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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:альпинист (62) горы (54) Словакия (428) смерть (6252)

 Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии. ФОТО

В горах Словакии в результате несчастного случая при спуске погибли двое украинских альпинистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении киевского альпинистского клуба "Вертикаль" в Facebook.

"Сегодня (28.11.19. - Ред.) произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", - сказано в сообщении.

Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии 01

Как отмечается, что обстоятельства трагедии пока неизвестны, но факт подвержен, в том числе словацкими спасателями.

Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии 02
Фото: "Вертикаль"/Facebook

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"Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой потерей", - говорится в сообщении.

Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162493
 
 
 Топ комментарии
 
Сочувствую родным!..
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
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R.I.P.

(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
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Никогда не понимал альпинистов. Неделю бесплатно карабкаться вгору, чтобы оттуда прокукарекать и спуститься обратно. Бессмысленное занятие и очень опасное.
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Сочувствую родным!..
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
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Це хвороба. Вони вже без цього не можуть.
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потрібні спеціальні реабілітаційні програми, замітання вулиць наприклад
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R.I.P.

(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
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Умный в гору не пайдьот...
Співчуття..
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Никогда не понимал альпинистов. Неделю бесплатно карабкаться вгору, чтобы оттуда прокукарекать и спуститься обратно. Бессмысленное занятие и очень опасное.
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Не бесплатно, они еще деньги за это платят
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Ты возможно будешь удивлен, но в мире целая куча бессмысленных занятий, кроме "поспать и поесть".
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краса, адреналін, кожен по своєму шукає вражень. Хтось в гори, хтось під воду, в ліс, а хтось наркотою закидається чи бухлом заливає.
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Часто летаю на самолётах . Когда погода - всю красоту гор можно увидеть с борта .
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всі люди різні, от японці отруйну рибу їдять, правда оброблену, але ж ризик є. Не можуть всі бути однакові.
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Для меня это странный вид спорта, рисковать своей жизнью ради чего ???
Каждый выбирает свою судьбу сам ...
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"... Так лучше чем от водки и от простуд..."
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У альпінітів немає права на помилку, це як мінер... Співчуття близьким(((
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А могли бы в шашки играть на лавочке и прожить долгую счастливую жизнь...
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Кладбище на Эвересте (не рекомендуется просмотр впечатлительным)
https://masterok.livejournal.com/846557.html
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Пасть заткни . Чем тебе насолили евреи ?
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а що сталось? чого так бурхливо реагуєш, підгорає?
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єврей - релегійна ознака... а не національна... а релігія не формує характер а лише шліфує Українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова загинули в горах Словаччини - Цензор.НЕТ 6999
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якраз національна, а релігійна... за неї банять на цьому сайті попри рішення суду
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да, чем тебе насолили зеленский, порошенко, коломойский и прочая сволочь? А ?
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Группа еврейских" альпинистов успешно обойшли Эверест.
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Сочувствую, соболезную. Родным и близким. Очень жаль,когда гибнут такие активные,деятельные люди. Эта категория людей и движет развитие человечества. Увы,увы.
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респект альпіністам=для них СМЕРТЬ це просто вимикач
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