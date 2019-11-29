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Все про:голодовка (741) Цымбалюк Алексей (5) Закревская Евгения (48)

 Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев. ФОТО

Кроме адвоката семей Небесной Сотни Евгении Закревской, которая объявила голодовку из-за остановки расследований по делам Майдана, голодовку начали еще как минимум 15 человек человек.

Они вместе с Закревской требуют от депутатов собраться на внеочередное заседание Верховной Рады и принять поправку к закону, которая позволит перевести следователей из Генеральной прокуратуры в Государственный Бюро расследований. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Insider.

Любомира Кеплер

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 01

Называет себя "студенткой 30 ноября". Она - потерпевшая по делу о разгоне "студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года. Начала голодовку 25 ноября.

Отвечая на вопросы журналистов, не сдерживает слез. Говорит, что дела Майдана ей очень болят, а потому в стороне оставаться не может. На вопрос о состоянии здоровья после начала голодовки смеется и отвечает: "все прекрасно".

"Я прекрасно знаю Женю (Евгению Закревскую. - Ред.), Полностью ей доверяю и очень переживаю за его здоровье. Мы обязательно должны поддержать ее. Как можно говорить о важности дел Майдана? В нашей "группе 30-го ноября" уже есть потери (потерпевшие, которые умерли после Революции Достоинства. - Ред.). А пока мы живы, должны доводить дела до конца ", - говорит Любомира.

Николай Выговский

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 02

Общественный деятель и координатор волонтерских программ. Объявил о голодовке 25 ноября.

"Больше не в силах и не имею морального права стоять в стороне, потому с сегодняшнего дня буду голодать до выполнения одного простого требования - созыва внеочередного заседания Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследования дел Майдана", - отметил Выговский.

Максим Музыка

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 03

Работник Днепровской городского совета, доброволец, волонтер. Объявил голодовку 25 ноября.

"Не знаю как вам, но мне стыдно есть, пока Евгения Закревская голодает с требованиями относительно разблокирования расследования дел Майдана. И хотя я понимаю, что в моем случае присоединения к голоданию, когда у меня жировых запасов на пару месяцев, выглядит довольно смешно, но я тоже пока воздержусь от еды. Потому что как-то кусок в горло не лезет", - написал в соцсети Максим.

Алексей Цымбалюк

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 04

Ветеран, активист, известный как участник спецоперации СБУ "убийство Бабченко". Начал голодовку 26 ноября.

"Ненаказанное зло рождает новое зло. Поэтому важно не допустить, чтобы избежали ответственности все причастные к убийству и пыткам граждан Украины, которые вышли на Майдан отстоять свой цивилизованный выбор", - сказал Цымбалюк.

Мария Квятковская

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 05

Жена Героя Небесной сотни Владимира Мельничука. Объявила голодовку 26 ноября.

Владимир погиб 20 февраля на улице Институтской. Был на Майдане с самого начала Революции Достоинства.

"Не могу спокойно на это смотреть. Присоединяюсь к голоданию", - написала Мария Квятковская.

Марина Лиличенко

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 06

Адвокат, представляющий интересы пострадавших во время Революции Достоинства активистов и семьей Героев Небесной сотни. Начала голодовку 26 ноября.

"Я себе дала срок - 5 дней голодания Жени (Евгения Закревская. - Ред.) Пятый день голодовки является критическим для человека, который голодает. Я ждала реакции общества, которое не живет делами Майдана, политиков, нардепов. Бесполезно", - отметила Марина Лилличенко.

Она возмущается ситуацией, которая заставила людей голодать, чтобы добиться расследования по делам Майдана.

"Это ощущение абсолютного бессилия в океане людей, которые тебя не слышат, им просто все равно. И понимаешь, что человеческая жизнь не стала ценностью в нашей стране, даже после Небесной Сотни, после тысяч убитых в Донбассе. Просто у людей короткая память. От них это все очень далеко. И от того страшно", - сказала Марина.

Александр Ябчанка

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 07

Активист Майдана, бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения. Объявил о голодовке 27 ноября.

Также говорит, что оставаться в стороне во время голодания Закревской не может.

