EN|RU|UK
Темы дня: Записи Трубы Скандалы в Слуге народа Рынок земли Дела против чиновников НБУ Формула Штайнмайера Задержание Мазура (Тополи) в Польше Дело Ярослава Дубневича Убийство Гандзюк Коррупционный скандал в Слуге народа Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  509  19
Все про:посольство Украины (226) США (15835) безвизовый режим (1417)

 Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США. ФОТОрепортаж

В Посольстве Украины в США состоялась церемония подписания Соглашения об упрощении визового режима между Украиной и Маршалловыми островами.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу представительства, соответствующий документ подписали временный поверенный в делах Украины в США Андрей Яневский и посол Маршалловых островов в США Джеральд Закиос.

"Маршалловы острова - это государство, которое находится в центре самого Тихого океана между Гавайями и Филиппинами и находится в ассоциации с Соединенными Штатами Америки. Отныне, украинцам достаточно иметь действительный украинский загранпаспорт, чтобы совершенно свободно без виз в течение 180 дней (при условии, если один срок пребывания не будет превышать 90 дней подряд) с момента въезда находиться на территории Маршалловых островов. Соглашение вступит в силу после выполнения сторонами внутригосударственных процедур", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок безвизового пребывания граждан Украины в Аргентине увеличен в два раза - до 180 дней, - МИД

Отмечается, что в этом году Украина поднялась в мировом рейтинге паспортов, заняв 43 место с показателем в 126 стран, в которые украинцы могут попасть без виз.

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украина и Монголия подписали соглашение о безвизе. ФОТО

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 02
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 03
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 04
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США 05
Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

Также читайте: Есть предварительные договоренности с Канадой о включении Украины в программу "trusted traveller", - Боднар

Источник: https://censor.net.ua/p3162230
 
   
 Топ комментарии
 
Люк! Йа твой мать! Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 5548

А воно, коли посміхається, ще дурніше виглядає

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 949
 показать весь комментарий
 
Нужно срочно найти капсулу, где она в физрастворе лежит, и вырвать нейрошунт.
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 9719
 показать весь комментарий
 
Це сама страшна сукня, яку я взагалі бачила в своєму житті. Я сподівалась, що вчорашні білі брУки пробили останнє дно, але Лєнка таки знизу постукала.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Це мабудь добре, але я не дуже розумію як рядові українці туди дістануться, та скільки це буде коштувати?🤔
 показать весь комментарий
 
 
Це в неї плаття, чи брючний комбінезон зі шлейфом?

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 254
 показать весь комментарий
 
 
Люк! Йа твой мать! Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 5548

А воно, коли посміхається, ще дурніше виглядає

Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 949
 показать весь комментарий
 
 
Нужно срочно найти капсулу, где она в физрастворе лежит, и вырвать нейрошунт.
Украинцы смогут посещать без виз Маршалловы острова, - посольство Украины в США - Цензор.НЕТ 9719
 показать весь комментарий
 
 
Це сама страшна сукня, яку я взагалі бачила в своєму житті. Я сподівалась, що вчорашні білі брУки пробили останнє дно, але Лєнка таки знизу постукала.
 показать весь комментарий
 
 
Так там США ядерные испытания проводили. Нехилый безвиз для "оздоровления". Уж лучше в нашу "зону отчуждения" на экскурсию сходить воздухом подышать. Дешевле будет.
 показать весь комментарий
 
 
При Пете безвиз с Европой, а при клоуне с островами ХЗ где находящимися в центре океана нафиг никому не нужными. Кловун есть кловун..
 показать весь комментарий
 
 
ЗеБидлу не потрібен безвіз з Європою. Що вони там забули? Тільки Московія, тільки хардкор
☹️
 показать весь комментарий
 
 
Подивилась на мапі де ці острови, одразу перехотілося туди їхати відпочивати.
Цікаво, знайдеться хоча б один придурок з українським паспортом, який туди полетить? Краще вже в Тайланд.
 показать весь комментарий
 
 
Місце виглядає чудово. Мабудь гарно можна відпочити. АЛЕ, скільки це буде коштувати? 🤔
 показать весь комментарий
 
 
Алёё?? Какой отдохнуть? Там было 10ки взрывов ядерных бомб, там радиация круче чем в Чернобыле..ХЗ как там вообще живут месные. Отдыхать туда точно нет.
 показать весь комментарий
 
 
Мені, з Америки, тиждень такого відпочинку обійшовся б десь коло $10000. До біса таке потрібно?
🤔
 показать весь комментарий
 
Так, а мене більш цікавить скільки днів туди летіти. 12000 кілометрів як їх подолати та не здохнути?
 показать весь комментарий
 
 
Мені видало що летіти 36 годин у одному напрямку
🤔
 показать весь комментарий
 
Туда будут украинские маршалы наведываться...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх