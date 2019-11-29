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 Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Ночью на участке трассе "Киев-Чоп" на Ривненщине столкнулись грузовой автомобиль и микроавтобус. Один человек погиб, еще один с серьезными травмами доставлен в больницу и находится в реанимации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Ривненской области.

ДТП произошло 29 ноября около 2 ночи.

Полицейские на месте происшествия установили, что водитель грузового автомобиля Iveco, 22-летний житель села Вишенки Киевской области, двигаясь в направлении Львова, в селе Подлужье выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes-Benz Sprinter. За рулем микроавтобуса был 24-летний житель поселка Савинцы Балаклейского района Харьковской области.

В результате ДТП водитель грузовика пострадал и был доставлен в больницу. Медики у него диагностировали политравму, открытую черепно-мозговую травму, открытый перелом предплечья и закрытую травму грудной клетки. Сейчас он находится в реанимационном отделении Дубенской центральной районной больницы.

Водитель микроавтобуса от полученных травм погиб на месте происшествия. Его тело из покореженного авто деблокировали спасатели.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего, следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

Сейчас транспортные средства находятся на месте происшествия и перекрывают одну полосу движения. Дорожное движение на другой полосевосстановлено, его регулирует экипаж патрульной полиции.

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Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 01
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 02
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 03
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 04
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 05
Грузовик и микроавтобус столкнулись на Ривненщине: один водитель погиб, другой в реанимации, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162506
 
 
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Одному 22, другому 24 года...
Оба, наверняка, без опыта, и один у другого жизнь отнял.
В руках таких пацанов мощная техника это орудие убийства...
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