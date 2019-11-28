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 В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В четверг, 28 ноября, в порт Одессы с четырехдневным визитом зашел корвет Военно-морских сил Франции "Commandant Birot".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Корабль относится к классу легких корветов. Его длина 80 метров, ширина 10, осадка 5,6, а водоизмещение корабля 1350 тонн. Скорость он развивает до 24 узлов, а максимальная дальность плавания 4500 миль. Экипаж 90 человек.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 01

Корвет "Commandant Birot" был принят на боевое дежурство ВМС Франции в 1984 году.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 02

Смотрите: Ракетный катер "Прилуки" провел тренировку типа PASSEX с американским эсминцем и румынским корветом. ФОТОрепортаж

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 03

Место его постоянного базирования - военно-морская база в Тулоне. Основные задачи - это поддержка стратегических подводных сил, разведка и наблюдение за морскими передвижениями.

В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции Commandant Birot 04

По данным "Думской", Вооружение корвета: 100 мм пушка Mle 68, пара 20 мм зенитных орудий F2, четыре пулемета калибра 12,7, четыре торпедных аппарата и четыре пусковые установки с ракетами "Экзосет".

Также смотрите: Патрульные катера Island прошли ходовые испытания в Одессе и готовы к вооружению. ФОТОрепортаж

Корабль французских ВМС прибыл в Черное море вечером 19 ноября, после чего сразу взял курс на грузинский порт Батуми, где простоял с 22 по 25 число. Проведя 26 ноября учения с грузинскими кораблями, корвет направился в Одессу.

Источник: https://censor.net.ua/p3162373
 
   
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Ну, зашёл. Ржавый какой-то. И шо нам от этого? В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 5232
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Вот всегда удивляло: куда ж там столько человек-членов экипажа помещается? Ну ладно тут 90 человек, а есть же и по несколько сотен экипажа такого класса суда.
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комендант берёт.. обалденное название судна В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 7908
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Надо краску им предложить. Пусть покрасят В порт Одессы зашел корвет ВМС Франции "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 8318
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якщо їм треба корвета пофарбувати, то краще було б до Миколаєва
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поскольку жабоеды настоящие друзья Украины нужно оказать уважение...например чтоли трап говном смазать.
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В порт Одесы зашел шлюпка жабоедов. Берегите наших жаб!
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Теперь Горбатый! Я сказал, Горбатый! @"Место встречи изменить нельзя"У порт Одеси зайшов корвет ВМС Франції "Commandant Birot" - Цензор.НЕТ 2514 А теперь Ржавый. Я сказал Ржавый!@Корвет "Commandant Birot"
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