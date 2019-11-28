 Неизвестные ночью ограбили офис НСЖУ в Киеве, полиция проводит расследование, - глава союза Томиленко. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщили глава союза Сергей Томиленко.
"Ограбили Союз журналистов на Крещатике ... Сегодня ночью неизвестные проникли в мой служебный кабинет и приемную и совершили ограбление. Офисный сейф поврежден. В нем хранились некоторые служебные документы и мои собственные средства ... Часть служебных документов лежит на полу, часть вывернуто на стол, ящики раскрыты", - говорится в сообщении.
Факт проникновения установлен утром сотрудниками офиса НСЖУ, сам Томиленко находится в командировке в Запорожье.
"МВД и Полиция информированы, оперативно уже проводятся следственные действия", - сообщил Томиленко.
В свою очередь Департамент коммуникации Нацполиции Киева сообщил, что по данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит до шести лет лишения свободы.
Зебобики озверели.
До речі, що значить власні кошти в сейфі?? У того ж Гужви при обшуку в Вєстях найшли мільйон баксів кешем у сейфі, так він доказував, що то друг попросив їх там потримати