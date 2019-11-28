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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (18246) НСЖУ (41) ограбление (1237) Нацполиция (10468) Томиленко Сергей (1)

 Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегдня ночью, 28 ноября, неизвестные ограбили офис Национального союза журналистов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщили глава союза Сергей Томиленко.

"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - говорится в сообщении.

Факт проникновения установлен утром сотрудниками офиса НСЖУ, сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.

"МВД и Полиция информированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - сообщил Томиленко.

В свою очередь Департамент коммуникации Нацполиции Киева сообщил, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.

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Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 01
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 02
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 03
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 04
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 05
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 06
Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко 07

Источник: https://censor.net.ua/p3162270
 
 
 Топ комментарии
 
личные средства (деньги) не должны хранится в служебных сейфах или помещениях!
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З колаборантами менше треба було якшатися.
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НСЖУ при нинішньому керівництві спаскудилися... Свого часу вони вступалися за таких геніїв від журналістики, як Гужва з газети Вєсті...

До речі, що значить власні кошти в сейфі?? У того ж Гужви при обшуку в Вєстях найшли мільйон баксів кешем у сейфі, так він доказував, що то друг попросив їх там потримати Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко - Цензор.НЕТ 4961
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не понял. а что этот бордель работал? кто его крышевал? или у нас уже узаконены публичные дома?
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Просто Эпоха Бедности прошла....
Зебобики озверели.
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журналисты накопали очередной компромат ,вот и заказали навести шмон))
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И знали же когда сорос зарплату перевёл. Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко - Цензор.НЕТ 7999
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Там не сорос, там швидше з півночі, бо цей дядько захищав газету Вєсті і мертвечуковські анали 112 і нюс-ван...
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личные средства (деньги) не должны хранится в служебных сейфах или помещениях!
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мабуть так. Але хіба те, що зображене не фото, можна назвати сейфом? Просто металева тумбочка. Щодо зберігання грошей у службових приміщення, то це, як на мене, справа особиста.
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НСЖУ при нинішньому керівництві спаскудилися... Свого часу вони вступалися за таких геніїв від журналістики, як Гужва з газети Вєсті...

До речі, що значить власні кошти в сейфі?? У того ж Гужви при обшуку в Вєстях найшли мільйон баксів кешем у сейфі, так він доказував, що то друг попросив їх там потримати Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко - Цензор.НЕТ 4961
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З колаборантами менше треба було якшатися.
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...да у нас скоро одни тужвы, пропиховшики, вишенские, и пр. х*и лесничие коцапи, заробитчане дебильные и останутся ...журналисты в этот штаб 5 колонны и не ходят, чего им там делать, методички фсб-шные получать что ли?
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