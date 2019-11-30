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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Черновицкая область (364) СБУ (14073)

 СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины заблокировала в Черновицкой области незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах, причиненные государству убытки оцениваются почти в 90 млн грн.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"Представители частной строительной компании организовали незаконную добычу песка и песчано-гравийной смеси в стихийном карьере недалеко от реки Прут в Новоселицком районе. Никаких специальных разрешений и лицензий на пользование недрами у дельцов не было. Нелегально добытые песок и песчано-гравийную смесь подрядчики планировали использовать, в частности, во время строительства за бюджетные деньги объектов социальной сферы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за сутки фигуранты дела вывозили из карьера до 60 грузовиков с ископаемыми. По предварительным оценкам, размер причиненного государству ущерба составляет почти 90 миллионов гривен.

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Кроме того, незаконный промысел рядом с руслом реки не только наносил вред окружающей среде, но и создавал угрозу жизни и здоровью людей.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса, правоохранители изъяли спецтехнику и грузовые автомобили, которые были задействованы в нелегальных работах.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц.

СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 01
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 02
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 03
СБУ накрыла нелегальных добытчиков песка на Буковине, которые навредили государству почти на 90 млн грн 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162676
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
не вірю, що поліція не знала і сбу не бачило.
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Практически весь современный Киев построен на бетоне из песка, добытого незаконным способом. Покупая песок через фирмы-однодневки все бетонные заводы просто отмывают деньги, выводят прибыль без уплаты налогов. Все схемы известны, фигуранты, в том числе и с СБУ, ГПУ, МВД тоже. Чего нет? Государства, исполняемых законов, непродажных чиновников, судей, прокуроров. Да, чуть не забыл, - порядочного, мудрого президента страны. Те, кто были - не в счет.
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какие смелые ребята...только чем накрыли: медным тазом или чем похлеще?
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хахахаха... бездельники сбу-шные, песок - прямая угроза безопасности Украины... вот мне всё казалось, что подобного рода службы - сплошные тайные агенты, шпионы, шварценеггеры, *********...защищают безопасность государства... а оно, вона чего... песок/карьер/карьера... да это ж мусорские дела, ау! Этим Рюкзаков должен заниматься, а не альфы-шмальфы, ау! Или чуркабес сам имеет виды на харьковский песок???
чуваки, передайте своему старому молодому лейтенанту баканзону, чтобы приехал в с. Элитное, проехал дальше по дороге к Ольховке (там сворачивать некуда), и дальше - к Лагуне. Там такой песчаный карьер разрыли, шо мамадорогая. Многотонные самосвалы уже уделали дорогу. Бегают колоннами в обоих направлениях... Причем гребут ежедневно...
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Когда вы,суки,свинарчука посадите,хватит громить нормальный бизнес.
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Нормальный? Кто сказал? "Нормальный бизнес", в котором уплачивается только пятая часть налогов? Где зарплата, в лучшем случае, минималка, а вся остальная часть - в конвертах?
В серьезность намерений зеленой шмаркли и желания выполнить предвыборные обещания можно было бы поверить, если бы фирмы его соратников/подельников (точно также как и все) не конвертировали сотни миллионов (в месяц!) и не выводили деньги на Запад.
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В каждой области таких карьеров тьма,под Полтавой например в с.Яцинева Слобидка уже больше десяти лет разговоров,а песочек продаётся.Меняются губернаторы
,прокуроры,а песочек продаётся..
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