 Водитель маршрутки под наркотиками перевозил пассажиров в Николаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на свой странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Николаевской области.

Ночью, около 24 часов, на Херсонском шоссе возле дома № 17 патрульными было замечено и остановлено маршрутное транспортное средство, которое двигалось с нарушением ПДД.

Во время общения с водителем стражи порядка заметили у него явные признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения в установленном законом порядке в медицинском учреждении в присутствии двух свидетелей.

Следует заметить, что во время остановки водитель перевозил пассажиров.

Патрульные отстранили водителя от управления и составили в отношении него административные материалы по ч.1 ст.130 КУоАП (управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения). Маршрутку патрульные передали ответственному лицу перевозчика.

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