 Три масштабных ДТП из-за тумана произошли на Одесчине утром, один погибший, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции Одесской области.

Все аварии произошли сегодня утром в районе Клеверного моста в условиях сильного тумана.

На мосту столкнулись "Opel", "Geely" и "Mercedes". В результате столкновения травмы получили двое пассажиров "Geely", один из них - несовместимые с жизнью.

Под мостом произошла авария с грузовиком "МАЗ", "Daewoo" и "Hyundai". В этом дорожно-транспортном происшествии незначительные травмы получил один человек.

И чуть дальше от моста столкнулись сразу 11 автомобилей. И снова не обошлось без пострадавших: переломы нижних конечностей и сотрясение головного мозга получили водитель и пассажирка "ВАЗа".

На всех местах работают правоохранители. Они устанавливают обстоятельства ДТП и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

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