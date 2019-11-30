 Пропускная система и видеокамеры - результаты реализации программы "Безопасная школа" в Днепре. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Днепра, главной целью программы является безопасность учителей и учеников в рамках образовательного процесса.

Одной из первых участниц программы стала специализированная школа № 13, расположенная на улице Михаила Драгоманова, 50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: В 2020 году в Днепре на проекты "Бюджета участия" выделят около 31 млн грн













"В рамках программы Бориса Филатова "Безопасная школа" в учебном заведении №13 установили систему турникетов и видеонаблюдения, а также охранную сигнализацию. Но самое главное, что школа оборудована еще и автоматической системой пожаротушения. Если сработает противопожарная сигнализация, все двери в заведении откроются автоматически, опустятся турникеты, и люди смогут спокойно эвакуироваться", - рассказал директор КП "Безопасное инновационное образование" Андрей Калашников.







Читайте на "Цензор.НЕТ": Днепр подготовил 134 единицы спецтехники для уборки снега. ФОТОрепортаж

Четыре автоматические турникеты, которые доступ только по именным или гостевыми магнитными карточками и подключенные к городскому Ситуационному центру видеокамеры - все это коренным образом изменило школьный уклад.



"Мы очень благодарны тем, кто решил внедрить эту программу в школах, ведь изменения к лучшему почувствовали сразу. Теперь наше учебное заведение уже не проходной двор. Хотя достаточно было сказать "я к учителю", "мне надо ребенка забрать" - и заходи! К сожалению, у нас так не раз воровали ноутбуки. Теперь все иначе: система ограничивает доступ в школу тем, кому здесь не место. Никто не сможет пройти внутрь, пока не покажет документы, даже проверяющие органы. А родители всегда могут получить гостевой пропуск после того, как запишутся в регистрационном журнале у дежурного", - сказала директор коммунального заведения "Специализированная школа № 13" Днепровского городского совета Тамара Завгородняя.

Система фиксирует, сколько посетитель пробыл в школе, а видеокамеры следят, куда он направляется. Если все же случаются пропажи, есть возможность вернуть вещи владельцу.

"У нас было такое, что девочка оставила телефон на школьном дворе, а когда вернулась, его на месте не было. Мы вместе с отцом обратились к Ситуационному центру. Благодаря записям с видеокамер определили, кто взял телефон. Затем его вернули ребенку", - отметила Завгородняя.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Филатов: В Днепре сто самых активных студентов получают именные стипендии на общую сумму в 1 млн гривен. ФОТОрепортаж

Сегодня уже в 30 школах Днепра смонтированы системы безопасности, а в 24 - установлена противопожарная сигнализация. Все запланированные на этот год работы выполнены. В нескольких школах монтируется охранная сигнализация, в других - идут пусконаладочные работы. Пропускные карточки для всех, кто там учится и работает, уже готовы.

"Магнитные пропуски производит город бесплатно. И не только для тех школ, где уже работает система безопасности. Новые карточки получают все школьники, потому что они теперь еще и обеспечивают льготный проезд в общественном транспорте. Новые карточки взамен утерянных будут выдавать на платной основе, чтобы относились к ним ответственно. Но, честно говоря, мы еще ни разу так не делали. Это же дети, куда мы денемся!", - отметил Калашников.

КП "Безопасное инновационное образование" кдо 2022 годуа планирует установить такие системы во всех школах Днепра. Вопрос только в том, сможет ли город продолжить финансирование программы. В среднем на установку оборудования в одной школе нужно около миллиона гривен.



