 Благодаря помощи граждан в Киевский военный госпиталь купили аппарат для откачки гноя, расходники и лекарства. ФОТОрепортаж

Об этом на своей странице в Facebook сообщает волонтер Наталья Юсупова, информирует Цензор.НЕТ.

"Вчера я оплатила новый ВАК-аппарат и расходники, общая сумма 81 тыс. грн. Спасибо "Здраво", они подарили нам ещё 20 расходников, а это 20 тыс. грн. Завтра же новый ВАК поставят тяжело раненому воину. Ещё 4 тыс. и 7 тыс. я перевела бойцам на анализы в частных лабораториях и лекарства", - написала она, поблагодарив в частности за помощь читателей Цензор.НЕТ.

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Волонтер также рассказала о состоянии некоторых пациентов и потребностях.

"Сегодня в киевский госпиталь привезли тяжело раненого из Харьковского госпиталя. Минно-взрывное ранение, боец без ноги, весь в трубках, ранение в горло, там тоже трубка, все в крови, говорить не может... В реанимации лежит раненый с последнего борта, стабильно тяжелый и ещё одного с ранением в спину на днях перевели в палату. Другим бойцам, также с последнего борта, вчера сделали операции, доктора делают все возможное", - сообщила Юсупова.

"По потребностям. Много уходит дексалгина в ампулах, пелёнок под раны, влажных салфеток и бумажных полотенец. Противопростудное тоже улетает и мы передаём его также на передовую, там очень нужно. Ну и конечно нужно много питьевых йогуртов, соки, вода, конфет много уходит, хоть как-то сладкое облегчает боль, ребята так говорят. Много кофе нужно и чай. Из одежды только кофты на замках и футболки. Адрес, Госпитальная 18, травматология. На декабрь наметила купить ещё один ВАК и расходники, позже напишу пост. Карты для помощи 4627 0551 5012 8394 приват и 5358 3853 2000 2464 Монобанк, Юсупова Наталья", - добавила она.















