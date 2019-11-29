EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, Фоторепортаж
  2727  104
Материалы по теме:
Все про:Пашинский (684) суд (22739) Турчинов (3191) Булатов (52) Тетерук (210)

 Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки. ФОТОрепортаж

Около десяти человек готовы взять Сергея Пашинского на поруки.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Прокуратура требует продления ареста, так как считает, что Сергей Пашинский может давить на свидетелей, если будет на свободе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд рассматривает ходатайство следователя о продлении на 2 месяца ареста Пашинского. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Вместе с тем, адвокат Сергея Пашинского Федур просит выпустить Пашинского из клетки и разрешить сидеть возле его защитников, так как ни один закон Украины не предусматривает, чтобы подозреваемого держали в клетке. Просит, чтобы он занял место рядом с адвокатом. Суд удовлетворил это ходатайство.

Около десяти людей готовы взять Пашинского на поруки, в частности нардеп от ЕС Виктория Сюмар, экс-нардеп от НФ Андрей Тетерук, Дмитрий Булатов, экс-секретарь СНБО Александр Турчинов, нардеп от ЕС Николай Величкович. Суд приобщил к материалам эти прошения.

Далее стороны перешли к спору о протоколе допроса свидетеля, с которым не знакома сторона защиты.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет никаких оснований держать Пашинского за решеткой, это дело политическое, - бывший следователь по делу

Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 01
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 02
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 03
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 04
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 05
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 06
Сюмар, Турчинов, Тетерук и другие политики заявили о готовности взять Пашинского на поруки 07

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, что вечером 31 декабря 2016 на дороге под Киевом произошел конфликт между нардепом Пашинским и Вячеславом Химикусом, оскорбившим жену нардепа, и нанесшим ему удар бутылкой по голове. По словам Пашинского, он пытался остановить нападающего, совершив предупредительный выстрел в воздух, когда это не возымело результата, применил оружие, ранив нападавшего в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Также на Цензор.НЕТ: Турчинов, Парубий, Сюмар и ряд бывших и действующих нардепов хотят взять Пашинского на поруки

Вместе с тем, второй участник инцидента Вячеслав Химикус, ранее неоднократно привлекавшийся к ответственности за хулиганство и избиение, утверждает, что Пашинский не делал предупредительного выстрела перед тем, как применить оружие, как заявляет, а сразу выстрелил ему в ногу. В то же время в Нацполиции сообщают, что с места событий было изъято две гильзы.

Постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях Сергея Пашинского и Вячеслава Химикуса состава уголовных правонарушений было принято Генпрокуратурой 26 июля 2017 года.

7 октября Пашинского арестовали на два месяца без возможности внесения залога.

18 октября судьи Апелляционного суда Киева оставили без изменений решение Печерского суда относительно Пашинского.

Источник: https://censor.net.ua/p3162500
 
 
 Топ комментарии
 
Их самих садит надо, особенно гниду турчинова, а они еще кого-то на поруки собрались брать))) Вот мерзость.
 показать весь комментарий
 
Лахта, и за что Турчинова садить? Расскажи по второму кругу сказки про него, а то зебы начали сомневаться в той "правде" которую лили на "киевскую хунту" те, кто сейчас пришел к власти.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
И растрел сразу за подвергание сомнению, что Его Величество не лох!
 показать весь комментарий
 
 
Соевой чупакабре уже хорошенько в хате дымоход прочистили, ждут поступления следующей обогревательницы параши по имени Лолита
 показать весь комментарий
 
Вместе с пистолетом на поруки брать будете?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх