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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (3793) опрос (1779) рейтинг (1264) Батькивщина (1828) Слуга народа (534) Голос партия (105) Европейская Солидарность (168) Оппозиционная платформа - За життя (16)

 45% поддерживают "Слугу народа", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии украинцев. ИНФОГРАФИКА

43% опрошенных считают, что реформы в стране должны быть постепенными, 30% - убеждены, что изменения должны быть быстрыми и радикальными. Еще 18% респондентов утверждают, что нужно приостановить реформы до стабилизации ситуации в стране.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенногоСоциологической группой "Рейтинг", передает Цензор.НЕТ

По данным исследования, 53% убеждены, что президент Зеленский является более эффективным по сравнению с предыдущим президентом Порошенко. 15% - противоположного мнения, 22% утверждают, что ничего не изменилось.

Вместе с тем, 34% считают, что действующая Верховная Рада является более эффективной по сравнению с прошлым созывом. 32% убеждены, что ничего не изменилось, 17% - считают ее менее эффективной. Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего Правительства О.Гончарука по сравнению с Правительством В.Гройсмана. 30% считают, что изменений не произошло. 19% - считают его хуже предыдущего Кабинета министров. 24% вообще не смогли оценить.

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Почти две трети опрошенных считают, что президенту Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат работы. 14% - дают ему для этого пять и более лет. Лишь 8% требуют от него изменений за полгода. 17% - считают, что ему не удастся продемонстрировать качественный результат работы.

"Около половины опрошенных считают, что для достижения качественного результата Правительству и Верховной Раде нужно дать время от года до трех. Каждый десятый готов подождать пять и более лет. 10-13% дают этим центральным органам власти для эффективного результата не более полугода. Каждый четвертый-пятый вообще считает, что действующие Правительство и Парламент не способны ничего изменить в стране", - отмечается в исследовании.

По данным исследования, лидером электоральных симпатий является партия "Слуга народа", которую поддерживают почти 45% тех, кто определился и намерен принять участие в выборах. 12,7% поддерживают партию "Оппозиционная платформа - За життя", 9,6% - партию "Европейская Солидарность", 8,5% - партию "Батькивщина", 4,4% - партию "Голос". Рейтинг других политических сил - менее 3%. Около 12% респондентов не определились.

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Аудитория: население Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%. Сроки проведения исследования: 20-24 ноября 2019

45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 01
45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 02
45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 03
45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 04
45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 05
45% поддерживают Слугу народа, 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - Батькивщину, 4,4% - Голос - Рейтинг опубликовал электоральные симпатии украинцев 06

Источник: https://censor.net.ua/p3162337
 
 
 Топ комментарии
 
Почти две трети опрошенных считают, что Зеленскому нужно времени от одного до трех лет, чтобы продемонстрировать качественный и эффективный результат....

Богата дебилами Украина 45% поддерживают "Слугу народа", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЕС, 8,5% - "Батькивщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опубликовал электоральные симпатии украинцев - Цензор.НЕТ 5346
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Ровно те же рейтинги, что и на выборах.
Так что там упало, порохоботики?
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ПЕСики реально думают, что патологически жадное существо, воровавшее 5 лет на крови и просравшее идеи Майдана, снова станет президентом.. ну не дебилы? 45% підтримують "Слугу народу", 12,7% - ОПЗЖ, 9,6% - ЄС, 8,5% - "Батьківщину", 4,4% - "Голос" - "Рейтинг" опублікував електоральні симпатії українців - Цензор.НЕТ 2398
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Вы знаете? Этот зоопарк Колойского может реально повторить судьбу футбольного Днепра.... Спонсорирование ФК Днипро Беней очень показателен в этом плане...Он во многом говорит о психотипе этого опального олигарха.... Днипро претендовал на чемпионство, играл даже в финале ЛЕ.... Но потом резко все обломилось, футбол Бени резко остоп..дел... и все.....такая нерядовая команда с очень долгой и славной историей прекратила свое существования (не путать с Днепр1, совсем другой уровень и другая команда).....

