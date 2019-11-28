 Водитель маршрутки с признаками опьянения на Житомирщине пытался "откупиться" за 300 грн, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в сети Facebook сообщает патрульная полиция Житомирщины.

27 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на автодороге "Киев - Ковель" движется маршрутное транспортное средство, водитель которого находится за рулем, вероятно, в состоянии опьянения.

Транспортное средство патрульные обнаружили на АЗС, опросили пассажиров и предложили водителю пройти проверку на месте.

В присутствии двух свидетелей мужчина отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и с целью избежания административной ответственности предложил инспекторам патрульной полиции 300 гривен.

На место происшествия патрульные полицейские вызвали сотрудников следственно-оперативной группы, а также оформили административный протокол по статье 130 КУоАП (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения).

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