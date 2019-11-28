 Правоохранители обезвредили этническую ОПГ, вымогавшую несуществующие долги и державшую в страхе райцентр Херсонщины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе, информирует Цензор.НЕТ.

К совершению преступлений оказались причастны двое граждан - членов этнической организованной преступной группировки. Злоумышленники держали в страхе жителей целого районного центра Херсонской области. Они запугивали граждан и требовали несуществующие долги под угрозой физической расправы. В частности, в течение короткого промежутка времени следователи совместно с оперативниками СБУ Херсонской области задокументировали факт вымогательства у местного жителя под надуманным предлогом двух тысяч долларов США.

"Злоумышленники угрожали потерпевшему убийством и расправой над его семьей в случае невыполнения "долговых" требований. При этом мужчине нанесли телесные повреждения. Кроме того, для обеспечения уплаты средств правонарушители открыто похитили автомобиль потерпевшего", - отметил начальник полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе Виталий Стрижак.

В результате проведенных мероприятий следователи и спецназовцы Крымской полиции совместно с СБУ Херсонской области под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым задержали злоумышленников после того, как они получили всю сумму неправомерной выгоды.

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