"Я не юрист, но как участник Революции Достоинства абсолютно неприемлемой считаю ситуацию, когда те, кто стал причиной насилия и расстрелов на Майдане, могут избежать наказания. Сейчас есть высокий риск, что дела Майдана так и не будут адекватно расследованы. Такая ситуация меня как гражданина категорически не устраивает", - сказал Александр Ябчанка.

Он считает такую ​​форму протеста наиболее целесообразной в этой ситуации.

Михаил Шекета и Николай Королович

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 08

Активисты из Мукачево, объявили голодовку на следующий день после Евгении Закревской - 22 ноября.

Михаил Шекета рассказал журналисту, что оба они голодают ради продолжения расследования по делам Майдана.

"Эти дела, которые прогремели на весь мир, просто затихают и сливаются. В 2014 году невозможно было такое представить. Хорошо, что есть люди, как Евгения Закревская, которые поддерживают интерес к ним", - сказал Михаил.

Николай Королович является ветераном войны с Россией. Рассказал, что на пятый день голодовки чувствует головокружение и тошноту. Однако, общее состояние удовлетворительное.

Андрей Соколенко

Еще один пострадавший от разгона протестующих 30 ноября. Объявил голодовку 26 ноября. Об этом сообщила Евгения Закревская. Сам Андрей публично о своей позиции не заявлял.

Сергей Нужненко

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 09

Фотожурналист, пострадавший от "беркутовцев" 1 декабря 2013. Присоединился к голодовке 28 ноября.

"Я уже мало верю, что тут что-то можно изменить, но иначе не могу. Присоединился к голодовке", - отметил Нужненко.

Константин Реуцкий

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 10

Журналист, исполнительный директор фонда "Донбасс-SOS". Объявил голодовку 28 ноября в Париже. Там он принимал участие в конференции: "Решение вооруженного конфликта в Украине: политические и гуманитарные вызовы".

"Свое выступление на мероприятии FIDH в Париже закончил объявлением о присоединении к голодовке Евгении Закревской. С сегодняшнего дня и до принятия поправки 318 к законопроекту 2116, которая даст нам шанс на восстановление справедливости по делам Майдана, перехожу на Женин рацион - только вода", - написал Реуцкий в соцсети.

Он добавил: "Мы не имеем права оставить их безнаказанными".

Татьяна Гаценко

Участница обоих Майданов, волонтер АТО и блокады Крыма, голодает с 27 ноября. О ее голодание сообщила Евгения Закревская.

"Госпожа Татьяна хочет продемонстрировать, что Запорожский край тоже поддерживает дела Майдана", - написала Закревская.

Сергей Быстров

Ветеран войны из Харькова. 26 ноября сообщил, что тоже начинает голодовку ради продолжения расследований по делам Майдана.

Леране Хайбуллаева

Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев 11

Переселенка из Крыма. Объявила однодневную голодовку 28 ноября.

"Знаю, что смогу поддержать голодовку Евгении Закревской только сутки, а не 8 суток. Извини, Женя", - обратилась она к Закревской.

Также Леране поблагодарила адвоката "за посильное участие в деле убитого российскими оккупантами Героя Украины Решата Аметова".

Также Евгения Закревская начала собственный флешмоб. Она отметила, что является донором и периодически сдает кровь. Люди, весящие менее 50 кг, сдавать кровь не могут. Вес Закревской во время голодания уже на грани этого показателя.

Она призвала тех, кто хочет ее поддержать, сдать кровь, вместо голодания.

От редакции: Когда материал верстался, стало известно о том, что после поддержки комитетом правки в среду, Закревская обратилась к двум людям с просьбой о завершении голодания. По поводу этих двух лиц было больше оснований беспокоиться, говорит она. Один человек все же согласился завершить голодовку. Его имя не называется.

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

Читайте на Цензор.НЕТ: Разгон студентов, декабрьский штурм и январские убийства, - Закревская перечислила эпизоды в делах Майдана, следствие по которым остановилось

С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

Также на Цензор.НЕТ: К голодовке Закревской присоединилась свидетельница разгона студентов на Майдане Кеплер

Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.

Источник: https://censor.net.ua/p3162639
 
   
 Топ комментарии
 
Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев.

