 Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ. ДОКУМЕНТ

Такие данные обнародованы на сайте НБУ, пишет Цензор.НЕТ.
Если по состоянию на 21 декабря 2016 года или 1 января 2019 года как владелец 100% акций "ПриватБанка" было указано "государство Украина в лице Министерства финансов", то на 25 сентября 2019-го - уже "государство Украина в лице Кабинета министров".
Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "ПриватБанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "ПриватБанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "ПриватБанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.
Решение о национализации "ПриватБанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.
Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.
19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".
1) Уголовка возбуждена по отсутствующему в принципе эпизоду преступления (Марченко НИКОГДА не осуществлял закупки).
2) Уголовка возбуждена по отсутствующему нарушению (Экспертиза показала, что бронежилеты соответствуют заявленным параметрам).
3) В качестве меры пресечения установлен один из самых крупных залогов в истории Украины, четверть МИЛЛИАРДА гривен на троих.
4) Содержание под стражей в СИЗО, что по кодексу запрещено в отношении действующих офицеров ВСУ.
5) Прямые свидетельства указаний в отношении дела из ОП и в ДБР, и в суд.
6) Вынесший решение судья отметился покупкой секс-услуг в борделе (в отличие от "индивидуалок" подпадающим по статью УК), причем пользовался услугами несовершеннолетней.
7) Ну а о процессуальных нарушениях даже говорить нет смысла, их там на несколько томов только перечисления.
Все это говорит о том, что данный процесс не имеет ничего общего с правосудием как таковым. Мы совершенно однозначно имеем дело с политически мотивированным преследованием, имеющим целью давление на все новые силы в МО и ВСУ в целом.
И целью намерено выбран знаковый персонаж. Сигнал очевиден. Если они посмели настолько беспредельно тронуть Марченко, то тронут любого. Любого, кто недостаточно сильно прогнется.
Мы не знаем, что можно сделать в этой ситуаци кроме публичности и заявления своей позиции. Поэтому считаем для себя абсолютно обязательным сделать то единственное, что можем. Выйти на акцию в день рассмотрения апелляционной жалобы. Мы должны показать, что по стране много людей, которые не дадут на тихой волне закрывать боевых офицеров под совершенно вздорными предлогами.
Марченко защищал всех нас. Если кто-то не в курсе или забыл, он прошел ДАП. И сделал очень многое в МО, чтобы защитить всех военных, обеспечив их максимально качественным обмундированием. Сейчас наша очередь защитить его. Это самое малое из того, что мы все ему задолжали.
Никита Соловьев, ДемСокира.
Мероприятие в Киеве.
Мероприятие в Харькове.
відео на фейсбуці
Партія ДемСокира вимагає відсторонення Білоцерківця від справи Марченко на підставі порушення ним суддівського кодексу, і розгляду суддями поведінки Білоцерківця. Також ми хочемо щоб держава підтвердила нашу інформацію, для цього ми будемо домагатися отримання білінгу дзвінків Білоцерківця.
🤔
План Б на випадок, якщо 19 грудня апеляційний суд по націоналізації прийме рішення не на користь держави ?
А Гончарук хитрий, взяв портмоне і переклав з однієї кишені брюк в іншу
Захист матьорий ващє, Бєня тепер забере 100500 своїх позовів
(с) Михайло Демків
===В декабре 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал 100% акций неплатежеспособного "ПриватБанка" Минфину===
Вот не помню, чтобы Приват хоть один день не отдавал депозиты, а грязную информационную кампанию помню. Тут интересно другое, как только в конце августа 2016-го года главой АП Порошенко стал медведчуковец Райнин, т.е. ставленник Москвы, так началось отжатие Привата по беспределу. Совпадение? Не думаю