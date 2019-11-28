 Минфин передал "ПриватБанк" правительству, - НБУ. ДОКУМЕНТ

Такие данные обнародованы на сайте НБУ, пишет Цензор.НЕТ.

Если по состоянию на 21 декабря 2016 года или 1 января 2019 года как владелец 100% акций "ПриватБанка" было указано "государство Украина в лице Министерства финансов", то на 25 сентября 2019-го - уже "государство Украина в лице Кабинета министров".

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Напомним, 18 декабря 2016 года стало известно, что Кабинет Министров принял решение о национализации "ПриватБанка". Первый зампред банка заявил, что решение о передаче "ПриватБанка" государству было принято из-за беспрецедентной информатаки и угрозы для клиентов. В "Приватбанке" заверили, что с деньгами на счетах ничего не произойдет: "Это было ключевым условием переговоров". В свою очередь, глава Минфина Данилюк подтвердил: "Деньги вкладчиков "Приватбанка" в безопасности и защищены государством". По данным НБУ, общая потребность "ПриватБанка" в капитале составляла 148 млрд гривен. В связи с национализацией капитал "ПриватБанка" увеличивался несколько раз. Государство тремя траншами докапитализировало "Приватбанк" на 116,8 млрд грн, в том числе ОВГЗ, привязанными к курсу доллара.

Решение о национализации "ПриватБанка" поддержали в МВФ и ЕБРР, а также страны G7, Евросоюз и США.

Окружной админсуд Киева 18 апреля 2019 года по иску И.Коломойского признал национализацию банка незаконной.

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку Украины и "ПриватБанку".

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