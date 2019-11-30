EN|RU|UK
Темы дня: Газовая война Скандалы в Слуге народа Рынок земли Записи Трубы Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Происшествия
  1210  23
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5900) Одесская область (1879) Нацполиция (10483)

 Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция. ФОТО

Вчера вечером на Одесчине полицейский насмерть сбил мужчину, который переходил дорогу в неустановленном месте. Потерпевший умер по дороге в больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

По предварительной информации, авария произошла на неосвещенном участке дороги: автомобиль двигался в направлении Одессы, а мужчина переходил дорогу в неустановленном месте с велосипедом в руках. В результате аварии пешеход, личность которого сейчас устанавливается, получил телесные повреждения и скончался по дороге в больницу.

За рулем автомобиля был сотрудник полиции, который находился вне службы. Сейчас на месте происшествия работают правоохранители. Обстоятельства и механизм ДТП устанавливаются. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Информация о ДТП передана сотрудникам Государственного бюро расследований.

Полицейский, который управлял автомобилем, прошел медицинский осмотр. Согласно его заключению признаков опьянения не выявлено.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция 01
Полицейский насмерть сбил мужчину который переходил дорогу в неустановленном месте на Одесчине, - Нацполиция 02

Источник: https://censor.net.ua/p3162687
 
 
 Топ комментарии
 
Полицай меньше 140 сверлить не мог,не по пацански меньше ну а покойник проявил неосторожность
 показать весь комментарий
 
Штрафы не поьогают, и полицейский это понял.
 показать весь комментарий
 
Назва статті передбіхана, вона повинна звучати, мабуть, так: " пішохід, який порушував ПДР, був збитий на смерть".
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Штрафы не поьогают, и полицейский это понял.
 показать весь комментарий
 
 
Ты так говоришь пока сам будучи трезвым не собьешь пьяного дебила.
 показать весь комментарий
 
Ось тут потрібно встановити додаткові дорожні знаки о втілення і можливо світлофор а не там, де здійснив аварію Кулеба. І ще- робити акцент на тому, що за кермом був поліцейський, мабудь не варто. Бо при схожих обставинах її могли здійснити і ми з вами. Не дай Боже.
 показать весь комментарий
 
А в Європі зроблено тонелі для велосипедистів, щоби при перетині автодороги не думати за машини.
 показать весь комментарий
 
Как они там в полицию мед комисию проходят? Он слепой ? Или двигался с боьшой скорост ью и не успел среагировать?
 показать весь комментарий
 
Лось может внезапно выскочить в любом месте.
Но пешеход с велосипедом, ведь, не лось?
 показать весь комментарий
 
Ты на велике на колёсах (боковые) катафоты видишь? Нет.
Как думаешь - был ли велосипедист в светоотражающем жилете. Оч.вряд ли.
Это трасса и там все едут как минимум разрешённые 90 км\ч.
Вывод: велосипедист сам себе дятел. А водителя жаль, имхо, он не виноват.
 показать весь комментарий
 
 
А в чому різниця: на перехрестях зі світлофорами літають неадекватні куліби, а на трасах швендяють поліцейські?
 показать весь комментарий
 
Правильно, надо шоб все ездили 30км./ч., вдруг бросится какой-то идиот? Или упадет метеорит, или вертолет, или стадо антилоп, или слон из цирка убежал.
Видно ты ни разу не ездил, сразу видно.
 показать весь комментарий
 
то був ніде не працюючий громадянин без певного місця проживання?
 показать весь комментарий
 
а яка швидкість була у поліцая, що людина не змогла вирохувати швидкість авто?
 показать весь комментарий
 
Перемалывать на корм для собак таких кретинов, хоть чуть чуть пользы - ну вот как можно быть таким быдлом? И себе плохо сделал, и человеку, и наверное своей семье тоже горя уделил.
 показать весь комментарий
 
Назва статті передбіхана, вона повинна звучати, мабуть, так: " пішохід, який порушував ПДР, був збитий на смерть".
 показать весь комментарий
 
 
Всі, хто їздить за кермом, сотні раз спостерігали, що пішохода, одягнутого в темну одежу, який йде обочиною, водій не бачить до останніх секунд, до останніх метрів. А якщо йде зустрічна машина, яка завжди трохи осліплює, навіть при відрегульованих фарах - то пішохода не видно і у досить світлому одязі. І кожен водій багато раз в такі моменти думав: якщо б пішоход йшов проїжджою частиною дороги - я б загальмувати точно не встиг.
Проте пішоходи, які бродять в темряві і не бувають за кермом, думають, що потужні фари, які висвітлюють дорогу далеко-далеко, на сотні метрів, висвітять і його. Це помилка, яка часто стає трагічною і непоправною.
Кожний пішоход, який рухається обочиною дороги в темний час доби, повинен мати світловідбиваючі елементи на одежі. Вдесятеро це стосується дітей і підлітків, які більш рухливі і малопередбачувані. І батьки повинні подбати про такі світловідбивні елементи негайно. Інакше поряд з дітьми буде йти смерть смерть. І водій в ній не буде винен - він вночі часто не бачить пішохода до останніх метрів і навіть на швидкості 50 км/год загальмувати може не встигнути.
В Польщі, якщо пішоход не має таких елементів одежі і рухається поза населеним пунктом обочиною, перший же поліцейський зупинить його і оштрафує, не зважаючи ні на що - на вік, стан здоров'я, обставини тощо.
 показать весь комментарий
 
дронову за то что не подумал что на красный полетит обдолбаная мажорка ..изданули десятку. давайте и этого судить за то то НЕ УЧЕЛ. ни кулебе ни этому нихрена не будет а кулеба еще и с правами останется. в Украине за резонанс сажают болье чем за преступления
 показать весь комментарий
 
Пешеходы, так будет с каждым, кто переходит дорогу в неположенном месте.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх