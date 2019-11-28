 Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе, информирует Цензор.НЕТ.
К совершению преступлений оказались причастны двое граждан - членов этнической организованной преступной группировки. Злоумышленники держали в страхе жителей целого районного центра Херсонской области. Они запугивали граждан и требовали несуществующие долги под угрозой физической расправы. В частности, в течение короткого промежутка времени следователи совместно с оперативниками СБУ Херсонской области задокументировали факт вымогательства у местного жителя под надуманным предлогом двух тысяч долларов США.
"Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения "долговых" требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств правонарушители открыто похитили автомобиль потерпевшего", - отметил начальник полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.
В результате проведенных мероприятий следователи и спецназовцы Крымской полиции совместно с СБУ Херсонской области под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.
Теперь пусть на самом верху этническую ОПГ прищучат.
оруютработают.
На Волыни то же самое делала банда Чечена.
Их тоже пару дней назад приняли.
Но вопрос в том, что с ними будет дальше с такими судами, сажающими в клетку боевого генерала, но отпускающими сепаров и убийц майдановцев?
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