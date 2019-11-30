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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:банки (1654) Киев (18254) ограбление (1238) Нацполиция (10483) банкомат (86)

 На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Двое грабителей в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали отделение "Ощадбанка", расположенное в Днепровском районе Киева, завладели деньгами из банкомата и скрылись на автомобиле Volkswagen, полиция объявила план перехват.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вартові Еспресо".

"В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка. Взрывной волной обломки унесло метров за 20. От взрыва стеклянная витрина вылетела наружу, а в самом отделении потолок упал на пол. В результате взрыва обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук в субботу утром.

По информации "Еспресо", в Киеве введен план "Сирена": разыскивается автомобиль Volkswagen универсал темного цвета с двумя неизвестными.

"По предварительной информации, злоумышленники воспользовались не взрывчаткой, а балоном с газом, с помощью которого ими был выведен из строя банкомат. Оттуда они забрали кассеты с деньгами. Какая сумма пока неизвестно", – сказано в сообщении.

На месте инцидента работают следователи и взрыво-техники.

Также смотрите: На Харьковщине ночью взорвали банкомат, похищено более 2 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 01
На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 02
На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 03
На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 04
На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 05
На Русановке в Киеве ограбили банк, введен план перехват 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162669
 
 
 Топ комментарии
 
Інтєрєснєйшая новость. Тим часом суд зобов'язав СБУ відкрити справу за статтею "Державна зрада" проти Коломойського.(за те саме інтерв'ю).
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 9907
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Потрібно до цього звикати,бо "наші люді" розповзуться із діри по всій Україні...
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Зараз портнов напише судді "ішшо раз на бєню залупньошся, я тебя в рот і так і едак".

А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
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А я писав, не оприлюднюйте викрадені суми. Бо це як реклама промислу іде.
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Скільки там може бути в банкоматі, смішні суми! Пограбувати банк це винести кілька мільйонів доларів, а підірвати банкомат, ну це кілька тисяч доларів - це пограбування для ідіотів! Спишуть на них в 10 разів більше грошей, навіть яких вони не брали!
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А де ще за кілька тижнів можна рубанути таку суму?
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Так потім потрібно буде переховуватись решту свого життя! Ці кілька тисяч доларів не вартують таких ризиків, хоча в ідіотів своя логіка!
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Так це вчитись треба. А тут ************ лише знання за 5 клас.
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Потрібно до цього звикати,бо "наші люді" розповзуться із діри по всій Україні...
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Інтєрєснєйшая новость. Тим часом суд зобов'язав СБУ відкрити справу за статтею "Державна зрада" проти Коломойського.(за те саме інтерв'ю).
На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 9907
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Зараз портнов напише судді "ішшо раз на бєню ***********, я тебя в рот і так і едак".

А по факту- суддя якийсь дивний, зазвичай вони всі флюгери. Ну нічого, Баришівський суд звільнить цього Радченка. Не вміє він командно грати.
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Двое грабителей в ночь на субботу, 30 ноября, взорвали отделение "Ощадбанка"

В Днепровском районе столицы на улице Энтузиастов двое неизвестных взорвали отделение Сбербанка
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Потихеньку готують народ до нового вектору руху.
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Ну а что, Робингуды, епта. Каждая новая власть уже лет 25 обещает забрать у богатых и отдать бедным но как только дорывается к власти начинает давить ФОПов. Можно ввести налог на такой промысл. Когда чиновника ловят за руку на взятке в 1 млн. ему обычно в суде дают не срок а штраф в 10 раз меньше! Так и тут - от украденного верни 10% в бюджет и спи спокойно!
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Епта? Ни когда не понимал людей, которые осознано деградируют применяя в своем общении язык кацапского люмпен-быдла. Зачем?
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Главное чтобы то что я написал было понятно чиновникам, это их уровень. А впечатлительным тут вообще делать нечего )))
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Хоть один пример когда "новая власть уже лет 25 обещает забрать у богатых и отдать бедным" ? Я, что-то ни разу не замечал от властей РЭврлюционных порывов накшталт 1917 года, типа фабрики рабочим, землю крестьянам. Все 25 лет одна риторика- приватизация, т.е. отобрать у рабочих и крестьян и отдать буржуям.
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В стране жуткая безработица,люди сами себе находят работу в жирных банках.
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пожалейте беднога банкира... это были последние денжатки на хлеб...
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Наверное поклонники свиночолого. Хряк наверное хуже платить стал, а честным трудом зарабатывать они не умеют
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****. Русанівка - це острів, тобто ідеальна ловушка для того щоб спіймати грабіжників. Просто треба поліції мати клепку в голові, щоб додуматись перекрити мости з Русанівки і все - бери їх теплими. Через 2 хв приїхали охорона банку і був чам щоб поліція змогла перекрити мости. Але в 4 годині ранку видно великє начальство було не в стані тверезо думати.
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как романтично началось утро...
"..на улице Энтузиастов двое неизвестных энтузиаста взорвали отделение Сбербанка с помощью газового балона.."
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ДОВЕЛИ ЛЮДЕЙ ДО НИЩЕБРОДСТВА, А ПО ТВ ПОКАЗЫВАЮТ КАК САМИ ЖИРУЮТ, ВОТ ВАМ И РЕЗУЛЬТАТ !!! СКОРО К ВАМ В ДОМА ДОБЕРУТСЯ, ХОТЬ В ИТАЛИИ, ФРАНЦИИ, ИСПАНИИ... !!!
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В цивілізованому світі завжди борються з бідністю, а нащадки нквдістів завжди борються з богатством, причому грабуючи для себе . А банк-то державний,значить що вкрали--це вкрали в нас..
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Если взрывали с гимном - значит активисты или ветераны АТО. Понять и простить.
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Веселится народ в нищете - хотя Зебилы сказали что уже окончена эра "здыдней" На Русанівці в Києві пограбували банк, введено план перехоплення - Цензор.НЕТ 3336
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