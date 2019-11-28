 Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.
Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на меру пресечения генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, арестованному по "делу бронежилетов".
Под зданием суда проходит акция протеста с требованием не применять к генералу Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей.
На заседание суда поддержать Марченко пришли экс-нардеп Татьяна Рычкова, Герой Украины Игорь Гордийчук, нардеп от ЕС Михаил Забродский.
Марченко участвует в заседании суда по видео связи.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.
Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.
В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.
11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, що вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Вот!
Вони всі ці роки чекали години, коли хможуть помститися.
Помста всім ,хто перейшов євреям дорогу є національною ідеєєю єврейв. Всі мають боятися стати між ними та грошима, які вони намилилися украсти! Тільки завдяки цьому євреї досягають успіхів. Вони не розумніші, вони просто безмірномстиві та нахабні.
Вони ніколи не втомлюються "по єврейськи гадити вслід". Це не я, це єврей Гордон так сказав!
Боевого Генерала Уклонист под стражу взял.
Совсем страх потеряли зебилки сраные!
А цей воював, захищав ДАП.
А тварюка - ти. Тварюка сєпарська!