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Все про:алкоголь (1518) Житомирщина (772) маршрутки (421) патрульная полиция (1353)

 Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался "откупиться" за 300 грн, - полиция. ФОТО

На трассе Киев-Ковель патрульные остановили маршрутку с пассажирами, водитель которой был в нетрезвом состоянии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Житомирщины.

27 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге "Киев - Ковель" движется маршрутное транспортное средство, водитель которого находится за рулем, вероятно, в состоянии опьянения.

Транспортное средство патрульные обнаружили на АЗС, опросили пассажиров и предложили водителю пройти проверку на месте.

В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и с целью избежания административной ответственности предложил инспекторам патрульной полиции 300 гривен.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы, а также оформили административный протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Две маршрутки столкнулись в Одесской области, пострадали 19 человек, - полиция. ФОТОрепортаж

Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался откупиться за 300 грн, - полиция 01
Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался откупиться за 300 грн, - полиция 02
Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался откупиться за 300 грн, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3162263
 
 
 Топ комментарии
 
Вот лошара, захотел ЗЕленой халявы - за 12 долларов...
При барыгах это стоило минимум 50 долларов...
Водій маршрутки з ознаками сп'яніння на Житомирщині намагався "відкупитися" за 300 грн, - поліція - Цензор.НЕТ 6231
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Ага..во всем виноват Зеленский??)))
В голове у людей как не было так и нет мозгов...Только у 25% населения кто за Пороха,мозгов хоть отбавляй(даже лишнее),втыкают в текст Зеленского куда не попадя)))
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Мало пропонував тому не відкупився. При зеленому аваківськи беруть мін. 100 баксов.
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Мы с детства спекулянты, торгаши и алкаши
Борьба за трезвость нам приносит только барыши
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Вот лошара, захотел ЗЕленой халявы - за 12 долларов...
При барыгах это стоило минимум 50 долларов...

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Ага..во всем виноват Зеленский??)))
В голове у людей как не было так и нет мозгов...Только у 25% населения кто за Пороха,мозгов хоть отбавляй(даже лишнее),втыкают в текст Зеленского куда не попадя)))
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Ты все попутал - я имел в виду, что:
То что у власти оказались ВАЗелин с Коломойшей,
виноваты вот такие жаждущие халявы ЗЕбилы...

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Это какой то путешественник во времени из 2012 года
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И этот организм людей возит. За пьяное вождение, должно быть лишение прав пожизненно.
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нормальна маршрутка, ніяких ознак сп'яніння в неї я не бачу
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просто ментовской прейскурант не знал или нищеброд, потрясут его основательно и принесет необходимое им с учетом недешевых "услуг" по вибиванию с него бабла!
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Мало пропонував тому не відкупився. При зеленому аваківськи беруть мін. 100 баксов.
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ога! А при порохе наливали на опохмел и так отпускали. Шо, абы гавкнуть?
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Житомирских полицейских давно так никто не оскорблял))))
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А теперь и маршрутку продаст, чтобы расчитаться с ОПГ суд,менты . Селянин наверно .
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