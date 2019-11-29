 Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Зе!команда по свободе слова
Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО
Или нет?
Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий. ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского
Не перепутайте!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО
Назад, в будущее
Они Вас нехорошими словами называют!
Нехорошо...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС
Верной дорогой идете, товарищи!
Параллели истории
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА
Добытчик
Во всем виноват Порошенко!
Логично...
Странная любовь Трампа к России
Больше фотошопов смотрите здесь
она хотела расстрелять верховную раду из миномета плывя по днепру на барже
... и не орала про это в ютубе ... Герой Украины на минуточку, в отличаи от некоторых
шо не помешало восторжествовать шакаладнаму правосудию
двойные стандарты?
свиноботы сушите сухари
при желании гранаты и у тебя в сумке могут найти
и не только гранаты
Украине не правовое государство, а реально бандитское на самом деле
так же как и рашке
по крайней мере пока
Парашенко досить забирати торти у куян!
Десь я вже це чув - "куев", "куяне"... давай вже, продовжуй - "кастрюлеголовьіе", "свидомитьі", "усраинушка" і все інше.
а ты походу Толя гинеколог
а ты шо перат?
под мальтийским флагом ИН Толик!
хоча Надю не засудили. Цікаво чому
на первом видосе обход доктора в дурке
на втором надежда озвучивает план ликвидации верхушки ДНР
бацьке своему лучше под хвист заглядуй
куле вы к нам лезете? у нас своих свиноботов хватает
или думал шо она у орков в санатории была и они её там кормили исключительно цукерками от рашен?
Слушаем разрывы ваЗЕлиновых пердаков!!!))))