 Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении киевского альпинистского клуба "Вертикаль" в Facebook.

"Сегодня (28.11.19. - Ред.) произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", - сказано в сообщении.

Как отмечается, что обстоятельства трагедии пока неизвестны, но факт подвержен, в том числе словацкими спасателями.



Фото: "Вертикаль"/Facebook

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"Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой потерей", - говорится в сообщении.