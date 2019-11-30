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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Днепр_город (2896) Филатов (381)

 Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы "Безопасная школа" в Днепре. ФОТОрепортаж

В Днепре уже третий год по инициативе городского головы Бориса Филатова действует программа "Безопасная школа".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепра, главной целью программы является безопасность учителей и учеников в рамках образовательного процесса.

Одной из первых участниц программы стала специализированная школа № 13, расположенная на улице Михаила Драгоманова, 50.

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 01

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 02

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Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 03

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 04

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 05


Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 06

"В рамках программы Бориса Филатова "Безопасная школа" в учебном заведении №13 установили систему турникетов и видеонаблюдения, а также охранную сигнализацию. Но самое главное, что школа оборудована еще и автоматической системой пожаротушения. Если сработает противопожарная сигнализация, все двери в заведении откроются автоматически, опустятся турникеты, и люди смогут спокойно эвакуироваться", - рассказал директор КП "Безопасное инновационное образование" Андрей Калашников.

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 07

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Четыре автоматические турникеты, которые доступ только по именным или гостевыми магнитными карточками и подключенные к городскому Ситуационному центру видеокамеры - все это коренным образом изменило школьный уклад.

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 08

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 09
"Мы очень благодарны тем, кто решил внедрить эту программу в школах, ведь изменения к лучшему почувствовали сразу. Теперь наше учебное заведение уже не проходной двор. Хотя достаточно было сказать "я к учителю", "мне надо ребенка забрать" - и заходи! К сожалению, у нас так не раз воровали ноутбуки. Теперь все иначе: система ограничивает доступ в школу тем, кому здесь не место. Никто не сможет пройти внутрь, пока не покажет документы, даже проверяющие органы. А родители всегда могут получить гостевой пропуск после того, как запишутся в регистрационном журнале у дежурного", - сказала директор коммунального заведения "Специализированная школа № 13" Днепровского городского совета Тамара Завгородняя.

Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы Безопасная школа в Днепре 10

Система фиксирует, сколько посетитель пробыл в школе, а видеокамеры следят, куда он направляется. Если все же случаются пропажи, есть возможность вернуть вещи владельцу.

"У нас было такое, что девочка оставила телефон на школьном дворе, а когда вернулась, его на месте не было. Мы вместе с отцом обратились к Ситуационному центру. Благодаря записям с видеокамер определили, кто взял телефон. Затем его вернули ребенку", - отметила Завгородняя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен. ФОТОрепортаж

Сегодня уже в 30 школах Днепра смонтированы системы безопасности, а в 24 - установлена противопожарная сигнализация. Все запланированные на этот год работы выполнены. В нескольких школах монтируется охранная сигнализация, в других - идут пусконаладочные работы. Пропускные карточки для всех, кто там учится и работает, уже готовы.

"Магнитные пропуски производит город бесплатно. И не только для тех школ, где уже работает система безопасности. Новые карточки получают все школьники, потому что они теперь еще и обеспечивают льготный проезд в общественном транспорте. Новые карточки взамен утерянных будут выдавать на платной основе, чтобы относились к ним ответственно. Но, честно говоря, мы еще ни разу так не делали. Это же дети, куда мы денемся!", - отметил  Калашников.

КП "Безопасное инновационное образование" кдо 2022 годуа планирует установить такие системы во всех школах Днепра. Вопрос только в том, сможет ли город продолжить финансирование программы. В среднем на установку оборудования в одной школе нужно около миллиона гривен.

Источник: https://censor.net.ua/p3162695
 
   
 Топ комментарии
 
Все, кто ерничают в комментариях, вспоминайте керченского стрелка и не забывайте, что запоребриком таких много.
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в Германии библиотеки на такой системе. тоже с кацапов пример взяли?
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Місяців зо 2 на території школи номер 3 м.Васильків затримали голого чоловіка. Він був у стані наркотичного сп'яніння. Як вважаєте, варто дітям таке бачити? А якби він був агресивним? Шизофреників та збоченців вистачає.
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...если бы не украинские флаг и герб, то подумал бы, что фото из эрэфии Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы "Безопасная школа" в Днепре - Цензор.НЕТ 1113
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Нет, запоребриком ученики учителей бьют (так пишут российские СМИ).
"Хорошая" смена растет.
Для ЧВК.
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Чому б це? Якраз все нормально.
На фото відеофіксація та турникет, чогось зкріпного а-ля шмон учнів (причому охоронцем-мужиком, що особливо ретельно обмацує старшокласниць) я не побачив.
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Нюю, діточки Мої карате займалися..
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Скрепно. Как же мы раньше без всего этого обходились? Не хватает забора со спиралью Бруно по периметру.
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Раньше ЛДНР по соседству не было, с уголовниками из запоребрика.
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Правильно - зачем слезать с деревьев, или строить мельницу, если можно как питекантропы бодро бегать с дубинками от саблехвостых игуанодонов Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі - Цензор.НЕТ 5419
Позвоню Илону Маску - зачем куда то летать, если можно плевать в небесную твердь и лузгать семки.
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Місяців зо 2 на території школи номер 3 м.Васильків затримали голого чоловіка. Він був у стані наркотичного сп'яніння. Як вважаєте, варто дітям таке бачити? А якби він був агресивним? Шизофреників та збоченців вистачає.
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Ось тут з вами не погоджусь. Зкріпно - це коли "стоять! рюкзак к досмотру!", потім ретельний шмон (причому привабливих старшокласниць чувак-охоронець шмонає особливо прискіпливо), потім по червоній лінії - "вперед! пошел! по сторонам не смотреть! в класс! не разговаривать! на место встать!" І охоронці, що можуть і електрошокером за недозволений крок або погляд.
Тут бачимо просто відеофіксацію, турникет та доступ по документах.
Цілком нормальний ненав'язливий режим безпеки. Бо пам'ятаю ексцеси, коли я вчився (у 80-90-х) - бувало, так... простий приклад - коли у школі відбуваються епізоди міждворових розборок (а вони ж бувають страшніші, ніж пацанське "помахались-разошлись", може й поножовщина трапитись і навіть гірше). Або неадекватні батьки з фізичними претензіями до вчителів... Та багато чого буває.
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Ну если 1 млн грн на школу, то это копейки и нужно обязательно для защиты детей . Но взрослым дядям снова захочется перед выборами что то сделать монументальное - арку или площадь перед горисполкомом пафосно отремонтировать.
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Грустно. Ошибка думать, что от количества видеокамер станет порядочнее общество, честнее чиновники, судьи, прокуроры. В обществе, где размыты или напрочь отсутствуют критерии нравственности, где сын министра может вести бизнес на рюкзаках; близкий помощник президента вести бизнес на крови со страной агрессором; где продажные депутаны получают доплаты в конвертах, а учителя, врачи, пенсионеры живут/выживают; где законодатели в рабочее время думают о проститутках... И все же, раз нет нравственности, культуры поведения в обществе, быть может, видеокамеры хоть как-то защитят наших детей?
"Неладно что-то в датском государстве..."
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Концентраційний табір суворого режиму, не вістачає поліціцаїв та собак.
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Не перебільшуйте. Собак, тотального шмону, "идти по красной линии, по сторонам не смотреть, встал-повернулся-пошел" - нічого такого не побачив.
А відеофіксація та турникет - цілком нормальна security system.
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Вот зашел бы чувак и перестрелял к херам 50 школьников, то ты бы визжал: "зебилыгдеохранныесистемызрада!!!1111"
мерзко
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в Германии библиотеки на такой системе. тоже с кацапов пример взяли?
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Чтобы уголовников из ЛДНР отметелить, если появятся?
Хорошая идея, одобряю.
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Якщо ви дійсно з України, то... який в дідька ОМОН?
Зараз з термінологією та тонкощами реалій треба бути уважним.
Нещодавно один проксі-"українець" спалився, написавши про ЕГЭ в Україні Пропускна система та відеокамери – результати реалізації програми "Безпечна школа" у Дніпрі - Цензор.НЕТ 965
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Все, кто ерничают в комментариях, вспоминайте керченского стрелка и не забывайте, что запоребриком таких много.
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современньіе технологии повзволяю, чего б не использовать. только у нас одна большая проблема - с поддерживанием нововведений. сейчас все работает, а потом придет новьій керманьіч и все заглохнет.
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Це все від місцевих влад залежить. У нас також у трьох школах встановлюють таку систему.
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в Україні не це є досягненням (установка), а те, скільки років воно буде підтримуватись у діючому стані. У нас же строять=роблять, і поки на молекули не розкладеться.
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++++++++++++++
До того ж нічого "концтаборного" не побачив - ані ретельного шмону учнів охоронцем (особливо прискіпливим до симпатичних старшокласниць), ані "стоять-повернулся-пошел-глаза вниз-по сторонам не смотреть", ані наглядачів з дубіналами та собацюрами...
Відеофіксація та турнікет - просто пздць який "концлагерь".
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Керченский стрілок сам був учнем, тому мав би карту.
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Батьки першокласників кожен день у директора?
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форму відмінили, а у соквових мізках - ще ні.
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американские старшекласники одобряют :

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