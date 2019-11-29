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 Фоторепортаж
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 Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Зе!команда по свободе слова

Читайте на "Цензор.НЕТ": "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп "СН" Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Или нет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": ГБР со спецназом "Альфа" пришли с обыском к участнице боевых действий Звиробий. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Там очевидные признаки преступления, - Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Не перепутайте!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это исключительно политическое преследование", - Звиробий об обыске. ВИДЕО

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Назад, в будущее

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Они Вас нехорошими словами называют!

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Нехорошо...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доверие к Зеленскому среди украинцев в течение ноября снизилось на 12%, - опрос КМИС

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Верной дорогой идете, товарищи!

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Параллели истории

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раду внесли законопроект, который вернет старикам в ОРДЛО честно заработанные пенсии, - Сивохо. ИНФОГРАФИКА

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Добытчик

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

Во всем виноват Порошенко!

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 11

Логично...

Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 12

Странная любовь Трампа к России

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3162589
 
   
 Топ комментарии
 
Очередной зашквар зеленых бл..дей!!!!
Слушаем разрывы ваЗЕлиновых пердаков!!!))))
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Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1916
она хотела расстрелять верховную раду из миномета плывя по днепру на барже
... и не орала про это в ютубе ... Герой Украины на минуточку, в отличаи от некоторых
шо не помешало восторжествовать шакаладнаму правосудию
двойные стандарты?
свиноботы сушите сухари Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5907
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Так хотела расстрелять ВР или это порохоботы придумали? Гранаты в сумке в зале заседание парламента ей тоже агенты Пети пронесли? И при чем тут вообще Петя. В Раду ее протащила Жулька, а ВР сняла с нее неприкосновенность просто так, да?. Нашел за кого впрягаться
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мало ли кто по пьяни на кухне хорошего диючей владе желает
при желании гранаты и у тебя в сумке могут найти
и не только гранаты
Украине не правовое государство, а реально бандитское на самом деле
так же как и рашке
по крайней мере пока
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Пральна! Боевая граната в сумке - никакое не доказательство! Ее (боевую гранату) можно купить на каждом углу в любом гастрономе!!!
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Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9892
Парашенко досить забирати торти у куян!
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Куян?
Десь я вже це чув - "куев", "куяне"... давай вже, продовжуй - "кастрюлеголовьіе", "свидомитьі", "усраинушка" і все інше.
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Не палится животное с бешенством ватки
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был Саша стоматолог
а ты походу Толя гинеколог
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Из даунбаситского гетто слабоумненький?
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нет
а ты шо перат?
под мальтийским флагом ИН Толик!Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2198
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Бідні голуби!... І тут Порошенко напаскудив... (Читав, голуби - птахи, які, дійсно, годують пташенят "молоком"... Вони заковтують зерна, у волі вони перетираються і ферментуються, в результаті чого виробляється "сироподібна" маса, якою голуби і годують пташенят...).
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це відео не про баржу та міномет: https://www.youtube.com/watch?v=Gb7zxnm3lJQ
хоча Надю не засудили. Цікаво чому
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и шо там?
на первом видосе обход доктора в дурке
на втором надежда озвучивает план ликвидации верхушки ДНР
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Ну на зебилов ты можешь рассчитывать, у них память настолько коротка.
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ще одно недораземие из таёжного союза
бацьке своему лучше под хвист заглядуй
куле вы к нам лезете? у нас своих свиноботов хватает
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а Пеця чем думал? дупою когда героя ей давал?
или думал шо она у орков в санатории была и они её там кормили исключительно цукерками от рашен?
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Вспомни, что все думали, когда Петя ей героя давал. Все, кто знал на тот момент о ней правду молчали в тряпочку - иначе шапками бы закидали за мученицу - надю! Правда вылезла только после возвращения.
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Ну, я підозрювать почав, що "там щось не те...", коли порівняв її поведінку в судових засіданнях з поведінкою інших політв"язнів... Казав людям... Готові були "очі видерти"... А потім казали: " І як же ми "купилися"?...".
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Зеб, "Пеця" впряг иностранных лидеров и хотел потом показать, что не абы кого они помогали освободить, но Гадя подложила свинью, да не просто свинью, она подгадила не Порошенко, а остальным заложникам...
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Тццц, сейчас зебильо совершает акт мазохизма...
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Очередной зашквар зеленых бл..дей!!!!
Слушаем разрывы ваЗЕлиновых пердаков!!!))))
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Тхір уже сгорает реально!!! зеленые сопли даже не спасают))))))))))))))
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Велик подаренный Зеленскому точно с подачи Порошенко, шепнул небось на ушко.
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Отличные "жабы". Особенно "Геббельс и Адольф" Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7287
Зе!свобода слова, эстонские козни Порошенко, странная любовь Трампа к России. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3633
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соевые "карикатуристы" - слабоумные копеечные подкацапные прихвостни.
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Мордва, ти мені досі не відповіла на питання «чий Крим?»
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перед зеркалом себя спроси, кацап : "Мордва, ти мені досі не відповіла на питання «чий Крим?»"
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Посмотри в зеркало и увидиш слабоумную копеечную подкацапную мандулену
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продолжай сам себе о себе перед зеркалом: "Посмотри в зеркало и увидиш слабоумную копеечную подкацапную мандулену"
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********* продолжай сама себе о себе перед зеркалом: "Посмотри в зеркало и увидиш слабоумную копеечную подкацапную зурбиену"
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продолжай сам себе о себе перед зеркалом: "********* продолжай сама себе о себе перед зеркалом: "Посмотри в зеркало и увидиш слабоумную копеечную подкацапную зурбиену""
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Тхір - походу у тебя больше всех из ваЗЕлиноидных созданий подгорело!!))))))))))
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