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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:апелляция (418) Бронежилет (43) Марченко Дмитрий (16)

 Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала. ФОТОрепортаж

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию адвокатов генерала Дмитрия Марченко на избранную ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ из зала суда.

Киевский апелляционный суд рассматривает апелляцию на меру пресечения генерал-майору ВСУ Дмитрию Марченко, арестованному по "делу бронежилетов".

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Под зданием суда проходит акция протеста с требованием не применять к генералу Марченко меры пресечения в виде содержания под стражей.

На заседание суда поддержать Марченко пришли экс-нардеп Татьяна Рычкова, Герой Украины Игорь Гордийчук, нардеп от ЕС Михаил Забродский. 

Марченко участвует в заседании суда по видео связи.

Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 01
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 02
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 03
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 04
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 05
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 06
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 07
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 08
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 09
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 10
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 11
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 12
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 13
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 14
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 15
Суд рассматривает апелляцию на арест обвиняемого в закупке некачественных бронежилетов Марченко: под зданием суда проходит акция в поддержку генерала 16

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Напомним, 5 ноября стало известно, что пятерым чиновникам Минобороны объявлено о подозрении в закупке некачественных бронежилетов.

Подозрение получили следующие чиновники Минобороны: начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Александрович Марченко, его заместительница Ольга Юрьевна Капинус, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Витальевич Почтаренко, два начальника подразделения - Саковец и Каморянский.

В июне этого года глава ГБР Труба заявил, что Бюро проводит около 40 обысков в деле о закупке имущества для ВСУ по завышенным ценам: сумма убытков, нанесенных государству, около 100 млн грн. Позже стало известно, что ГБР провело в Минобороны обыски, связанные с двумя расследованиями - о низком качестве бронежилетов и об организации госзакупок для армии. ГБР опубликовало некоторые фрагменты разговоров должностных лиц Минобороны.

11 ноября Печерский суд оставил генерал-майора Марченко под стражей с возможностью выхода под залог в 76 млн грн. По решению суда, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в размере более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года. Также суд арестовал на два месяца с возможностью выхода под залог в 76,8 млн грн Михаила Каморянского.

Источник: https://censor.net.ua/p3162292
 
 
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Зачем Генерала держать под стражей? Они думают, что защитник ДАП сбежит в рашу, или укроется в Лондоне? Ипаный стыд...
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Акция в "поддержку" твари, покупавшей для бойцов мусорные жилеты?? Оказывается, дно еще не пробито... Днище.
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Жилети нормальні.
За логікою техзавдання жилет має забезпечити 2 рівень захисту (від пістолетної кулі та осколку міни 82мм) без бронепластин, та 5 (від кулі 7,62) - з бронепластинами.
На передку, вставляють бронепластини, вийшовши з небезпечної зони - виймають.
Кевлар втрачає частину своїх властивостей при намоканні і при намоканні ЧОХОЛ БЕЗ БРОНЕПЛПСТИН не витримує пістолетну кулю.
Зрада?
Може й так, але іншого матеріалу для чохлів просто НЕМАЄ! Будь який кевларовий захист втрачає частину захисних властивостей при намоканні.
То яка тоді ціна звинуваченням?
А я скажу.
Нормальних людей причинили, що вони "згадали" якісь "злочини" Порошенка.
Ну не можуть на нього нічого нарити, а завдання єврейської мафії виконати треба.
Вот!
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Кацап, смени ник и скройся в тундре, что бы твоими портками здесь не смердело...
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Це помста євреїв, які не отримали підряд на постачання бронежилетів.
Вони всі ці роки чекали години, коли хможуть помститися.
Помста всім ,хто перейшов євреям дорогу є національною ідеєєю єврейв. Всі мають боятися стати між ними та грошима, які вони намилилися украсти! Тільки завдяки цьому євреї досягають успіхів. Вони не розумніші, вони просто безмірномстиві та нахабні.
Вони ніколи не втомлюються "по єврейськи гадити вслід". Це не я, це єврей Гордон так сказав!
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Власть зажралась!

Боевого Генерала Уклонист под стражу взял.
Совсем страх потеряли зебилки сраные!
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Действительно...паркетного мародёра арестовали! Ужосссссс......
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Угу. А ти де був з 1914 по 1918р?
А цей воював, захищав ДАП.
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ДАП обороняли рядовые пацаны добровольцы...усохни тварь..
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ДАП захишали ЗСУ. Там були і рядові і сержанти і офіцери. Цей "паркетних генерал" пройшов шлях від капітана до генерала на фронті.
А тварюка - ти. Тварюка сєпарська!
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Изучи боевой путь этого человека, сравни со своей никчемной жизнью, а потом воняй...
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ты прям из окопа строччишь. миннетчик?
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Скройся в спаме какашников, твой №6...
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Ах, да, ти ж попочлєнєц, був з протилежного боку!
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Одеть этих ушлёпков в эти "бронежилеты" и отправить на пробный отстрел в тир...................
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ты ещё давай старую пластинку о руке кремля. ахенте мацквы, раскачиваю яхты косюка, про будку вякни......
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опять ты лекарства не принял, болезный
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Какашников, ты - гавно рашистское. Росийский фашист - украинофоб. Пшлонах отсюда, гавно ФСБшное запоребриковое Суд розглядає апеляцію на арешт обвинуваченого у закупівлі неякісних бронежилетів Марченка: під будівлею суду відбувається акція на підтримку генерала - Цензор.НЕТ 8650
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