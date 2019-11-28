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 Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ряд политиков и военнослужащих заявили ходатайства о готовности взять на поруки обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов генерал-майора ВСУ Дмитрия Марченко.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию адвокатов генерала Дмитрия Марченко на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей. В ходе заседания экс-нардеп Борислав Береза, начальник патрульной полиции Евгений Жуков, нардепы Мария Ионова и Михаил Забродский, полковники Миргородский и Олейник, Алексей Мочанов заявили ходатайства о готовности взять Марченко на поруки.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала. ФОТОрепортаж

Суд удалился в совещательную комнату.

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 01

Борислав Береза


Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 02

Евгений Жуков


Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 03

Алексей Мочанов


Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 04

Мария Ионова

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 05

Михаил Забродский

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 06

Полковник Миргородский

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 07

Полковник Олейник

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 08

Юрий Бутусов

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки 09

Игорь Гордийчук

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/p3162310
 
 
 Топ комментарии
 
Просят?

Да военные уже должны Монике Зеленски кишки выпустить давно за сотрудничество с врагом.
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Экспертиза уже показала, что изделия соответствуют ТУ. Что за чушь? Выпустить без всяких условий. В материалах дела какой то левый секретный следственный эксперимент, секретных агентов, и мнение непонятного эксперДа из стада Трубадура.
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Трубу потрібно знімати, вся його діяльність це ідіотизм та провокація! Такого тупого слідства нам не потрібно!
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Просят?

Да военные уже должны Монике Зеленски кишки выпустить давно за сотрудничество с врагом.
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а шо тільки бобочки?? там вже черга з таких є!!!! смерть ворогам України!!!!
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Та він же не Єфремов а агент "агресивної меншості".
Тож не випустять.
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КыроакоВинищувач

@KyroakoKiller

·16 мин

Це не фейк,це ЗЕреальність
Правами ветеранів російсько-української війни буде опікуватися калірована рашистська агентура!
Ця ***** Єфремова поуправляє! А так ні,це не капітуляція,ви шо,гортайте далі.
Не виходьте наМайдан а то риги прийдуть(с)а то вони,блть,не прийшли!

Ряд политиков и военных просят суд отпустить генерала Марченко на поруки - Цензор.НЕТ 9205
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Экспертиза уже показала, что изделия соответствуют ТУ. Что за чушь? Выпустить без всяких условий. В материалах дела какой то левый секретный следственный эксперимент, секретных агентов, и мнение непонятного эксперДа из стада Трубадура.
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Без агентури запаребріка тут не обійшлось.
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Емм, а відколи це агітатор за Зе Мочанов, наприклад, вдруг став соєвим??

Палишся, кацапчику....
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Встань з бутилки, бо в тебе гівно не з того отвору вилітає.
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Жилети нормальні.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, що вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Вот!
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Мені цікаво а що робили замовники цієї справи,де були ці судді що судять Героя України?? отак по кожному пройтись,ну а далі йолка не демократична...а Піночетівська!!!
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Та ви подивіться на їх мармизи - це манкурти-пристосуванці, хто музику замовив, під того й і танцюють .
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доигрались, плять, в демократию...
и у Мочанова, смотрю, мозги на место встали.
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тепер, гадаю, всім зрозуміло чия в нас влада?
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