 Украинки Найда и Куркудым завоевали "серебро" и "бронзу" на турнире по фигурному катанию в Стамбуле. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Федерацию фигурного катания на коньках.

Весомую заявку на награду Николь сделала уже в короткой программе, где она заняла второе место после россиянки Софии Барановой. Высокую позицию фигуристка сохранила и в произвольной программе, хотя откатать ее на 100 процентов помешало чрезмерное волнение. Николь "подвел" каскад двойной флип+двойной риттбергер, при выполнении которого она упала. В то же время в других элементах она была на высоте и получила за свое выступление 77.63 баллов. Итоговая сумма за две программы составила 122.07 баллов. Победу в соревнованиях юниорок одержала София Баранова - 142.80.

А открыла счет медалям украинских фигуристов 11-летняя Дарья Куркудым. В категории Advanced Novice она получила бронзовую награду, набрав итоговые 83.83 баллов. После короткой программы юная фигуристка занимала седьмое место, но в произвольной боролась до конца и стала третьей с результатом 56.01. У Дарьи интересная и сложная для ее возраста произвольная программа, с которой она прекрасно справилась, получив от судей плюсовые оценки на всех элементах. Выиграла турнир в этой возрастной категории Луция Яцкова из Словакии - 109.94.

Отметим, что обе украинские призеркы - воспитанницы одесской СДЮШОР "Льдинка". Тренер Николь Найды - Наталья Малкуш является мамой Дарьи Куркудым, а тренирует юную талантливую спортсменку ее отец - Виталий Куркудым.

Сегодня завершили соревнования одиночники-юниоры. Наш Михаил Рудковский стал четвертым как в произвольной программе - 96.79, так и в итоге - 147.20. Победу одержал российский фигурист Григорий Федоров - 183.28.

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