бронированные катера то и разбили бы англичан.
 показать весь комментарий
 
Да и при Бородино были совсем не плохи. Только забыли что столица русни уж 100 лет как в Питере.
 показать весь комментарий
 
Наверное ошиблись. Аваков же покупает у французов катера и вертолёты.
 показать весь комментарий
 
 
Ну все.Залишайте корвет.Назад полетите самолётом Франція нагородила командувача ВМС України Воронченка орденом "За заслуги" - Цензор.НЕТ 553
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вверх