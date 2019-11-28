 Студент из Африки пытался обмануть двух украинских аграриев на $100 тыс., - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

27-ми летний иностранный студент одного из харьковских вузов планировал присвоить деньги украинцев через использование схемы, более известной как "мошенничество с черным долларом". Через Интернет он предлагал услугу по изготовлению поддельных денег, используя якобы новейшие химические смеси и технологии "производства". Для этого клиенты должны перечислить иностранцу собственные средства.

Сотрудники СБУ задокументировали факт попытки присвоения фигурантом дела $100 тыс. украинских аграриев. Из настоящих купюр, полученных от бизнесменов, фальшивомонетчик обещал им изготовить вдвое большую сумму.

Правоохранители задержали иностранца согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в одной из столичных гостиниц во время получения денег.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) и ч. 2 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

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