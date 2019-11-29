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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Николаевские патрульные остановили маршрутку, водитель которой находился с явными признаками наркотического опьянения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Ночью, около 24 часов, на Херсонском шоссе возле дома № 17 патрульными было замечено и остановлено маршрутное транспортное средство, которое двигалось с нарушением ПДД.

Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении в присутствии двух свидетелей.

Следует заметить, что во время остановки водитель перевозил пассажиров.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался "откупиться" за 300 грн, - полиция. ФОТО

Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция 01
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция 02
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция 03
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162521
 
 
 Топ комментарии
 
То фігня, під наркотиками можна керувати державою. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4077
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Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - а за кого він голосував?
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То фігня, під наркотиками можна керувати державою. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 4077
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ну других у нас уже нет .. все дружащие с головой уже свалили .. довольствуемся тем что есть ..
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Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - а за кого він голосував?
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Він буквально все зрозумів: стадіон - так стадіон, аналізи - так аналізи, маршрутка - так маршрутка. Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 5193
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У него маршрутка зелёная . Этого достаточно .
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зато с детскими креслами все в порядке было!)))
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А что тут такого? ********** под наркотой везет страну х.. поймешь куда, и ничего особенного...
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Вдтль мршртки пд нркткми првзл пссжрв в Нклеаве, - плоиция.

Збс првзл.
Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9660
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Щоб вбити чахлика невмирущого, потрібно розбити яйце і переламати голку, в нашому випадку потрібно зе розбити яйце і переламати шпріц.😉😉😉😉😉😉😉😉
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Тут один водила страну под воздействием перевозит. А вы про маршрутку...
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із цими маршрутками треба щось міняти бо це якийсь бомжатник а не транспорт
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Что могу сказать?
Какие Слуги, такие и водилы.
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Здається в Іпонії є безпілотні автомобілі які їздять по заданому маршруту, а у нас керують накармани. Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 2680
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Бєспілотнік васька, ваші координати! Пих, пих, пих слєва.
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а пассажиров полиция проверяла?!.. может они тоже обдолбанные ехали?!
а может это вообще "патибусик" с пенной вечеринкой на окружной Николаева..
я прямо представил: "Сквозь густые заросли Конопляного Леса, маршрутка пробирается в Николаев"))) Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция - Цензор.НЕТ 9233
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Страна сошла с ума. Но сначала из нее ушла совесть. Еще в 90-е...
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- Доброго дня, поліція України, будь ласка ваше посвідчення водія та докуме...
- А-А-ААА!!! КРОКОДИЛЫ!!! Водій маршрутки під наркотиками перевозив пасажирів у Миколаєві, - поліція - Цензор.НЕТ 8606
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Хорошо шо фотографии есть, верх информативности.)
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На таком драндулете только под кайфом можно ездить.
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