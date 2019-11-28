 Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург. ФОТО

Об этом он рассказал у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме выступления на пленарном заседании европарламента, было еще множество встреч с депутатами, лидерами партий и собраний с их фракциями. Президент европейского законодательного органа и мэр Страсбурга. Пресс-конференция и сорок пять интервью (говорят, что это местный рекорд, но меня от всех этих вопросов уже мутит). Но я не жалуюсь, а воспринимаю все это как некую работу, которую я обязан делать. Говорить, говорить и говорить европейцам об Украине, российской агрессии и наших пленных. Очень хочется верить, что меня услышали, но надеяться нам все равно лучше на самих себя", - написал Сенцов.

Он поделился снимками не с известными персонами, а с простыми работниками, которые помогали ему в период визита: "Водитель, который возил меня по улицам Страсбурга и провожатый, водивший по запутанным коридорам здания парламента. Если наши чиновники и депутаты будут иметь хотя бы половину их порядочности и внутреннего достоинства, то мы точно сможем построить нормальную страну".





Смотрите также: Помните о каждом из 13 000 погибших в Украине, когда возникает желание дружить с Путиным, - Сенцов в Европарламенте. ВИДЕО

"Самое приятное, что было - это когда некоторые европейские парламентарии в конце своего выступление добавляли: "Слава Украине!" и многие голоса им вторили: "Героям Слава!" И вот это действительно - до мурашек", - подытожил Сенцов.