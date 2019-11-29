 Украинские альпинисты Владимир Михалко и Ирина Скрылева погибли в горах Словакии. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении киевского альпинистского клуба "Вертикаль" в Facebook.
"Сегодня (28.11.19. - Ред.) произошла трагедия, в результате несчастного случая при спуске погибли инструктор альпинизма Владимир Михалко и Ирина Скрылева", - сказано в сообщении.
Как отмечается, что обстоятельства трагедии пока неизвестны, но факт подвержен, в том числе словацкими спасателями.
"Сочувствуем близким и пытаемся смириться с этой потерей", - говорится в сообщении.
ЗЫ. знаю одного альпиниста, он как фанатик ИГИЛ.. только фанатично предан горам..
(лучше гор могут быть только горы... на которых еще не бывал... и никогда уже не будет)
Співчуття..
Каждый выбирает свою судьбу сам ...
https://masterok.livejournal.com/846557.html