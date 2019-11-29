 В учебном центре "Десна" прошли испытания бронеавтомобилей "Козак-2М1" и "Новатор". ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает на пресс-служба Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Как сообщается, испытания проходили с участием командующего Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Александра Сырского. В испытаниях также принимали участие представители командования РВиА, управление боевой подготовки, разведывательного управления, управления связи и информационных систем и армейской авиации Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины.

Командующий Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Александр Сырский лично испытал новые автомобили за рулем и дал положительную оценку техническим возможностям ББКМ "Козак-2М1" и СБА "Новатор".

Кроме того, вечером в первый день испытаний командующий выполнил упражнения из боевого автоматического модуля СБА "Новатор", укомплектованного пулеметом калибра 12,7 мм.

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Специализированный бронированный автомобиль "Новатор" и многофункциональный бронеавтомобиль "Козак-2М1" на испытаниях подтвердили заявленные тактико-технические характеристики и получили положительную оценку от всех представителей рабочей группы.

Справка: "Козак-2М1" - это полноценный броневик, предназначенный для выполнения широкого круга боевых задач. "Козак-2М1" даже классифицирован иначе - как "бронированная боевая колесная машина", а не "специализированный бронированный автомобиль", как предыдущие выпускавшиеся бронеавтомобили. По сути, "Козак-2М1" - это "компактный БТР".

СБА "Новатор" - универсальная платформа, созданная на усиленном шасси Ford F-550. Легкий и маневренный СБА "Новатор" идеально подходит для спецподразделений и может быть использован как:

- бронированная колесная машина с боевым модулем "Ива", оснащенным пулеметом калибра 12,7 мм или 7,62 мм;

- боевая колесная машина с противотанковым ракетным комплексом "Амулет";

- боевая разведывательно-дозорная машина;

- бронетранспортер 4 х 4;

- пикап для перевозки боевого комплекта и вооружения;

- машина медицинской эвакуации;

- разведывательная химическая машина.









Фото: Командования Сухопутных Войск Вооруженных Сил Украины/Facebook