Тоже самое произойдет и с этим зверинцем Коломойского в Раде и на Банковой.... Был головокружительный успех на президентских выборах и ВР... и все... а дальше Бени некуда двигаться..... Чета там с Америкой у Зеленского скорей не получилось, чем получилось.... По крайней мере не настолько Зеленский подлизнул Трампу, чтобы Америка сняла бан с Коломойского и прекратила расследование ФБР против него....
С Приватом также, что-то не совсем у Бени сростается.... МВФ чета там возбухает.... Еще где-то может урвать Коломойский от нового ЗАКОНА О ПРОДАЖЕ ЗЕМЛИ, где-то прихватить пару государственных предприятий типо УКРЗАЛИЗНЫЦИ (хотя уже все и так растаскано олигархами у этой бедной страны).... Может еще чета Беня выпросит у Путина, через своего гонца Зеленского в Нормандии.... А дальше не вижу смысла Коломойскому заниматься большой политикой и вливать туда свои бешенные бабки .... Беня реально может утратить интерес к украинской политике, как он утратил к футболу..... А без спонсорства и вливаний Бени, этот ЗООПАРК КОЛОМОЙСКОГО быстро разлетится.....
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PS.... Если этот зверинец Бени, не научаться обходится без вливаний и спонсорства Коломойского, то скорей всего, конец будет как у футбольного Днепра....... Единственный способ, как этого избежать - это самим сесть и обуздать все те финансовые и коррупционные потоки, на которых сидела предыдущая власть.... Но здесь тоже угроза.... Зеизбиратель со временем может спросить, чем вы отличаетесь от власти Порошенка или Януковича???
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Это что, рейтинг слуг народа стал еще больше? Это после такой массированной порохоботской пропаганды(в том числе на этом сайте)?
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Судя по цифрам, секта "Евросолидарности" сокращается, а "Голос" - это вообще непонятная артель.
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Козломордый-иди нюхай навозного петуха!
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Зря Зеленский на ровном месте побил горшки с Тимошенко , они должньі работать в тандеме , тогда успех реформ гарантирован. Имхо
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"...Почти две трети опрошенных считают, что Зеленскому нужно времени от одного до трех лет..."

А може йому просто дати 3 роки, правда з конфіскацією?
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а это случайно не тот рейтинг который в ордло исследования проводил? извините но кроме туалета ихняя бумажка ни на что не годна -нашли что обсуждать
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Рейтинги можно разные нарисовать. А этот рейтинг дает разрешение кварталу на многое...
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Такое очущение что зебуины массово вымирают По весне этих наркош по головам считать будем
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Интересно. На парламенских слуге дали 43%. Сейчас 45%. За 4 месяца будет 86%?
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«Курс на Россию»: всплывают новые факты о президенстве Петра Порошенко

