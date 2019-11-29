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 Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оккупационные власти Крыма незаконно использовали насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области, что нанесло ущерб государству в размере 30 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Установлено, что оккупационные власти полуострова через должностных лиц одного из киевских предприятий использовали насосную станцию, расположенную на территории Херсонской области. Станция обеспечивала сырьем завод, расположенный на временно оккупированной территории Крыма. Сумма нанесенного государству ущерба составляет примерно 30 млн грн.

Начальник Главного управления Нацполиции в АР Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак сообщил: "Во время досудебного расследования получена информация о незаконном использовании оккупационными властями полуострова Крым через должностных лиц одного из киевских предприятий насосной станции, расположенной на территории Новотроицкого района Херсонской области. Вопреки действующему законодательству, станция обеспечивала сырьем в виде кондиционной рапы из озера Сиваш "Крымский содовый завод". Это предприятие осуществляет свою деятельность на оккупированной территории Крыма".

Во время проведения следственных действий было установлено, что на территории насосной станции находится шесть промышленных насосов, с помощью которых сырье подается на содовый завод. Также правоохранители обнаружили электролинию, которая незаконно подавала электроэнергию из оккупированного Крыма указанной насосной станции.

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Вместе с тем проведены санкционированные обыски по месту фактического нахождения киевского предприятия. В ходе следственных действий изъято значительное количество документации, созданной представителями Российской Федерации на временно оккупированной территории.

Правоохранители расследуют по факту уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 441 (Экоцид), ч. 1 ст. 241 (Загрязнение атмосферного воздуха), ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

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Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция 01
Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция 02
Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция 03
Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция 04
Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция 05

Источник: https://censor.net.ua/p3162502
 
   
 Топ комментарии
 
Це ж не Федина, не Маруська, не Пашинський і на Гримчак. Цим нічого не загрожує.
До речі, насоси вимкнули? Киевское предприятие откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 204
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Ты хоть статью осилил? В ней говорится, что махинаторам грозит до 15 лет, это во-первых, а во-вторых, происходило это с 17-го года, твой хряк свыночолый знал об этом и ему регулярно отстегивали, ты рад? И да, у Федыны, Мухобойки с Пашинским и Грымчаком другие криминальные статьи.
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Станція знаходиться мабуть у прикордонній зоні, доступ туби обмежений. Все це могли зробити таємно, під кришею прикордонної служби та НГ, якою рулить Аваков.
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Це ж не Федина, не Маруська, не Пашинський і на Гримчак. Цим нічого не загрожує.
До речі, насоси вимкнули? Киевское предприятие откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 204
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Ты хоть статью осилил? В ней говорится, что махинаторам грозит до 15 лет, это во-первых, а во-вторых, происходило это с 17-го года, твой хряк свыночолый знал об этом и ему регулярно отстегивали, ты рад? И да, у Федыны, Мухобойки с Пашинским и Грымчаком другие криминальные статьи.
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Йому за читання не платять, лише за псування повітря.
Чукча не читач, чукча- дописувач!
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Станція знаходиться мабуть у прикордонній зоні, доступ туби обмежений. Все це могли зробити таємно, під кришею прикордонної служби та НГ, якою рулить Аваков.
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"таємно", бл@дь. Та йди вже НХ, брехло пропагандонське.
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А що, у газетах оголошення було? Чи може по ТБ показали, чи хтось у фісбуку написав? Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3105
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То що- ти пропонуєш йому з пляшки злізти?)))
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Пабам!!! Минус одно мыролюбство вальцманата.

К стати эта насосная подавала соленую воду ( рапу) не только на содовый но и на бромный завод в крысноперекопском. И подавало с 14 го года. Но самое пикантное в этом то что мусорок то сказал что электрика подавалась из на крысма. Это брехня. Электрика подавалась с транс. станции завода титан возле армянского. А на эту подстанцию электрика поступала откуда??? Соевые, ну ка проблейте о том что тамжынашилюди....

Электрика поступала и поступает на крысм с Запорожской АЭС. .Вот такой мыролюбный реформизм у вальцманата. К стати об этом писали неоднократно . И совсем недавно Бабин об этом говорил.
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Зебильный бред. Электрика в крысм не подается с 15 года. А еще Порошенко тебе в штаны нас..ал.
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И как это они без местных полицаев и сбу работали?????????????????(((((((((((((((((((
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*******-колотиииить, так это ведь уже было в 2016 году вроде как и они опять качают???))))
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"Насосная станция под Херсоном гнала воду и сырье на завод в Крыму" - а у даній статті слово вода відсутнє.
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ТОВ "ГЕОМОНІТОРИНГ" - статутний капітал 1000 грн.

ЦАКУН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ - керівник
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ЦАКУН ІГОР АНАТОЛІЙОВИЧ займав посаду директора у підприємствах: "КОМПАНІЯ ЗЛАТА", "ҐРАТЬЄ УКРАЇНА", "ДАНІ ГРУП", "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ГЕО-ЕКО-ГРУП", "ЄВРО-ЕКОЦЕНТР"
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Дошла всё ясно - Фунт. "А как я сидел при Зеленском, как я сидел при Зеленском!.."
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01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 26 Телефон: +380503539305
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Ну і що далі? Буде накладено арешт на майно керівництва та їх родичів? Пройдуть обшуки? По звинуваченям вже арештували підозрюваних?
Ні? То навіщо приходили? Тут зупинили,не покарали - вони завтра в іншому місці красти будуть.
Тут жінка в маркеті майже вкрала товар на 1.500гр. - 5 років. Вже в СІЗО. А тут 30.000.000гр і.... НІЧОГО!!!!
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не зеластоцка а свинка вальцманасточка.
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Киевское предприятие на Херсонщине откачивало рапу на завод в оккупированном Крыму, нанесен ущерб в 30 млн грн, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7096

А як же потужні реформи й безальтернативні перемоги???
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Шел 5 год войны....)))
Это какой то е...й стыд шоле?)))
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А почему никто не поинтересуется с какого времени это длится, а порохатые? Так вот с 17-го! Только не визжите, что свыночол ничего не знал...Это будет не смешно.
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Бо на хазяїна не можна діжку котити!)))
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ПрЫлестно !!! Скоро Зедебилы и воду в Крым дадут !!!
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Мозгов бы тебе кто дал...хотя бессмысленно...ты их все равно пропьёшь...к таким-то монахам Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4406
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Особенно прикольно про линию электропередачи. Из Крыма.
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Локально - вполне возможен такой вариант. Скорее всего это был своего рода единый хозяйственный комплекс. Э/энергия осталась там, насосная тут. Интересно - есть ли у неё ещё какая-либо функция, кроме как качать рапу на содовый.
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это правда.

Там если еще копнут за поставки электрики на крысм, то свиновальцу легче повеситься.
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рапа якась шняга не ведома Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7905 где заград отряды погранвойск взяточных дивизий на подступах к родине видно не каких батальонов нет Київське підприємство відкачувало ропу на завод в окупованому Криму, завдано збитків у 30 млн грн, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7905
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рапа это концентрированная соленая вода из сивашей. ее потом очищают и выпаривают из нее соду и бром.
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Это старая тема. Ее муслят из года в год и каждая "кочка" в погонах пишет о себе победные реляции. А воз и ныне там. Уже "обличители" должны давно подать в отставку, да видно тема закрытия этой станции вечно кормящая все стороны конфликта. Дебилы, прости Господи! https://censor.net.ua/news/3153472/ukrainskaya_nasosnaya_stantsiya_pod_ohranoyi_chinovnikov_snova_obespechivaet_rapoyi_predpriyatiya_okkupirovannogo
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