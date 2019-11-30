 Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Форпост".
Отмечается, что причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики.
Как сообщил источник в полиции, получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг — протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.
Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но "помочь" задержанному не получилось и священника доставили в полицию.
Запитання-де наші доблесні Генпрокуратура і Поліція.
Чому Закон не виконується?
какие обыски ? пора просто по тихому оформлять им пмж к работодателю ! пусть проверят их вера и действия имели смысл или можно было заняться столярным делом
зброю.
(під таку зкріпну новину треба послухати щось їдуче-богомерзенне, ну ти в темі вітчизняна класика - те, що треба)
Lucifugum - Sociopath: Philosophy Cynicism
"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил Баканов, глава СБУ.
Понятна позиция? * Гундяеева с его филиалом ФСБ не существует. *
Впрочем, как говорит один мой коллега "А Бог всё равно есть!". И я ему верю.
или бох - Бетмен, кто не верит = очень злой
А сам Лука выходец из спальни митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Да-да, тот самый сепарюга, у которого на даче в Песках нашли коллекцию предметов (18+) совсем не церковной атрибутики.
гнать секту УПЦ МП ФСБ РФ из Украины!..
Кто из судей не поверит шо все выложенное - св. правда = "гореть вечно".
Не, ну а че, судьи же бегают по храмам аж мантии дымятся, так че получается - здесь верю - здесь не верю шоле? Как в храме лизать ыконки - так судья верит, а как оправдать борца с наркотиками, так судья не верит?
Есть колеса, есть травка, есть соль, не стыдись...
😇
я знову ж, в 3255-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
😇
- Значит, есть на то воля Божья, - отвечал отец Василий, густо забивая кадило коноплей.
Респект.