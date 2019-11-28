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Все про:СБУ (14065) фальшивомонетчики (71) Харьков (4501)

 Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ. ФОТО

Гражданина одной из стран Центральной Африки, который пытался завладеть деньгами представителей отечественного аграрного бизнеса, задержала в Киеве Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

27-ми летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом". Через Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму.

Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранители пресекли деятельность ОПГ фальшивомонетчиков в Черновцах: организатору 19 лет. ФОТОрепортаж

Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ 01
Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3162389
 
 
 Топ комментарии
 
Нигерийские письма уже не действуют? Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986 Мне предлагали как-то миллион долларов. Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986
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маловато, что-то... раньше -- предлагали больше..))
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А при чём тут именно аграрии ?

Он хотел обмануть людей с двумя ушами.
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А аграриям, за попытку приобретения заведомо фальшивых с целью дальнейшей, и т.д....??.
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ну, если они сдали его до получения денег, тогда -- помогли выявить...
а если после -- соучастие, как мне кажется....
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але ж спочатку повелись, хотіли отримати фальшивки, а потім що одумались вирішили забрати свої назад і здали нігру. Якась крива версія для преси. Щось там не так.
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Старый развод, однако аграрии клюют.
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Какой продвинутый аграрий в Украине.. Одного -- в Минфин, другого -- в Нацбанк!! Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ - Цензор.НЕТ 7006
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а негра -- можно в президенты, нам как раз такого еще не хватает!!
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ще нігри перезидентом нас не було а тут реальний чувак мігби бюджет примножити вдвоє, це ж профіцит був би, и б відразу всі борги віддали і самі могли б позичати. Підтримую цього нігру в перзиденти.
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лять,сразу видно тупых шаровиков земанкрутов - дали африканскому студенту бабки чтоб он им в разы больше бабок наделал
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Книга "Сто тисяч" Іван Карпенко-Карий Шкільна програма 8 клас
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***,харьковчане ещё чему нибудь учат этих африканцев,кроме махинаций?
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Перед продажей земли, в тренде "враги" будут -аграрии. Начнут приватизацию лесов, появятся нерадивые лесники. и т.д.
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Нигерийские письма уже не действуют? Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986 Мне предлагали как-то миллион долларов. Студент з Африки намагався обдурити двох українських аграріїв на $100 тис., - СБУ - Цензор.НЕТ 2986
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маловато, что-то... раньше -- предлагали больше..))
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спрос рождает предложения...
т.е как бы аграриев-аферистов кинул студент-аферист... правильно?
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"Студент из Африки" - фразу "пробка - подарок из Африки" знаю, но чтобы студент..., однако тоже оригинально.
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Один в один по пьесе Карпенка-Карого "Сто тисяч".
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Сто КБ аграрних лишаться навіки в речдоках щоб справу не заводити . Тут має місце агргарний замах на фальшування грошей . Навіть німці на українських марках писали : "Фальшування грошей карається тяжкою тюрмою" . А чорнобривець матиме по повній .
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