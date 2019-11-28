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 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства. ФОТОрепортаж

Благодаря помощи неравнодушных граждан, в том числе читателей Цензор.НЕТ, удалось собрать деньги для приобретения в Киевский военный госпиталь еще одного аппарата для откачки гноя из ран бойцов и расходники к ним. Кроме того, часть денег пошла на покупку медикаментов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я оплатила новый ВАК-аппарат и расходники, общая сумма 81 тыс. грн. Спасибо "Здраво", они подарили нам ещё 20 расходников, а это 20 тыс. грн. Завтра же новый ВАК поставят тяжело раненому воину. Ещё 4 тыс. и 7 тыс. я перевела бойцам на анализы в частных лабораториях и лекарства", - написала она, поблагодарив в частности за помощь читателей Цензор.НЕТ.

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Волонтер также рассказала о состоянии некоторых пациентов и потребностях.

"Сегодня в киевский госпиталь привезли тяжело раненого из Харьковского госпиталя. Минно-взрывное ранение, боец без ноги, весь в трубках, ранение в горло, там тоже трубка, все в крови, говорить не может... В реанимации лежит раненый с последнего борта, стабильно тяжелый и ещё одного с ранением в спину на днях перевели в палату. Другим бойцам, также с последнего борта, вчера сделали операции, доктора делают все возможное", - сообщила Юсупова.

"По потребностям. Много уходит дексалгина в ампулах, пелёнок под раны, влажных салфеток и бумажных полотенец. Противопростудное тоже улетает и мы передаём его также на передовую, там очень нужно. Ну и конечно нужно много питьевых йогуртов, соки, вода, конфет много уходит, хоть как-то сладкое облегчает боль, ребята так говорят. Много кофе нужно и чай. Из одежды только кофты на замках и футболки. Адрес, Госпитальная 18, травматология. На декабрь наметила купить ещё один ВАК и расходники, позже напишу пост. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила она.

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 01
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 02
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 03
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 04
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 05
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 06
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 07
Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 08

Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства 09

Источник: https://censor.net.ua/p3162371
 
   
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Молодцы. На сэкономленные деньги повезём фракцию нездорово озабоченных парикмахеров в Трускавец-2. Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства - Цензор.НЕТ 8409
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спасибо, Люди!
Ще не вмерла України і Слава і Воля!... !!!
( ще не вмерли в Україні чуйні і чесні Люди )
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Браво!
Приємно відчувати, що там є і твої гроші. Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства - Цензор.НЕТ 4734
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