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 Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС. ФОТОрепортаж

Сегодня, 27 ноября, в Тернополе прошел торжественный марш по городу военнослужащих 44-й отдельной артиллерийской бригады оперативного командования "Запад", которые на днях вернулись из района проведения ООС.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 01

Военнослужащие прибыли к месту постоянной дислокации воинской части в полном составе, с техникой и вооружением - без боевых потерь. Участие в мероприятии приняли более полутора тысяч защитников Украины, которые планово были выведены из зоны проведения ООС.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 02
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 03
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 04
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 05
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 06

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Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 07

Во время шествия артиллеристы остановились у мемориальной стелы и почтили погибших Героев, в разные годы отдавших жизнь за независимость Украины. Армейцы прошли по центральным улицам Тернополя с боевым знаменем бригады во дворец культуры "Березиль", где их встретили командующий войсками ОК "Запад" генерал-лейтенант Александр Павлюк, представители местной, областной власти, волонтеры и горожане.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 08

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 09
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 10
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 11
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 12
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 13

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Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 14

"Личный состав воинской части с честью выполнил поставленные задачи. Бригада более года находилась на угрожаемых направлениях линии соприкосновения. Пока артиллерийские подразделения находились в районе проведения операции, у противника не было желания применять большой калибр, поскольку могли получить достойную адекватный ответ", - отметил командующий войсками ОК "Запад" Павлюк.

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 15
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 16
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 17
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 18
Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 19

Смотрите: В Вооруженных силах стартовал конкурс на лучшую артиллерийскую батарею. ФОТОрепортаж

Бойцы 44-й отдельной артбригады прошли торжественным маршем по Тернополю после возвращения из зоны ООС 20

Лучшие военнослужащие артиллерийской бригады были отмечены наградами министра обороны и начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В ближайшее время военнослужащих ждут отпуска, затем артиллеристы будут восстанавливать боеспособность и проходить боевое слаживание.

Источник: https://censor.net.ua/p3162206
 
 
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Таке враження, що воїнів, які захищають Незалежні ть і Соборність України цінують лише у Галичині. Щодо хлопців, зичу їм здоров'я, сімейного щастя і міцного сну. Героям Слава!
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Там людей больше чем быдла . Вот и все !
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когда уже эти красные прапора поменяют???,
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Гей, там на горі Січ іде,
Гей, МАЛИНОВИЙ стяг несе,

Приспів:
Гей, малиновий, наше славне товариство,
Гей, марширує, раз, два, три. (С)
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файно!
Героям СЛАВА !!!!
***
Чекаю вЕсну, ти на вЕсну схожа:
Неначе днина світла і погожа,
Твої слова, як ластівки співочі,
Підсніжники - твої блакитні очі...

Дух забиває запах молодих бруньок,
Замріявся покритий мохом старигань-пеньок,
І кров по жилам швидше струменіє,
Лиш серце скиглить, ниє й тужавіє.

Воно ж бо добре знає. Знає!
За ким сумує, тужить і скучає.
Хотілося б цю Мар'їнку покинути... Донецьк,
Перелетіти через ліси, поля і луки навпростець

До тебе. Матері моїх дітей...
До тебе...через сто смертей...
Поцілувати, обійняти, міцно пригорнути,
В твоїх обіймах кляту цю війну забути.

автор: воїн - артилерист, 2015 р.
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Херои-каратели вернулись.Но не все.СУХС!
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