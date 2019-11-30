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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Запорожье (1572) наркотики (1630) священник (128)

 Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье. ФОТО

30 ноября запорожская полиция задержала иеромонаха Свято-Андреевского кафедрального собора Запорожья Илиодора, "адъютанта" митрополита Запорожского Луки из УПЦ (МП).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает местное издание "Форпост".

Отмечается, что причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики.

Как сообщил источник в полиции, получать столь "ценный" груз вместе со служителем церкви приехал его друг — протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.

Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но "помочь" задержанному не получилось и священника доставили в полицию.
Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье 01
Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье 02
Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3162685
 
   
 Топ комментарии
 
Потрібно заборонити московський патріархат як злочинну організацію, яка займається розповсюдженням наркотиків.
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Да пишите уже нормально - РПЦ! Хватит искажать действительность! И вообще давно пора внести РПЦ в список террористических организаций!
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"Опиум для народа" распостранял......
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Потрібно заборонити московський патріархат як злочинну організацію, яка займається розповсюдженням наркотиків.
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Ее просто нужно запретить и определить как сектантов-вредителей, которыми они сейчас и являются.
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Її вже позбавлено назви згідно Закону.

Запитання-де наші доблесні Генпрокуратура і Поліція.
Чому Закон не виконується?
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"Опиум для народа" распостранял......
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Скорше за все серед священників є велика кількість залежних і московська церква закуповує наркотики вже не вперше і розповсюджує централізовано серед свого духовенства. Такий собі релігійний наркокартель! Потрібно провести тотальні обшуки по всіх храмах московської церкви, поки вони не встигли заховати сліди розповсюдження наркотиків.
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с оружием и альфой чтобы 1 каналу было что показывать а то уже иссякают темы
какие обыски ? пора просто по тихому оформлять им пмж к работодателю ! пусть проверят их вера и действия имели смысл или можно было заняться столярным делом
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100% впевнений що в Києво-Печерській знайдуть дохвіга цікавого. В тому числі
зброю.
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Причому в буквальному сенсі.
(під таку зкріпну новину треба послухати щось їдуче-богомерзенне, ну ти в темі Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4932вітчизняна класика - те, що треба)
Lucifugum - Sociopath: Philosophy Cynicism
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А ти захищаєш московських попів? то ти мабуть кацап замаскований?
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А кого Ванька Иванов может защищать?
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Ещё один петушок кремлёвский прокукарекал... Видно наследник стукачей и палачей... Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье - Цензор.НЕТ 1136
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Для прихожан МПЦ бесплатно. Без "духовной пищи" из России у них ломка.
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Да пишите уже нормально - РПЦ! Хватит искажать действительность! И вообще давно пора внести РПЦ в список террористических организаций!
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У них свой человек в спецслужбах. И вполне возможно не единственных в верхах.

"Хожу в Свято-Введенский монастырь. Этот храм принадлежит Московскому патриархату, которого в действительности не существует и который выдумали политики для разделения на своих и чужих, цинично используя веру в политических игрищах", - заявил Баканов, глава СБУ.

Понятна позиция? * Гундяеева с его филиалом ФСБ не существует. *


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Достаточно посмотреть на обилие (десятки!) ящиков для сбора пожертвований по всему храму этого монастыря, чтобы понять, какого рода тут "духовность". Кстати, уже немало народных депутанов рыговского разлива убедились в отнюдь не духовном интересе настоятеля этого монастыря владыки Дамиана исключительно к кошелькам и вкладам депутанов и их помощников.
Впрочем, как говорит один мой коллега "А Бог всё равно есть!". И я ему верю.
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бох - белый единорог - верь мне.
или бох - Бетмен, кто не верит = очень злой Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье - Цензор.НЕТ 2380
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Я завис, как может физический храм , с землей принадлежать тому, кого или чего нет-несуществующей организации ?
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Ну вот такой юридически грамотный зе-глава СБУ...
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Кстати, задержанный Кугатов проживает по одному адресу с митрополитом Лука...

