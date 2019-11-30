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Все про:Борисполь (608) граната (715) Нацполиция (10483)

 Служба безопасности аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция. ФОТО

Работники службы безопасности аэропорта "Борисполь" в одном из багажей на самолет рейса "Киев - Хургада" обнаружили предмет, похожий на гранату. Об опасной находке сразу сообщили в полицию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Киевской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отделения полиции в аэропорту "Борисполь" и специалисты-взрывотехники. Полицейские изъяли гранату Ф-1 и запал к ней.

Также установили, что владельцем багажа, где находилось взрывное устройство, является 36-летний житель города Донецк. Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины. Работники полиции устанавливают пути происхождения и цели хранения гранаты.

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Служба безопасности аэропорта Борисполь изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция 01

Источник: https://censor.net.ua/p3162692
 
 
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Знов думбасяни. Розповзлись по країні як таргани.
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Люди совсем отупели - уже в самолетах летают с гранатами - пздц (где досмотр такой шо мама не горюй) Служба безопасности аэропорта "Борисполь" изъяла у пассажира гранату, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8263
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_Пусть лучше преступники будут тупорезами и попадаются до того, как наделают делов и трупов.


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Может на базаре перепутали ? Когда просил хурмы с гранатами ..
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ТРЕБА б було проковтнути йому..
🤣🤣🤣
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похоже, что фраза "я с Донецка" это диагноз, а не принадлежность к региону..
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а на яух вы луганду закордон выпускаете? на яух им паспорта биометрические даете? у них заграница это - осетия, дальний восток рашки бурятия калмыкия якутия и другие чудесные места.... а если зеля так хочет нашихлюдей привечать, пусть он их в хургаду и в кемер вместе с гранатами на своем самолете возит!
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