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 Происшествия, Общество
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Все про:ДТП (5895) Кулеба Николай (41)

 Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня. ФОТО

Уполномоченного президента по правам ребенка Николая Кулебу, попавшего в серьезное ДТП под Киевом, проведал второй участник аварии.

Об этом Кулеба рассказал в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"С момента страшного ДТП прошло 4 дня! Это были невероятно тяжелые дни как морально, так и физически. С верой в Бога надеюсь, что все со временем будет хорошо.

С самого начала я спрашиваю и волнуюсь о состоянии водителя другой машины. Спасибо родственникам и друзьям, которые помогают. Водитель другого автомобиля, Вадим, уже дома и сегодня посетил меня в больнице, чтобы узнать о моем состоянии и о состоянии моих детей! Говорит, что чувствует себя хорошо и готов вернуться к работе! Спасибо всем за поддержку и молитву!" - написал он.

Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня 01

Напомним, ранее СМИ сообщили, что уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба вместе с двумя сыновьями попал в аварию и сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Позже было опубликовано видео ДТП. На кадрах видно, что машина Николая Кулебы стоит в правом ряду. Вместо того, чтобы повернуть направо, как предусмотрено правилами, водитель выезжает на перекресток. Это происходит, пока горит красный сигнал светофора.

Сам Николай Кулеба на своей странице в сети Facebook заявил, что находится в больнице вместе с сыновьями, а на вопросы ответит позже.

Тем временем полиция открыла уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия.

Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня 02

Источник: https://censor.net.ua/p3162396
 
 
 Топ комментарии
 
заставили парня. я в этом уверен на все 100. Ну о чем ему с кулебой говорить?
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Не попавший а спровацировавший дтп придурок кулеба был проведан безработным в которого он влетел
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Так рождается дружба. Возможно и любовь...
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это же хрюскл. У них нарасее любовь даже к бутылкам рождается
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заставили парня. я в этом уверен на все 100. Ну о чем ему с кулебой говорить?
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Парень молодец,и должен получить компенсацию за поврежденный автомобиль
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водитель Вадим переживает как за детей, так и за свою виновность-не виновность...чтобы не повесили на него одного вину за ДТП...
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Еще бы, молодой, за душей только родители.
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не могут - видео все видели,так что это кулеба скорее переживает за имидж
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Видео с Зайцевой тоже все видели...
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Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня

... и извинялся. Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 3161
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Парня очень жалко. Надеюсь, с ним всё будет хорошо)
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Вот подлечат тебя, придумаешь реалистичную версию (полтергейст, машина взбесилась, черт попутал, пороблено) и расскажешь нам, как нужно защищать детей от всяких неприятностей.
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Шота фейс у него совсем не радостный. Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 4114 Заставили парня, вне всякого сомнения, учитывая резонанс, который получило это ДТП, спровоцированное Кулебой. Типа "ни в чем Кулебу не винит, разбитой тачке только рад и вообще готов ответить за то, что ужравшийся можновладець попэрся на красный свет....."
Выложи лучше фоточки нового микроавтобуса- взамен разбитого тобою, дядя. А также с заседания судебного разбирательства твоих "подвигов"! Попавший в ДТП Кулеба: Водитель другого автомобиля уже выписался и сегодня проведывал меня - Цензор.НЕТ 9442
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вот так просто взял позвонил... узнал где.. и пришел проведать....

лимончиков тока забыл захватить по дороге
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Вот так "виновник ДТП" превращается в "попавший в ДТП", смысл вроде почти тот-же, но есть нюансы...
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Не попавший а спровацировавший дтп придурок кулеба был проведан безработным в которого он влетел
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Долго будем Украину отмывать от этого Зелёного говна.
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Вот полгода не можем отмыть от попередников, ещё долго "выдыхать" Украине власть мародеров.
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.... с какой скоростью летела ГАЗЕЛЬ ??? поди 90 ((((((
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с какой скоростью летела какая-то газель єто никому неизвестно, а Фольксваген на том участке трассы мог правомерно ехать со скоростью до 110 км/ч.
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Угу. У тебя уже виноват водила микроавтобуса...
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А если бы не выезжал этот день, точно бы обошлось...
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Кулеба купи пацану новый автобус! После твоих выкрутасов на перекрёстке старый можно на металлолом сдавать.
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Вместо старого новый, хотя бы того же года и в нормальном состоянии.
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Та погоди. Тут уже некоторые на обоюдное потихоньку тянут...
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Проезд на красный, обоюдка?
Безнаказанность развращает, завтра все так будут ездить.
Законопослушность основана на страхе наказания. Ещё бы светофоры правильно поставить, один с правой стороны перекрестка, второй на выезде с перекрестка с левой стороны и счётчики времени обязательно везде.
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К какой работе??? Он же , вроде как, «временно неработающий»? Или так сказать «подрабатывающий»? Или работающий, но не совсем легально?
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А какое это имеет отношение к преступлению Кулебы????
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Уклонение от уплаты налогов не меньшее преступление... или? Кулеба вину в ДТП признаёт (признал), а этот «временно неработающий«работник» ?
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То может ещё по родственникам водилы пройдёшься? Может там судимые были, или "враги народа"?
Что то ты, дядя, не в ту степь полез...
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Це вислови Кулеби на Геращенко, а ви по ним вже хлопця засуджуєте.
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Интересно, а тест на алко нарко Кулебе не делали????
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слуге такое не положено... то пусть к фольксу... как завелось... и зарядить на 0,27 промилле Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 6448
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Добре що все нормально. Але загадайте що писав з цього приводу аваківський говномет Геращенко Антоха. Подонок вищої категорії...гнида.цинична.
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ага... Надо проверить светофор и скорость... А то, шо это чмо нарушило 100500 правил до дтп - то такэ Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 6458
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тоесть ты, видителю микрика компенсировать вообще не будешь???
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Господь с тобой Какая компенсация ? Ему уже компенсировали решала от зели И причем тем что пацан не под стражей и не востанавливает тойоту чиновника Видать так и сказали ( Моли Бога что ты на свободе и не в долгах Пока )
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))
Так уже была статья на Цензоре про злостный неправильный перекрёсток...
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только знак "Ограничение скорости" и каялся, шо потерпевший
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Пока есть время в больничке, изучай правила дорожного движения.
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так он головой ударился... "Здоровым" был, не смог, а ударившись бошкой, подавно Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 9931
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Надеюсь, человек приходил требовал от тебя, кондома, бабло на ремонт своего авто Кулеба, який потрапив у ДТП: Водій іншого автомобіля вже виписався і сьогодні провідував мене - Цензор.НЕТ 2427
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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