 Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

Так, следствие установило, что мужчина через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся к ним в друзья и затем начинал общение. В частности, он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.

После этого мужчина встретился с девочкой, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где насильно совершил над ней действия сексуального характера.

В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей в течение двух месяцев.

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