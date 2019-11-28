 Во Львове протестовали против преследования волонтера Звиробий. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".
Участники акции вывесили у входа в здание ГБР плакаты со словами "Нет политическим репрессиям", "Нет ГБР - НКВД", "Государственное бюро преследований" и другие.
"Кого мы привлекаем к ответственности - патриотов? Те, кто призывал к референдуму и "русскому миру" - те сейчас герои, а те, кто все отдал Украине - подозреваемые? Это политические репрессии, как по мне. И здесь, на протесте, должны быть тысячи людей ", - заявил волонтер Андрей Салюк.
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Протестующие также требовали отставки руководителя ГБР Романа Трубы.
"Мы не можем немедленно ехать в Киев, потому пришли сюда, во Львове, на акцию, чтобы работники ГБР передали информацию руководителям. Мы понимаем, когда ГБР все делает в рамках закона, но меня беспокоит, что они выбивают двери и не ждут адвоката, изымают телефон до начала следственных действий. Мы стоим против нарушения наших прав. Если так со Зверобой поступают, то завтра (то же самое может быть. – Ред.) со мной, моими друзьями", - сказала Ирина Клейменова, представитель организации "Справа громад".
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, во вторник, 26 ноября следователи ГБР направили в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины народному депутату и гражданке.
Речь идет о высказываниях нардепа Софии Федыны и волонтерки Маруси Звиробий.
27 октября они во время совместной трансляции в соцсетях, посвященной визиту президента Владимира Зеленского в Золотое Луганской области, предположили, что во время одной из поездок на Донбасс президент может попасть под обстрел или стать жертвой покушения. "Кто-то думает, что он бессмертен", - сказала тогда Федына о Зеленском.
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков после этого заявил, что такие высказывания "не приближают нас к единению в обществе и завершению войны". А заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко после этого пообещал, что политсила обратится в правоохранительные органы.
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Сама Федына говорит, что критики обратили внимание только на форму, но не на содержание ее слов. "И да, я подчеркну еще раз, я очень хочу, чтобы президент Зеленский на своей шкуре ощутил все прилеты", - заявила она.
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подтвердил открытие производства из-за высказываний нардепа Федыны в адрес Зеленского.
Когда ты увидишь, как твоему соседу отрубают пальцы, ты очень быстро перестанешь быть симпатиком Зеленского.
Больше того. Даже если ты только подумаешь, что за это могут отрубить пальцы, ты уже станешь симпатиком кого угодно, но не Зеленского. Потому, что ты чмошник.
Надо было все 5 лет планомерно выявлять и высылать совков и ватников. Тогда Зеленский и 10% не набрал бы, президентом точно стал бы проукраинский кандидат и всего этого позорного зеленого говнища не было бы.
У Пиночета в свое время получилось вполне таки прлично.
Уничтожил Альенде и его коммунистических баранов плюс всего 10 000 ублюдков типа тебя (эта цифра уже меньше количества убитых вами украинцев), отстроил при помощи США экономику и остальные живут лучше всех в Южной Америке по сей день.
Обиженные есть. Соотношение тех, кто его ненавидит и тех, кто ему благодарен примерно 50/50. Но Чили процветает на фоне соседей.
Hattifattener (25%) @hatifnatowie 14 ч.14 часов назад
Что замазали альфу - показательно. Значит дилжитализаторы сделали ставку на российский косплей - будут раскручивать тему "ветераны - террористы". Должно последовать создание подразделения по борьбе с экстремизмом отдельно от существующих