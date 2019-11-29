 Вместе с Закревской ради расследования дел Майдана голодают еще 15 украинцев. ФОТО

Они вместе с Закревской требуют от депутатов собраться на внеочередное заседание Верховной Рады и принять поправку к закону, которая позволит перевести следователей из Генеральной прокуратуры в Государственный Бюро расследований. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Insider.

Любомира Кеплер

Называет себя "студенткой 30 ноября". Она - потерпевшая по делу о разгоне "студенческого Майдана" 30 ноября 2013 года. Начала голодовку 25 ноября.

Отвечая на вопросы журналистов, не сдерживает слез. Говорит, что дела Майдана ей очень болят, а потому в стороне оставаться не может. На вопрос о состоянии здоровья после начала голодовки смеется и отвечает: "все прекрасно".

"Я прекрасно знаю Женю (Евгению Закревскую. - Ред.), Полностью ей доверяю и очень переживаю за его здоровье. Мы обязательно должны поддержать ее. Как можно говорить о важности дел Майдана? В нашей "группе 30-го ноября" уже есть потери (потерпевшие, которые умерли после Революции Достоинства. - Ред.). А пока мы живы, должны доводить дела до конца ", - говорит Любомира.

Николай Выговский

Общественный деятель и координатор волонтерских программ. Объявил о голодовке 25 ноября.

"Больше не в силах и не имею морального права стоять в стороне, потому с сегодняшнего дня буду голодать до выполнения одного простого требования - созыва внеочередного заседания Верховной Рады и принятия закона о ГБР с учетом поправки, которая разблокирует расследования дел Майдана", - отметил Выговский.

Максим Музыка

Работник Днепровской городского совета, доброволец, волонтер. Объявил голодовку 25 ноября.

"Не знаю как вам, но мне стыдно есть, пока Евгения Закревская голодает с требованиями относительно разблокирования расследования дел Майдана. И хотя я понимаю, что в моем случае присоединения к голоданию, когда у меня жировых запасов на пару месяцев, выглядит довольно смешно, но я тоже пока воздержусь от еды. Потому что как-то кусок в горло не лезет", - написал в соцсети Максим.

Алексей Цымбалюк

Ветеран, активист, известный как участник спецоперации СБУ "убийство Бабченко". Начал голодовку 26 ноября.

"Ненаказанное зло рождает новое зло. Поэтому важно не допустить, чтобы избежали ответственности все причастные к убийству и пыткам граждан Украины, которые вышли на Майдан отстоять свой цивилизованный выбор", - сказал Цымбалюк.

Мария Квятковская

Жена Героя Небесной сотни Владимира Мельничука. Объявила голодовку 26 ноября.

Владимир погиб 20 февраля на улице Институтской. Был на Майдане с самого начала Революции Достоинства.

"Не могу спокойно на это смотреть. Присоединяюсь к голоданию", - написала Мария Квятковская.

Марина Лиличенко

Адвокат, представляющий интересы пострадавших во время Революции Достоинства активистов и семьей Героев Небесной сотни. Начала голодовку 26 ноября.

"Я себе дала срок - 5 дней голодания Жени (Евгения Закревская. - Ред.) Пятый день голодовки является критическим для человека, который голодает. Я ждала реакции общества, которое не живет делами Майдана, политиков, нардепов. Бесполезно", - отметила Марина Лилличенко.

Она возмущается ситуацией, которая заставила людей голодать, чтобы добиться расследования по делам Майдана.

"Это ощущение абсолютного бессилия в океане людей, которые тебя не слышат, им просто все равно. И понимаешь, что человеческая жизнь не стала ценностью в нашей стране, даже после Небесной Сотни, после тысяч убитых в Донбассе. Просто у людей короткая память. От них это все очень далеко. И от того страшно", - сказала Марина.

Александр Ябчанка

Активист Майдана, бывший пресс-секретарь министерства здравоохранения. Объявил о голодовке 27 ноября.

Также говорит, что оставаться в стороне во время голодания Закревской не может.

"Я не юрист, но как участник Революции Достоинства абсолютно неприемлемой считаю ситуацию, когда те, кто стал причиной насилия и расстрелов на Майдане, могут избежать наказания. Сейчас есть высокий риск, что дела Майдана так и не будут адекватно расследованы. Такая ситуация меня как гражданина категорически не устраивает", - сказал Александр Ябчанка.

Он считает такую ​​форму протеста наиболее целесообразной в этой ситуации.

Михаил Шекета и Николай Королович

Активисты из Мукачево, объявили голодовку на следующий день после Евгении Закревской - 22 ноября.

