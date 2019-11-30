 Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.
"По предварительной информации правоохранитель употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков", - сообщается на официальном сайте ГБР.
По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, в октябре и ноябре были проведены контрольные закупки наркотических веществ на общую сумму 4 тыс. грн и изъяты наркотические вещества, которые были направлены на экспертное исследование. Инспектор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ходе очередной контрольной закупки.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.
Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.
Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.
🤣
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.
Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Я не здивуюся, що ******* не лише самі вживають, а і додають у євхаристію прихожанам