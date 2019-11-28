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 Три масштабных ДТП из-за тумана произошли на Одесчине утром, один погибший, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Одесской области произошли три масштабных ДТП, в которых погиб один человек. Еще пятеро травмированы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Все аварии произошли сегодня утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана.

На мосту столкнулись "Opel", "Geely" и "Mercedes". В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "Geely", один из них - несовместимые с жизнью.

Под мостом произошла авария с грузовиком "МАЗ", "Daewoo" и "Hyundai". В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.

И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. И снова не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".

На всех местах работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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Три масштабных ДТП из-за тумана произошли на Одесчине утром, один погибший, - Нацполиция 01
Три масштабных ДТП из-за тумана произошли на Одесчине утром, один погибший, - Нацполиция 02
Три масштабных ДТП из-за тумана произошли на Одесчине утром, один погибший, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162278
 
 
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Да, молодца мой водила! Доставил в аэропорт Одессы без приключений. А два ДТП, в процессе поездки- я таки видел, правда- незначительные. Ох и трасса в Херсонской области! Та и в Николаевской тоже. Чертов кошмар!
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Там на фото еще Жига-ведро красная в тотал! - неужели ее водила не пострадал???
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соя. начинайте тошнить , что туман устроили проклятые евробляхеры.
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Минусовая температура плюс сильный туман дают замечательный гололед.На клеверном мосту даже на минимальной скорости АБС подрабатывало.
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