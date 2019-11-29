 Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Николаевской области.
Ночью, около 24 часов, на Херсонском шоссе возле дома № 17 патрульными было замечено и остановлено маршрутное транспортное средство, которое двигалось с нарушением ПДД.
Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении в присутствии двух свидетелей.
Следует заметить, что во время остановки водитель перевозил пассажиров.
Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.
Збс првзл.
Какие Слуги, такие и водилы.
а может это вообще "патибусик" с пенной вечеринкой на окружной Николаева..
я прямо представил: "Сквозь густые заросли Конопляного Леса, маршрутка пробирается в Николаев")))
- А-А-ААА!!! КРОКОДИЛЫ!!!