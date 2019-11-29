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 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж

В 169-м учебном центре подготовки подразделений Вооруженных Сил Украины ("Десна") прошли испытания опытного образца многофункционального бронеавтомобиля "Козак-2М1" и специализированного бронированного автомобиля "Новатор".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на пресс-служба Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как сообщается, испытания проходили с участием командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского. В испытаниях также принимали участие представители командования РВиА, управление боевой подготовки, разведывательного управления, управления связи и информационных систем и армейской авиации Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 01

Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ "Козак-2М1" и СБА "Новатор".

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 02

Кроме того, вечером в первый день испытаний командующий выполнил упражнения из боевого автоматического модуля СБА "Новатор", укомплектованного пулеметом калибра 12,7 мм.

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В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 03

Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" и многофункциональный бронеавтомобиль "Козак-2М1" на испытаниях подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы.

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 04

Справка: "Козак-2М1" - это полноценный броневик, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. "Козак-2М1" даже классифицирован иначе - как "бронированная боевая колесная машина", а не "специализированный бронированный автомобиль", как предыдущие выпускавшиеся бронеавтомобили. По сути, "Козак-2М1" - это "компактный БТР".

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 05

СБА "Новатор" - универсальная платформа, созданная на усиленном шасси Ford F-550. Легкий и маневренный СБА "Новатор" идеально подходит для спецподразделений и может быть использован как:

- бронированная колесная машина с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм или 7,62 мм;
- боевая колесная машина с противотанковым ракетным комплексом "Амулет";
- боевая разведывательно-дозорная машина;
- бронетранспортер 4 х 4;
- пикап для перевозки боевого комплекта и вооружения;
- машина медицинской эвакуации;
- разведывательная химическая машина.

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 06
В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 07
В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 08
В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 09
Фото: Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины/Facebook

В учебном центре Десна прошли испытания бронеавтомобилей Козак-2М1 и Новатор 10

Источник: https://censor.net.ua/p3162468
 
   
 Топ комментарии
 
В 2014 році всякі т.з. "машинобудівельні" фірмочки які спеціалізувались на прикручуванні коліс до "Волг" , "Жугулів" та МАЗів , одного дня стали крутими підприємствами по випуску бронетехніки та санавто , при цьому не маючи ні найменшого уявлення що то є . Але оборонний пиріг був такий жирний , що зажеливість затьмарила здоровий глузд . І понеслась жадоба грошей прикручувати на коліні колеса до МАЗів та ліпити т.з. санавто на базі китайських "Запорожців" . При цьому свинарчук лишив КРАЗ без держзамовлення впаривши ЗСУ напівкацапські МАЗи . Грошезалежність то жахлива річ , а носії її небезпечні для соціуму і підлягають відповідним обмеженням .
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Сподіваюсь що вони тренувались на мішенях з пикою Хуйла.
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у МАЗов китайский движок и амеровская коробка передач, остальное белоруское..
хорошая машина, со слов военных..
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Сподіваюсь що вони тренувались на мішенях з пикою *****.
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Продовжуємо робити поліцейські машини, а танки Оплот то таке - для лузерів В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор" - Цензор.НЕТ 1404
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А кто-же защитит ЗЕлену шмарклю, когда его ЗЕбилы прийдут благодарить за все обещанное. Он своим ЗЕбилам поводил писей по губам и все, пусть теперь радуются.

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Хоча б з одною машиною провели на іспитах обстріли та підриви??? що військові на це скажуть?
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"Козака" подрывали... норм!
за "Новатор" не знаю..
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В 2014 році всякі т.з. "машинобудівельні" фірмочки які спеціалізувались на прикручуванні коліс до "Волг" , "Жугулів" та МАЗів , одного дня стали крутими підприємствами по випуску бронетехніки та санавто , при цьому не маючи ні найменшого уявлення що то є . Але оборонний пиріг був такий жирний , що зажеливість затьмарила здоровий глузд . І понеслась жадоба грошей прикручувати на коліні колеса до МАЗів та ліпити т.з. санавто на базі китайських "Запорожців" . При цьому свинарчук лишив КРАЗ без держзамовлення впаривши ЗСУ напівкацапські МАЗи . Грошезалежність то жахлива річ , а носії її небезпечні для соціуму і підлягають відповідним обмеженням .
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МАЗы, суперская техника , на Даккарах чудеса творит, а КРАЗов там и не видать.
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у МАЗов китайский движок и амеровская коробка передач, остальное белоруское..
хорошая машина, со слов военных..
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сєпарам з рнбо (як і члєнограю) - це не цікаво!
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Що таке "протитанковий ракетний комплекс "Амулет"?
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