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 Происшествия, Фоторепортаж
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 Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве разоблачили сеть борделей, которые были замаскированы под салоны массажа. Организатором интимного бизнеса был экс-сотрудник МВД.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Получив информацию о деятельности притонов, полицейские начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводилось документирование противоправной деятельности.

Оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, совместно со следователями и сотрудниками оперативных служб полиции Киева под процессуальным руководством прокуратуры города Киева установили, что организатором борделей по нескольким адресам в Киеве является бывший работник милиции, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел. Но, несмотря на это, он и в дальнейшем представлялся работником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял своих сообщников, что их деятельность проводится под покровительством правоохранителей.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские пресекли деятельность преступной группы, которая организовала и обеспечивала функционирование трех борделей. При этом бордели были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через Интернет. В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо организаторов и шесть диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

"В целом они обустроили места для оказания интимных услуг по трем адресам в центральной части Киева. При этом к оказанию этих услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы клиенты платили проститутке от 700 до 3 тыс. гривен. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальные - оставляли себе", - рассказали в Нацполиции.

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В рамках уголовного производства было проведено 14 обысков: непосредственно в борделях и по месту жительства фигурантов. Правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности - деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карточки, компьютерную технику. Кроме того, изъят пистолет, автомат, граната, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу, чтобы выяснить, являются ли эти предметы огнестрельным оружием и боеприпасами.

В результате следственных действий семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Фигурантам грозит от четырех до семи лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связей организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана в Государственный бюро расследований.

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Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 01
Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 02
Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 03
Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 04
Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 05
Экс-сотрудник МВД организовал сеть борделей, замаскированных под массажный салон, в Киеве, - Нацполиция 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162360
 
 
 Топ комментарии
 
Це справжне обличчя аваківської поліції, таке скрізь
https://www.youtube.com/watch?v=GnlmjOJDLxk&t=0s
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Не дивно, аваківець...там 90 % злочинці і подонки
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Якщо колишній мент гарантував злочинцям захист, то він був у змові зі своїми діючими колегами та керівниками! Потрібно притягати до відповідальності всіх!
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Якщо колишній мент гарантував злочинцям захист, то він був у змові зі своїми діючими колегами та керівниками! Потрібно притягати до відповідальності всіх!
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Не дивно, аваківець...там 90 % злочинці і подонки
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ну кто-то ж должен... а шо, мне прикажешь организовывать? Я плядями брезгую... Да и сутенерство - подлейшая деятельность...
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Це справжне обличчя аваківської поліції, таке скрізь
https://www.youtube.com/watch?v=GnlmjOJDLxk&t=0s
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самое ржачное,что в таких делах всегда всплывает сотрудник мвд...
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Наркотики- також мвс; а от готівкові-безготівкові оборудки - сбу.
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він - бувший співробітник МВС, тому Сабаков ні при чому
ги
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Тю, а в чем новость то? Это обычный "бизнес" и для бывших, и для действующих сотрудников СБУ.
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Молодец экс-сотрудник.Привлекал в страну иностранные инвестиции зарубежных секс-туристов.Создал конкуренцию "улице красных фонарей".Если Вове не удается,то его экс-сотрудники помогут с этими самыми инвестициями.Теперь что надо,что бы спасти годовой план по иностранным инвестициям?Срочно легализировать проституцию.
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В прочем ничего нового. ОПГ МВД и так это всё крышует. Даже у Авакова есть нелегальный игорный бизнес.
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"но он был мент , к тому же честный
и он ее арестовал."
слова из песни.
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А шо там АКМ по штату положен отстреливались от посетителей.Ценный фрукт нада восстановить и наградить.
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давно пора узаконить проституцию! тогда и подпольных борделей не будет и бюджет будет наполняться
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Тепер вони підуть до Авакова, бо через розбірки у його конторі вони залишились без роботи!Ексспівробітник МВС організував мережу борделів, замаскованих під масажний салон, у Києві, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8481
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
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