 Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.
По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги: автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.
За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.
Полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр. Согласно его заключению признаков опьянения не выявлено.
Но пешеход с велосипедом, ведь, не лось?
Как думаешь - был ли велосипедист в светоотражающем жилете. Оч.вряд ли.
Это трасса и там все едут как минимум разрешённые 90 км\ч.
Вывод: велосипедист сам себе дятел. А водителя жаль, имхо, он не виноват.
Видно ты ни разу не ездил, сразу видно.
Проте пішоходи, які бродять в темряві і не бувають за кермом, думають, що потужні фари, які висвітлюють дорогу далеко-далеко, на сотні метрів, висвітять і його. Це помилка, яка часто стає трагічною і непоправною.
Кожний пішоход, який рухається обочиною дороги в темний час доби, повинен мати світловідбиваючі елементи на одежі. Вдесятеро це стосується дітей і підлітків, які більш рухливі і малопередбачувані. І батьки повинні подбати про такі світловідбивні елементи негайно. Інакше поряд з дітьми буде йти смерть смерть. І водій в ній не буде винен - він вночі часто не бачить пішохода до останніх метрів і навіть на швидкості 50 км/год загальмувати може не встигнути.
В Польщі, якщо пішоход не має таких елементів одежі і рухається поза населеним пунктом обочиною, перший же поліцейський зупинить його і оштрафує, не зважаючи ні на що - на вік, стан здоров'я, обставини тощо.