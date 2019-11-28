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 Общество, За рубежом
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Все про:Европарламент (1445) Страсбург (75) Сенцов (1087)

 Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург. ФОТО

Украинский режиссер и экс-узник Кремля Олег Сенцов поделился впечатлениями от своей поездки в Страсбург, где ему вручили премию Сахарова.

Об этом он рассказал у себя в фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Кроме выступления на пленарном заседании европарламента, было еще множество встреч с депутатами, лидерами партий и собраний с их фракциями. Президент европейского законодательного органа и мэр Страсбурга. Пресс-конференция и сорок пять интервью (говорят, что это местный рекорд, но меня от всех этих вопросов уже мутит). Но я не жалуюсь, а воспринимаю все это как некую работу, которую я обязан делать. Говорить, говорить и говорить европейцам об Украине, российской агрессии и наших пленных. Очень хочется верить, что меня услышали, но надеяться нам все равно лучше на самих себя", - написал Сенцов.

Он поделился снимками не с известными персонами, а с простыми работниками, которые помогали ему в период визита: "Водитель, который возил меня по улицам Страсбурга и провожатый, водивший по запутанным коридорам здания парламента. Если наши чиновники и депутаты будут иметь хотя бы половину их порядочности и внутреннего достоинства, то мы точно сможем построить нормальную страну".

Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург 01
Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург 02

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"Самое приятное, что было - это когда некоторые европейские парламентарии в конце своего выступление добавляли: "Слава Украине!" и многие голоса им вторили: "Героям Слава!" И вот это действительно - до мурашек", - подытожил Сенцов.

Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162275
 
   
 Топ комментарии
 
Сенцов свое дело сделал, а надеяться можно только на себя, пока Украинцы не сформируются в единую силу и не решат своих проблем, ничего не изменится...
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Він правий. Тут ні Трампушка ні єврохрєї, а тим більше Зєлєпут разом з зєбіками, нам не допомога.
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Сенцов свое дело сделал, а надеяться можно только на себя, пока Украинцы не сформируются в единую силу и не решат своих проблем, ничего не изменится...
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казалось, что формировались, и была сила единая, казалось, что преодолеваем проблемы... Но, как оказалось, "бальшенствомукраинцыв" нарот выбрал себе в президенты недалекого, бездарного, несерьезного, некомпетентного клоуна и облек его в костюм президента... и, честно говоря, теперь я имею illusions perdues...
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Именно так и формируется нация, идет определенная раскачка, из людей нужно выбить рабскую веру в мудрого и справедливого царя, который за всех все порешает, у них должна появиться самооценка и ответственность за свои действия, поэтому и выбрали это недоразумение. Так что все нормально.
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ничего нормального не вижу... наблюдаю повторение вековой истории... Вот именно сейчас, когда, как говаривала мадам Тимошенко, "на мапу поставлено"... А ведь и буквально, и переносно, "на мапу"...
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И не такое переживали, все будет хорошо. Заметь, раньше быдлота всегда считала, что царя им назначают, и они ни при делах, а тут взяли и проголосовали по приколу за ЗЕ , хотя было 37 кандидатов, и ЗЕ пабиидиил!!! А теперь идет отрезвление, быдло нужно макать мордой в дерьмо, и как можно чаще. А когда наступит кризис, как всегда выйдет активное меньшинство и сделает по своему...
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Европа в отношении кацапстана - видит око да зуб неймет,или своя рубаха ближе к телу Хочу верить, что меня услышали, но надеяться нам лучше на самих себя, - Сенцов о поездке в Страсбург - Цензор.НЕТ 9942
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Вангую, що зараз у Сєнцова будуть кидати зеленим лайном прихильники зеленого цунамі. Це вже було:"нєблагадарний!! Он нє цєніт старанія Бубочкі, котрий єго спас. У нєги нєт чувства благодарності! Прєдатєль! Парахабот!"
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Помню, когда Сенцова освобождали, кое-кто вопил "Зрада".
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Ожк закласти я, що і ковбасу по 2.20 теж пам'ятаєш. Нє? 😁
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А стой самой, когда все ПЕСдюки орали, что обмен пленными - это зрада. Хочу вірити, що мене почули, але сподіватися нам краще на самих себе, - Сенцов про поїздку до Страсбурга - Цензор.НЕТ 7339
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Один Сенцов своей поездкой в Страсбург, зделал гораздо больше для Украины,чем вся команда Зеленского за пол года.
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нормально все человек делает, все бы так.
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+100%.Добавлю, и чем команда Порошенко за все пять лет.
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Не согласен,при всех его недостатках Порошенко проукраинский,благодаря ему Россия имеет на сегодня те санкции и проблемы.Зеленский же,пока для России никаких проблем и неудобств не создал.
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Ну после ситуации с Райниным,который возглавил харьковскую "за жыття",я бы так не утверждал.
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Кто такой Райнин,я узнал только сегодня. Райнин что,при Порошенко строил внешнюю политику Украины? В команде Зеленского 3.14дорасов повылазит с мутной биографией и делами куда больше,дождитесь конца его каденции.
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двумя словами:
Порох не кацап - шмаркля да.

сегодня все сводится тока к етому....
кацап? - стань вправо о там де стадо.
не кацап? - к людям левее перейди....
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тебя слушают, Олежа, тока сомневаюсь слышат ли..
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Хороший человек этот Олег Сенцов.Вот просто хороший человек.Интересно увидеть его в украинской политике.В Украине таких хороших людей- политиков как Олег Сенцов просто нет,или очень мало.Есть хороший шанс на следующих президентских выборах.Я бы за Сенцова-президента проголосовал бы.
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Быть может о президенстве говорить рано, но потенциал морального лидера точно есть. Неплохо было бы кроме режиссуры видеть Олега в политической, общественной или правозащитной деятельности на выбор.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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