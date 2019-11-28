 Резервисты первой очереди 93-й ОМБр приняли участие в ротных учениях с боевой стрельбой. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В составе механизированной подразделения холодноярцев резервисты отработали наступательные действия. На боевых машинах пехоты они атаковали позиции условного противника, спешились, под прикрытием огня орудий БМП-2 продвинулись вперед и закрепились на новых рубежах, после чего отбили контратаку врага", - говорится в сообщении.
Большинство участников учений участвовали в боевых действиях в составе 93-й бригады в 2014-2018 годах. Тем из резервистов, кто не имел опыта участия в наступательных операциях, более опытные побратимы показали тактические особенности этого вида боя.
Часть резервистов после учений изъявила желание продолжить военную службу в рядах 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр".
а база в Новомосковских лесах... красотища (песок без грязи, ну которую танки и не боятся))))
там столько грибов и чистый воздух...столько было...а может и есть(?)... баз отдыха и детских пионерлагерей...