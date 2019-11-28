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 Общество
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Все про:Львов (3567) протест (4572) ГБР (751) Звиробий Маруся (1)

 Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий. ФОТО

Несколько десятков львовян провели акцию протеста у территориального управления ГБР. Они требовали прекратить "политические репрессии" против волонтера Маруси Звиробий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Участники акции вывесили у входа в здание ГБР плакаты со словами "Нет политическим репрессиям", "Нет ГБР - НКВД", "Государственное бюро преследований" и другие.

"Кого мы привлекаем к ответственности - патриотов? Те, кто призывал к референдуму и "русскому миру" - те сейчас герои, а те, кто все отдал Украине - подозреваемые? Это политические репрессии, как по мне. И здесь, на протесте, должны быть тысячи людей ", - заявил волонтер Андрей Салюк.

Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий 01

Смотрите на Цензор.НЕТ: "У нас в стране настолько сильна свобода слова, что ее пора бы немножко приглушить", - нардеп от СН Василевская-Смаглюк. ВИДЕО

Протестующие также требовали отставки руководителя ГБР Романа Трубы.

"Мы не можем немедленно ехать в Киев, потому пришли сюда, во Львове, на акцию, чтобы работники ГБР передали информацию руководителям. Мы понимаем, когда ГБР все делает в рамках закона, но меня беспокоит, что они выбивают двери и не ждут адвоката, изымают телефон до начала следственных действий. Мы стоим против нарушения наших прав. Если так со Зверобой поступают, то завтра (то же самое может быть. – Ред.) со мной, моими друзьями", - сказала Ирина Клейменова, представитель организации "Справа громад".

Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий 02Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий 03

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.

Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.

27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.

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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.

Источник: https://censor.net.ua/p3162452
 
   
 Топ комментарии
 
Dana Yarovaya з Даною Яровою.3 год
День ещё
не окончен, но можно подытожить ( хотя от молодой команды, я могу ещё ожидать
до 24.00 много).

6.30 обыск у Маруся Звіробій.
Изъяли в том числе детский пистолет. Во время обыска были задействовано ДБР,
СБУ, 3 автобуса с Альфой.

В 11.00 Дмитрий Марченко (Dmitry
Marchenko) меняют сумму залога 76 на 20 миллионов и оставляют в
СИЗО. Во время слушания к суду стянули тяжёлую технику. Параллельно выпускают
беркутовца под домашний арест по делу Майдана.

Уже потерялась во сколько Лана Зеркаль пишет заявление на увольнение.

В 15 ( может не точно) в суде по Пуме нахождение в АТО объявляют « отягощающим
обстоятельством»

И где- то между этими событиями Наташу Королевскую назначают заместителем главы
комитета ВР по правам ветеранов.

А в это время в ОП решают как снять с Порошенко депутатскую неприкосновенность,
которая итак снимется с 1.01.2020, чтобы ВНИМАНИЕ - поднять себе падающий
рейтинг.

Забыла отметить, что все это веселье за наши с вами деньги в то время как
декретные, и зарплаты начали задерживать.

Да с такими темпами, ребята, елка может быть уже и в этом году. Ещё больше ада.

А, забыла, Владимир Зеленский вы умрете, как и все мы. И вспомните притчу про
царя Соломона « и это пройдёт».
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Зеленский уже начал травлю и преследование ветеранов АТО и волонтеров.

Дайте ему время...
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Вы себе льстите насчет своей стойкости.

Когда ты увидишь, как твоему соседу отрубают пальцы, ты очень быстро перестанешь быть симпатиком Зеленского.

Больше того. Даже если ты только подумаешь, что за это могут отрубить пальцы, ты уже станешь симпатиком кого угодно, но не Зеленского. Потому, что ты чмошник.
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Бред сивой кобылы, ты Дебил, че с тобой говорить. Чтоб соседу а вообще отрубать пальцы это не каждому дано....и плохое это дело!!!
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А сколько там во Львове процентов за Зелоха проголосовало?
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если не ошибаюсь, Львовская область единственная, в которой Порох взял больше голосов
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Симпатики Зеленского - пособники России.
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Так после августа и встречи в Золотом Моника Зеленски ненавидит и боится АТОшников и волонтеров, как огня.
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Плохо, что Порох потратил 5 лет на договорянки и патриотическую бутафорию.

Надо было все 5 лет планомерно выявлять и высылать совков и ватников. Тогда Зеленский и 10% не набрал бы, президентом точно стал бы проукраинский кандидат и всего этого позорного зеленого говнища не было бы.
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А лагеря надо было строить?
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Конечно. Эта мартышка еще два года назад призывала составлять списки тех, кто против Пороха, собирать на них досье и отсылать в СБУ. При чем, на полном серьёзе. Ничтожество, что с него взять...
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Непременно. Вас, ублюдков кацапских, надо либо изолировать, либо высылать.

У Пиночета в свое время получилось вполне таки прлично.
Уничтожил Альенде и его коммунистических баранов плюс всего 10 000 ублюдков типа тебя (эта цифра уже меньше количества убитых вами украинцев), отстроил при помощи США экономику и остальные живут лучше всех в Южной Америке по сей день.

Обиженные есть. Соотношение тех, кто его ненавидит и тех, кто ему благодарен примерно 50/50. Но Чили процветает на фоне соседей.
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Це ті дикарі протестують, які хочуть в Европу? Чи вони не в курсі, що в Европі би за такі висловлювання з погрозами президенту її би вже давно затримали за екстемізм?
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Почти по Брехту.Идут бараны бьют в барабаны.А шкуры на барабаны делают из таких как ты баранов! У Львові протестували проти переслідування волонтерки Звіробій - Цензор.НЕТ 9972
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"епоха огидності" маде ін кагебе: ніхто не піде нескомпрометованим

Hattifattener (25%)‏ @hatifnatowie 14 ч.14 часов назад

Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих
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