Михаил Шекета рассказал журналисту, что оба они голодают ради продолжения расследования по делам Майдана.

"Эти дела, которые прогремели на весь мир, просто затихают и сливаются. В 2014 году невозможно было такое представить. Хорошо, что есть люди, как Евгения Закревская, которые поддерживают интерес к ним", - сказал Михаил.

Николай Королович является ветераном войны с Россией. Рассказал, что на пятый день голодовки чувствует головокружение и тошноту. Однако, общее состояние удовлетворительное.

Андрей Соколенко

Еще один пострадавший от разгона протестующих 30 ноября. Объявил голодовку 26 ноября. Об этом сообщила Евгения Закревская. Сам Андрей публично о своей позиции не заявлял.

Сергей Нужненко

Фотожурналист, пострадавший от "беркутовцев" 1 декабря 2013. Присоединился к голодовке 28 ноября.

"Я уже мало верю, что тут что-то можно изменить, но иначе не могу. Присоединился к голодовке", - отметил Нужненко.

Константин Реуцкий

Журналист, исполнительный директор фонда "Донбасс-SOS". Объявил голодовку 28 ноября в Париже. Там он принимал участие в конференции: "Решение вооруженного конфликта в Украине: политические и гуманитарные вызовы".

"Свое выступление на мероприятии FIDH в Париже закончил объявлением о присоединении к голодовке Евгении Закревской. С сегодняшнего дня и до принятия поправки 318 к законопроекту 2116, которая даст нам шанс на восстановление справедливости по делам Майдана, перехожу на Женин рацион - только вода", - написал Реуцкий в соцсети.

Он добавил: "Мы не имеем права оставить их безнаказанными".

Татьяна Гаценко

Участница обоих Майданов, волонтер АТО и блокады Крыма, голодает с 27 ноября. О ее голодание сообщила Евгения Закревская.

"Госпожа Татьяна хочет продемонстрировать, что Запорожский край тоже поддерживает дела Майдана", - написала Закревская.

Сергей Быстров

Ветеран войны из Харькова. 26 ноября сообщил, что тоже начинает голодовку ради продолжения расследований по делам Майдана.

Леране Хайбуллаева

Переселенка из Крыма. Объявила однодневную голодовку 28 ноября.

"Знаю, что смогу поддержать голодовку Евгении Закревской только сутки, а не 8 суток. Извини, Женя", - обратилась она к Закревской.

Также Леране поблагодарила адвоката "за посильное участие в деле убитого российскими оккупантами Героя Украины Решата Аметова".

Также Евгения Закревская начала собственный флешмоб. Она отметила, что является донором и периодически сдает кровь. Люди, весящие менее 50 кг, сдавать кровь не могут. Вес Закревской во время голодания уже на грани этого показателя.

Она призвала тех, кто хочет ее поддержать, сдать кровь, вместо голодания.

От редакции: Когда материал верстался, стало известно о том, что после поддержки комитетом правки в среду, Закревская обратилась к двум людям с просьбой о завершении голодания. По поводу этих двух лиц было больше оснований беспокоиться, говорит она. Один человек все же согласился завершить голодовку. Его имя не называется.

Напомним, полную голодовку в знак протеста против остановки следствия по делам Майдана 22 ноября объявила адвокат семей Небесной Сотни Евгения Закревская. Она обещает голодать до тех пор, пока следователи по делам Майдана не получат право перейти в ГБР и возобновить расследование.

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С 20 ноября 2019 года Генеральная прокуратура потеряла функцию следствия. В связи с этим Управление специальных расследований подлежит расформированию. Его сотрудникам предложили выбор: продолжить следствие в составе Государственного бюро расследований или осуществлять процессуальное руководство по этим делам в ГПУ после переаттестации. Горбатюк отказался писать заявление на переаттестацию по установленному руководством Генпрокуратуры образцу, так как, по его мнению, оно не соответствует действующему законодательству.

21 октября генпрокурор Рябошапка подписал приказ о создании департамента процессуального руководства (не путать с досудебным расследованием) в производствах о преступлениях, совершенных в связи с протестами 2013-2014 годов, а через два дня бывшего начальника управления специальных расследований ГПУ, которое занималось делами Майдана, Сергея Горбатюка уволили из Генпрокуратуры. Департамент ГПУ по расследованию дел Майдана возглавил бывший замначальника другого подразделения Виктор Мысяк, его замом стал Алексей Донской из управления Горбатюка.

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Следствие по делам Майдана остановлено минимум до 3 декабря, из-за того, что в Верховной Раде не успели проголосовать за изменения в закон о ГБР.