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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:интернет (1500) Киев (18246) педофил (423) Нацполиция (10468) прокуратура (3759)

 Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

41-летний киевлянин подозревается в в растлении 10-летней девочки и совершении в отношении нее насильственных действий сексуального характера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, следствие установило, что мужчина через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся к ним в друзья и затем начинал общение. В частности, он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.

После этого мужчина встретился с девочкой, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где насильно совершил над ней действия сексуального характера.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей в течение двух месяцев.

Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал 01

Смотрите также: В Киеве задержан мужчина, совершавший развратные действия в отношении малолетних в помещении школы, - Нацполиция. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3162323
 
 
 Топ комментарии
 
"он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.
После этого мужчина встретился с девочкой"

Педофилу, конечно, оправдания нет, но что не так с 10летней девочкой, которая соглашается встретиться с мужиком, присылавшим ей порно0картинки?
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Как оказалась, это он о членах слуг народа беспокоился.
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10-літня дівчинка пішла на зустріч з чоловіком, який присилав їй "порнографические фотографии".
?????
Дитина що, сама по собі? А де батьки? Де контроль за дитиною?
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дикуни кацапи, печерні люди! Гнати їх накуй з України!
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"он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.
После этого мужчина встретился с девочкой"

Педофилу, конечно, оправдания нет, но что не так с 10летней девочкой, которая соглашается встретиться с мужиком, присылавшим ей порно0картинки?
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Жаль что на встречу не вышел папа и порвал очко черенком лопаты !
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Напоминаю, что Наш Народный Президент, а не лох, ветировал закон о химической кастрации педофилов.
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Как оказалась, это он о членах слуг народа беспокоился.
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Таких надо кастрировать физически, причем полностью, как евнухов в гареме турецкого султана - те носили серебряные трубочки в тюрбанах, чтобы можно было в туалет сходить по-маленькому. Ведь никто не даст гарантии, что эта сволочь будет пить химпрепараты.
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Нагадаю що то був закон в останній момент пропихнутий песиками, який порушував масу европейскьких норм. А закон над яким кілька років працювали европейськи спеціалисти включно. Пригадайте що коли і якою радою той непотреб було прийнято.
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и при батоне не было - это полный разгул Зебилов начался!
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Это тот педофил, что в "слуги народа" в своем социальном лифте катают? Или их избиратель?
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Ну и зачем этот наброс на вентилятор?
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Что-то меня берут сомнения по поводу насильственных действий сексуального характера.С трудом верится ...
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если повезет, то он сам повесится, а если не повезет, то он будет жить не долго и очень больно.. Смерть педофилам!
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10-літня дівчинка пішла на зустріч з чоловіком, який присилав їй "порнографические фотографии".
?????
Дитина що, сама по собі? А де батьки? Де контроль за дитиною?
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А батьки перемогу свого улюбленого коміка на виборах і досі святкують.
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А може іі батьки весь цей час пили з горя, бо сизоносий гетьман на ворах пролетів? Кацахол, ти роботу нову вже знайшов? Чи думаєш, що цей соєвий флуд тут на ЦН тебе прогодує?
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задолбался писаь, что бы не скрывали лица этих уродов
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соевые. признавайтесь. кого из вашей кибуцы взяли?
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Зеленський і його шобла гвалтує Україну.
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на кол..посадить..в место шо Ляшка зарабатывает))
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все кто тут пишет - полные придурки. Не сюда пишите, а требуйте от верховной зрады химической кастрации ********.
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Ти написав ?? - Ні.
Той не ****%и...зрозумів?!
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Чьо ви його їбальнік малюєте...!??!.........навпаки треба!
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А ни у кого не возникает вопрос, почему 10 летняя девочка пошла на встречу?!!! Воспитовать детей просто надо!
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принудительная кастрация, предложенная Ляшко, была отклонена Зеленским кстати....
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