Если украинская политика чему-то и учит, то только одному: ничему не удивляться. Вернее, не так: удивления и даже подозрительного отношения заслуживают проявления последовательности и принципиальности, вдруг какой-то подвох? Иногда, правда, не разобрать, где последовательность и где принципиальность.
Об этом пишет Леонид Швец на «Слово и Дело»
Сегодня Игорь Райнин стал руководителем Харьковской областной организации «Оппоплатформы - За жизнь», единственной парламентской политической силы, которая открыто провозглашает курс на Россию. В бытность Петра Порошенко гарантом Райнин поработал заместителем главы президентской администрации, главой Харьковской областной администрации, и три последних года - главой Администрации президента. То есть входил Игорь Львович в самый узкий круг руководителей государства и доступ имел к самым охраняемым тайнам, а тайны во время войны имеют особое значение. И вот всплывает этот глубоко осведомленный человек, который еще вчера обеспечивал «Армію, мову, віру», в окружении Виктора Медведчука, личного друга и кума Владимира Путина.
Где здесь последовательность и принципиальность? Погодите осуждать, весьма вероятно, они были всегда, просто Игорь Райнин не выдавал до поры до времени свои твердые убеждения, имея для этого весомые основания. Представляя нового главу организации, Юрий Бойко назвал его своим другом и признался: «Когда он был у власти и занимал позицию главы администрации. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы востока Украины». Тут нужно добавить: интересы востока Украины, как их понимают Бойко и Медведчук, а по сути - Путин.
В отличие от «народного мэра» Горловки Эдуарда Матюхи, который вернулся на неоккупированную территорию и представляется в Киеве украинским разведчиком, Райнин, будучи фигурой несоизмеримо большего масштаба, объявился не в Москве и за российского агента себя не выдает. Вряд ли он им и является, хотя тут как раз лучше послушать специалистов, а специалистам в эту тему лучше бы вникнуть. Вот о чем можно говорить с уверенностью, так это об очередном уроке: если вас развлекают разговорами о патриотизме, проверьте ваши карманы и не развалился ли в вашем любимом кресле Медведчук.
А вот другой пример последовательности и принципиальности: мэр Киева Виталий Кличко выступил с ходатайством взять на поруки мэра Львова Андрея Садового, которого обвиняют в злоупотреблениях. История мутная, дело было открыто еще три года назад, как раз в разгар мусорного кризиса, который методично убивал рейтинг Садового. Виталий Владимирович и тогда едва не подпольно, не афишируя, помогал Андрею Ивановичу хоронить отходы, чтобы, не дай бог, об этом не узнал Петр Алексеевич, расчищавший себе дорогу к победе в 2020 году. Самое смешное в этой несмешной истории, что Кличко все эти годы был главой «Блока Петра Порошенко». И тоже, выходит, как Райнин, не открывался до конца, но по другим соображениям. Взаимная привязанность формального лидера БПП и самого ПП, напомню, накануне парламентских выборов ознаменовалась предложением Виталия возглавить партию «Удар» Михаилу Саакашвили, известному любителю «барыг».
Нам предстоит еще многое узнать о президентстве Порошенко, и красноречивыми свидетельствами станут слова и дела людей, которые его окружали и представляли вовне. Удивляться ничему не надо. Надо запоминать.
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Сложилась ЗАЖОПЕС - Медведчук и Порошенко братья навек. Их каналы слаженно и по одним методичкам мочат Зеленского. Особенно умиляет, что типа патриотическая общественность, типа Федыны, свои сборища ненависти вещает где? Правильно, на медведчуковском канале
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Зажоповцы и ПЕсыкы - это две стороны одной и той же монетки, отчеканенной ******!
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Симптоматично, что рейтинг мародера и блохастых ПЕСыков абсолютно не растет! Это означает, что у украинцев сложился устойчивый иммунитет к соевой чуме и есть надежда на избавление от шоколадной мразоты!
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НЕВЕРЮ.Халтура,а не опрос."ЕС" у "Голоса" голоса покрав.А может описка, 9,6%-"Голос",а 4,4%-"ЕС".
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Ну почему же."Почва" как раз имеется.Власти лишили,в судах прессуют,формулы разные Роттердамы+-Дюссельдорфы позакрывалы.Цену на электроэнергию и доллар "опустили".Теперь экспортеры(Ахметовы,Порошенки,Кусюки и т.д.) в гривне денег потеряли,а вот у народа зарплата в долларе выросла.
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Так же, как разочарование в Порошенко отнюдь не вызвало в Украине ностальгию за Януковичем, точно так же и потенциальное разочарование в Зеленском, даже тотальное, никогда не вызовет ностальгию за Порошенко. Концентрированная ненависть порохоботов конкретно к фигуре Зеленского, нелепа и беспочвенна. Это как ненавидеть человека, нашедшего твои деньги, которые ты по собственной глупости, спьяну где-то потерял.)
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Думаю, это особенности личности Петра Алексеича. Реально Зеленский сделал его причем с разгромным счетом, а ведь Порошенко считает себя самым умным во Вселенной. В начале лета было много интервью людей достаточно близких к нему, но пути разошлись, ни один не сказал не сказал не то, что теплых слов, даже нейтральных. Кидает всех, гнида
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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