Маланцам похер.
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А чего голодовать то? Елена Лукаш уже все почти расследовала
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5 лет им было пофиг и вдруг вспомнили и заголодали.
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Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев.

Маланцам похер.
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И это стыдобище
О том, что голодает еще 15 человек узнаем из прессы.
На "маланцам"- власти плевать, это жутко(((((((((((((
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Та то таке.
А от те що плють 73,22 % то вжє клініка українського суспільства.
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Киллер Бабченко. Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев - Цензор.НЕТ 753
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Голодувати на волі - глупство. Це буде не голодування, а дієта. На волі є багато інших дієвих механізмів протесту. Хочаб пікет на Майдані. Хто забороняє? Можна одночасно консультувати потерпілих від репресій влади.
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Якщо люди будуть працювати ефективно, то обов'язково кину їм у скриньку гривень. Не обіцяю, що багато, але кину.
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Колись перед Памаранчевим Майданом влітку і восени торгував на Майдані опозиційними газетами. І агітував одночасно. На Майдані була така собі казацька вольниця, повна демократія. Воно і зараз так. Грошей вистачало на їжу і на якось десь перебути ніч. Тим не меньш була переконаність, що справу робиш потрібну, бо було передчуття Великих Справ. Хоч фах кваліфікованого будівельника дозволяв мені жити в Києві без жодної скрути. І не я один такий був там, була така ціла громада на Майдані. Це щасливі були мої часи.
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Ви, бачу, врач дієтолог? То порадьте ось цьому:

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Грав в Кварталі і грав би далі. А зараз цей Юзік став мерзотою корупційною.
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идти, или не идти, вот в чем вопрос?
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А чего голодовать то? Елена Лукаш уже все почти расследовала
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За 5 лет прокуратура реформирована, милиция реформирована, суд реформирован. Сывочолый Петро5 звитував шо реформы іs finished. А значит безвозвратно. Набрали честных людей. Честные не могут вдруг начать работать не честно. Их проверяли скрупулёзно.
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Для кого вы голодаете?
Для Зебила?! Это сила! Он вам на головы насрет и в дурку посадит (свобода слова - это только начало!)....
Лучше на коленях - так хоть будет не так мучительно физически...
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5 лет им было пофиг и вдруг вспомнили и заголодали.
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То, что дело Майдана начали "сливать" было ясно уже в 2015 или 2016, когда стали потихоньку выпускать беркутовцев, что ж тогда не голодали? Команды небыло?
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доброе дело. Теперь об этих голодающих будет знать больше людей чем до. Симуляция действий в нашем инфомире имеет чудодейственное влияние, эт вам не лопатой махать - архаизм. Але ж, хто на що вчився Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев - Цензор.НЕТ 8746
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Віталій Барабаненко




@baraban088

·3 мин

Немецкое издание Taz опубликовало статью о Владимире Зеленском, в которой называет украинского президента героем сериалов, который больше понимает в российских комедиях, чем в собственной стране

https://www.obozrevatel.com/politics/nemetskaya-pressa-ukrainoj-upravlyaet-geroj-serialov.htm

Как баран на новые ворота
Нынешний президент Украины - человек с совершенно другим социально-культурным кодом. У него мало общего с культурными ценностями европейских политиков.
В то время как многие европейские политики, по крайней мере, делают вид, что разделяют культурную память с интеллигенцией и деятелями искусств своей страны, и могут понимать суть дебатов о социальных и культурных ценностях, украинский президент не имеет об этом никакого понятия.
Он смотрит на это, как баран на новые ворота. Он ссылается на русских комедийных актёров. А слышал ли он когда-нибудь что-нибудь об украинских диссидентах Иване и Надежде Светличных? Это другой вид общения и языка.
Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев - Цензор.НЕТ 185
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Это газета немецких левых которые тоже за *****
Авторы статьи Елена Денисенко и Александр Крахтовил

По таким помойкам ходить стыдно, а Обозреватель ещё и перепечатывает
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это капец.Бубочка приезжал выступать в КПУ со своей трибуной.Работники убрали одну,вынесли бубочкину,он выступил,ее забрали и увезли.Кравчук и Ющенко выступали без своих,за университетской.Это прекрасно,я Щитаю.
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