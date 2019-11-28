 45% поддерживают "Слугу народа", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии украинцев. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в результатах опроса, проведенногоСоциологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ
По данным исследования, 53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения, 22% утверждают, что ничего не изменилось.
Вместе с тем, 34% считают, что действующая Верховная Рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом. 32% убеждены, что ничего не изменилось, 17% - считают ее менее эффективной. Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего Правительства О.Гончарука по сравнению с Правительством В.Гройсмана. 30% считают, что изменений не произошло. 19% - считают его хуже предыдущего Кабинета министров. 24% вообще не смогли оценить.
Почти две трети опрошенных считают, что президенту Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы. 14% - дают ему для этого пять и более лет. Лишь 8% требуют от него изменений за полгода. 17% - считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.
"Около половины опрошенных считают, что для достижения качественного результата Правительству и Верховной Раде нужно дать время от года до трех. Каждый десятый готов подождать пять и более лет. 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода. Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие Правительство и Парламент не способны ничего изменить в стране", - отмечается в исследовании.
По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 45% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Около 12% респондентов не определились.
Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 20-24 ноября 2019
Тоже самое произойдет и с этим зверинцем Коломойского в Раде и на Банковой.... Был головокружительный успех на президентских выборах и ВР... и все... а дальше Бени некуда двигаться..... Чета там с Америкой у Зеленского скорей не получилось, чем получилось.... По крайней мере не настолько Зеленский подлизнул Трампу, чтобы Америка сняла бан с Коломойского и прекратила расследование ФБР против него....
С Приватом также, что-то не совсем у Бени сростается.... МВФ чета там возбухает.... Еще где-то может урвать Коломойский от нового ЗАКОНА О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ, где-то прихватить пару государственных предприятий типо УКРЗАЛИЗНЫЦИ (хотя уже все и так растаскано олигархами у этой бедной страны).... Может еще чета Беня выпросит у Путина, через своего гонца Зеленского в Нормандии.... А дальше не вижу смысла Коломойскому заниматься большой политикой и вливать туда свои бешенные бабки .... Беня реально может утратить интерес к украинской политике, как он утратил к футболу..... А без спонсорства и вливаний Бени, этот ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО быстро разлетится.....
А може йому просто дати 3 роки, правда з конфіскацією?
Если украинская политика чему-то и учит, то только одному: ничему не удивляться. Вернее, не так: удивления и даже подозрительного отношения заслуживают проявления последовательности и принципиальности, вдруг какой-то подвох? Иногда, правда, не разобрать, где последовательность и где принципиальность.
Об этом пишет Леонид Швец на «Слово и Дело»
Сегодня Игорь Райнин стал руководителем Харьковской областной организации «Оппоплатформы - За жизнь», единственной парламентской политической силы, которая открыто провозглашает курс на Россию. В бытность Петра Порошенко гарантом Райнин поработал заместителем главы президентской администрации, главой Харьковской областной администрации, и три последних года - главой Администрации президента. То есть входил Игорь Львович в самый узкий круг руководителей государства и доступ имел к самым охраняемым тайнам, а тайны во время войны имеют особое значение. И вот всплывает этот глубоко осведомленный человек, который еще вчера обеспечивал «Армію, мову, віру», в окружении Виктора Медведчука, личного друга и кума Владимира Путина.
Где здесь последовательность и принципиальность? Погодите осуждать, весьма вероятно, они были всегда, просто Игорь Райнин не выдавал до поры до времени свои твердые убеждения, имея для этого весомые основания. Представляя нового главу организации, Юрий Бойко назвал его своим другом и признался: «Когда он был у власти и занимал позицию главы администрации. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины». Тут нужно добавить: интересы востока Украины, как их понимают Бойко и Медведчук, а по сути - Путин.
В отличие от «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который вернулся на неоккупированную территорию и представляется в Киеве украинским разведчиком, Райнин, будучи фигурой несоизмеримо большего масштаба, объявился не в Москве и за российского агента себя не выдает. Вряд ли он им и является, хотя тут как раз лучше послушать специалистов, а специалистам в эту тему лучше бы вникнуть. Вот о чем можно говорить с уверенностью, так это об очередном уроке: если вас развлекают разговорами о патриотизме, проверьте ваши карманы и не развалился ли в вашем любимом кресле Медведчук.
А вот другой пример последовательности и принципиальности: мэр Киева Виталий Кличко выступил с ходатайством взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в злоупотреблениях. История мутная, дело было открыто еще три года назад, как раз в разгар мусорного кризиса, который методично убивал рейтинг Садового. Виталий Владимирович и тогда едва не подпольно, не афишируя, помогал Андрею Ивановичу хоронить отходы, чтобы, не дай бог, об этом не узнал Петр Алексеевич, расчищавший себе дорогу к победе в 2020 году. Самое смешное в этой несмешной истории, что Кличко все эти годы был главой «Блока Петра Порошенко». И тоже, выходит, как Райнин, не открывался до конца, но по другим соображениям. Взаимная привязанность формального лидера БПП и самого ПП, напомню, накануне парламентских выборов ознаменовалась предложением Виталия возглавить партию «Удар» Михаилу Саакашвили, известному любителю «барыг».
Нам предстоит еще многое узнать о президентстве Порошенко, и красноречивыми свидетельствами станут слова и дела людей, которые его окружали и представляли вовне. Удивляться ничему не надо. Надо запоминать.