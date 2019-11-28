 Полиция в Киеве задержала педофила, который через интернет выманил на встречу 10-летнюю школьницу и изнасиловал. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
Так, следствие установило, что мужчина через социальные сети знакомился с малолетними детьми, добавлялся к ним в друзья и затем начинал общение. В частности, он посылал сообщения сексуального содержания и порнографические фотографии 10-летней школьнице.
После этого мужчина встретился с девочкой, отвел ее в заброшенное недостроенное здание, где насильно совершил над ней действия сексуального характера.
В качестве меры пресечения подозреваемому избрали содержание под стражей в течение двух месяцев.
После этого мужчина встретился с девочкой"
Педофилу, конечно, оправдания нет, но что не так с 10летней девочкой, которая соглашается встретиться с мужиком, присылавшим ей порно0картинки?
Партия должна быть секси и должна возбуждать - новый глава «Слуги народа» Корниенко
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Дитина що, сама по собі? А де батьки? Де контроль за дитиною?
Той не ****%и...зрозумів?!