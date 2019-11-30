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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (1630) Харьков (4503) ГБР (754)

 Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков. ФОТО

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Полтаве, задержали инспектора тренингового центра ГУ Национальной полиции в Харьковской области, по подозрению в продаже наркотиков.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"По предварительной информации правоохранитель употреблял наркотические вещества, а также распространял их на территории Харьковской области. В рамках досудебного расследования уголовного производства задокументировано три факта продажи наркотиков", - сообщается на официальном сайте ГБР.

По информации пресс-службы прокуратуры Харьковской области, в октябре и ноябре были проведены контрольные закупки наркотических веществ на общую сумму 4 тыс. грн и изъяты наркотические вещества, которые были направлены на экспертное исследование. Инспектор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в ходе очередной контрольной закупки.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) УК Украины.

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Дополнительно проверяется информация о причастности к преступлению других сотрудников полиции.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет прокуратура Харьковской области. Оперативное сопровождение - Харьковское управление департамента внутренней безопасности Нацполиции Украины.

Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков 01
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков 02

Источник: https://censor.net.ua/p3162667
 
 
 Топ комментарии
 
Чорна п'ятниця! Налітай! 73%- = 52%! Скидки на зє!
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Фуфєльна новина .В мене убойніша.Цілий детектив.У Запоріжжі затримали отців-наркодилерів митрополита Луки
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.

Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков - Цензор.НЕТ 7938

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Чорна п'ятниця! Налітай! 73%- = 52%! Скидки на зє!
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ясен пень , как и с залов игровых автоматов , под вывеской "Национальной лотареи ".
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Ну если главк полиции таким промышляет,то что уж говорить про районные отделения.
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Нічого дивного, аваківськи реХформовані подонки. Такого лайна там майже 90 %.якій міністр такі підлеглі.
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исходя из ассортимента изятого это торчёк в пагонах со стажем......
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И они вам в носу ковырять запрещают..
🤣
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Ну, понятно -- коррупция на самом высоком верху поборена! ...осталось токо внизу -- простой народ побороть...
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Фуфєльна новина .В мене убойніша.Цілий детектив.У Запоріжжі затримали отців-наркодилерів митрополита Луки
Про затримання ієромонаха Свято-Андріївського кафедрального собору, що знаходиться у місті Запоріжжі, Євгенія Кугатова Форпост стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.Причиною затримання стала відправлена із міста Черкаси посилка, в якій виявили наркотичні речовини - амфетамін та метиламін у великій кількості. Цінну посилку разом із служителем церкви приїхав забирати і його товариш Євген Квач, його функція була сидіти на "стрьомі", за кермом автомобіля, яким приїхали по наркотики.

Джерела повідомляють, що Квач встиг повідомити про затримання Євгенія Кугатова своєму безпосередньому керівництву Запорізької та Мелітопольської єпархії. Митрополит Лука, для порятунку "святих" отців відправив представників єпархії, вони прибули в межах 20 хвилин. Також приїхав директор охоронної фірми "Вимпел-Фаворит" Олександр Курніков. Він, як відомо, забезпечує охорону для митрополита Луки. Як стало відомо пізніше, розуміючи усю безвихідь ситуації, Лука "відхрестився" від затриманих підлеглих.
До речі, за інформацією Форпост, затриманий священик Кугатов проживає за однією адресою з митрополитом Лукою…
Сотрудник Харьковского главка полиции задержан по подозрению в продаже наркотиков - Цензор.НЕТ 7938

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То попи ініціювали "сходження божественної благодаті" на них... Не вони перші... Шамани, у народів Півночі (і жерці Скандінавії дохристиянської пори - теж), для спілкування з "духами", жерли мухомори. Ацтеки - їли лофофору і пили "пульке" з текілою... Відьми Середньовіччя - блекоту з дурманом... Ну а попи - амфетаміни...
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Середньовічні "відьми" варили пиво і продавали його, а для того щоби було здалеку видно де саме є наливайка вивішували мітла над дверима. Тодішні попи вирішивши прибрати вигідний бізнес під себе визнали рецепти приготування популярного напою, а для усунення конкуренції об'явили варювальниць відьмами з їх обов'язковим атрибутом мітлою.
Я не здивуюся, що ******* не лише самі вживають, а і додають у євхаристію прихожанам
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давно известно, религия - опиум для народа. Если опиум можно, почему амфетамін з метиламіном нельзя, подумали святые отцы.
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Попи-гєї під мєтом. Десь так і уявляю собі РПЦ.
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Його затримали бо в нього не було касового апарата.
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То были не наркотики, а "стимуляторы физической и умственной активности"... Сказано же - "инспектор тренингового центра"...
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