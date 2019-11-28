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 Происшествия, Общество
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Все про:Нацполиция (10468) рэкет (79) Херсонщина (840)

 Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В райцентре Херсонской области обезврежена банда злоумышленников, которые похищали транспорт и вымогала несуществующие долги.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе, информирует Цензор.НЕТ.

К совершению преступлений оказались причастны двое граждан - членов этнической организованной преступной группировки. Злоумышленники держали в страхе жителей целого районного центра Херсонской области. Они запугивали граждан и требовали несуществующие долги под угрозой физической расправы. В частности, в течение короткого промежутка времени следователи совместно с оперативниками СБУ Херсонской области задокументировали факт вымогательства у местного жителя под надуманным предлогом двух тысяч долларов США.

"Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения "долговых" требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств правонарушители открыто похитили автомобиль потерпевшего", - отметил начальник полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

В результате проведенных мероприятий следователи и спецназовцы Крымской полиции совместно с СБУ Херсонской области под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

Смотрите также: Полиция на Волыни задержала главаря банды, которая держала в страхе местный бизнес и успела совершить 19 преступлений. ФОТОрепортаж

Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины 01
Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины 02
Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины 03
Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины 04

Источник: https://censor.net.ua/p3162387
 
   
 Топ комментарии
 
Етнічна, це значить чуркотня з Кавказу?
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Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги...

Теперь пусть на самом верху этническую ОПГ прищучат.
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Ничего не понял .Какой Севастополь ? Какие совместные действия ?
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Етнічна, це значить чуркотня з Кавказу?
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нельзя писать евреи. нужно писать щирые украинцы потужно мыролюбной реформаторской национальности.
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Не должно, они сбривши пейсы, сняв кипу и одев вышиванки в Верховной Раде и министерствах усердно воруют работают.
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не воруют и не работают а мыролюбно реформируют.
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евреи берут приватбанками, а не микроавтобусами...не перепутай
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А не євреям можна? Якщо так, то мені два, будь ласка.
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Зацвело снова буйным зеленым цветом вымогание долгов и крышевание.
На Волыни то же самое делала банда Чечена.
Их тоже пару дней назад приняли.
Но вопрос в том, что с ними будет дальше с такими судами, сажающими в клетку боевого генерала, но отпускающими сепаров и убийц майдановцев?
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Хіба шо потєчного молока їм бракло, а бирше бигме нічьо...
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Законопроект "Державна Програма депортації членів етнічних злочинних угрупувань разом з членами родин до острову Мадагаскар"
голосуємо
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ну, Мадагаскар, так Мадагаскар. Считай меня этническим членом... нет, членннном, шобы длиньше...
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зебилов обзываю оборванцами, подонками и сранью. И еще угрожаю расправой... точнее, оправой на их головы... и шо? не злодий?
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Опять эти хачапури. Не все хачи преступники но большинство преступлений совершается хачами.
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