А сам Лука выходец из спальни митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона. Да-да, тот самый сепарюга, у которого на даче в Песках нашли коллекцию предметов (18+) совсем не церковной атрибутики.
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У них там, возможно, и притон с мальчиками?!! "Крыша"-то серьезная, никто не станет проверять и требовать откат.
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Секта московского патріархату... чому дивуватись?
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Шо значит ТОМАС, такого не было. А я то думаю, почему Пэтруха там околачевается, а потом так болезненно выглядит.
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Москалику, то піп вашого москальського патріархату, читай новину! Пєтя, блін, йому всюди мерещиться... Хватить бухать!
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Бовдур. Ти переплутав свою церкву з українською. Тебе видно ще не відпустило.
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Вот для этого и нужен Томос, чтоб от ваших лядских мацковских попов отойти)
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Шо касой, тебя бесит то, что в Украинет теперь есть легальная Церьковь, а на мордоре самозванцы у которых Томоса нет?
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Меня, даже, не бесит, что ты **........ е создание, верующий в МРАКОБЕСИЕ. Був ты ГРЫЦЬКОМ, ним и останешься.
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Воооот, теперь вижу, что ты козломордый нервничашь, и это хорошоооо... Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 1553
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Він не тільки нервує, він біснуєттся, тому що його кацапського священника"накрили" з наркотою. Може вона якраз і для нього призначалась.
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УПЦ МП разве до сих пор не переименовалась????
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Мацковский патриархат употребляет только галюценогенный ладан..
гнать секту УПЦ МП ФСБ РФ из Украины!..
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Священник должен заботиться о своем приходе. Вот от мета приход что надо. А если еще и кадило правильно забивать, тогда люди в церковь потянутся...
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Это дно, религия опиум для народа с подтверждением(к сожалению). 100 раз подумайте прежде чем ходить в храм русской церкви, которая в обличии УПЦ МП.
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Молодці, не зупиняємось на досягнутому, діти моцковських попів, золота маладьож, теж на голці сидять... Агентура в ворожому таборі повинна працювати...
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Поразительная эффективность - на тому чего нет, бородатые толстые "мущины" зашибают громадную кучу бабла от стада. Все-таки иудеи - умнейший народец - выдумать такую чушь, которая приносит триллионы, а доказательств себя не требует.(ну "там же написано" )
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Как же теперь офисный планктон президента работать будет?
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В воюющей стране в которой 73% зебилов выбирают клоуна главнокомандующим. Коррупционера назначают бороться с коррупцией. Депутаты: насильники, воры и скоморохи. Заслуживают на пастыря - наркодилера.
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священник-наркобарон, нотариус-рецидивист..что ещё?
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"...и ни церковь, ни кабак, ничего не свято. Нет ребята, все не так. Все не так, ребята..."
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Он так боролся с наркотиками - покупал и сжигал при своем руководстве, бубня мантры шоб наркотики исчезли насовсем, а эти бесы задержали его, посланные сотоной.
Кто из судей не поверит шо все выложенное - св. правда = "гореть вечно".
Не, ну а че, судьи же бегают по храмам аж мантии дымятся, так че получается - здесь верю - здесь не верю шоле? Как в храме лизать ыконки - так судья верит, а как оправдать борца с наркотиками, так судья не верит?
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видать опиум для народа уже не помогает поэтому УПЦ МП переходит на более тяжелые наркотики Полиция задержала священника-наркодилера в Запорожье - Цензор.НЕТ 465
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Прямые поставки от Эквадора через МИД, доставлено спецрейсом с любовью, неразбавленный , подтвержденная дурь.
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УБИВАТЬ ТАКИХ НЕОБХОДИМО !!! "МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ" ОН ЖЕ САТАНАТ - ГНАТЬ ЗА ГРАНИЦУ !!!
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Та нічого дивного, якщо згадати що ***** кришує трафік "кокса" , а Гуньдяєв - "герича" 😕
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Тю, так то ж ладан з Єрусалиму передали )))
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Упорись раб божий прямо здесь, упорись
Есть колеса, есть травка, есть соль, не стыдись...
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Легалайз растафарай ! Есть такая должность в московском сатанате- Управляющий Патриаршими Приходами. Как литвин в ВР. Главный дилер во Христе. Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 9803
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Релігія- опіум для НЕлохів і Лохів...
😇
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він виконував завдання свого патрона-наркодилера гундяя...
я знову ж, в 3255-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Боже, Боже - скільки ж ці негідники поповські будуть знущатись... прошу, молю вас НЕ ХОДІТЬ ДО РОСІЙСЬКОЇ ЦЕРКВИ !!!
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Пів України ходить до сектантів рпц.Це означає,що їм таке подобається.
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В справжніх іудеїв - більшості - наркота це повне табу. Але вино вони з вечера п'ятниці по субботу жухають добряче. Гарне вино, кошерне, а не шмурдяк, який підпільно виробляє жлобня для власних співвітчизників в Україні та в колишньому срср взагалі.
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Служители масковскага пархата они такие.
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- Отец Василий, а почему к вам на проповедь полный храм народу набивается, молодежи очень много, и все выглядят счастливыми, улыбаются?
- Значит, есть на то воля Божья, - отвечал отец Василий, густо забивая кадило коноплей.
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Вот тут наверное впервые соглашусь с зебилами. Да! При Пети такого не было! Поліція затримала священника-наркодилера в Запоріжжі - Цензор.НЕТ 4026
Респект.
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