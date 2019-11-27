 Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Зеленский поинтересовался у детей успехами в учебе. Он выразил надежду, что юные украинцы вернутся на родину.
"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей ", - сказал глава государства.
Также Президент пообщался с военнослужащими - участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.
Кроме того, во время официального визита в Литовскую Республику Президент с супругой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтили память погибших за независимость Литвы.
в Эстонии хотели подарить ему Rover, машинку.... но послали в дорогой магазин эстонского галичанина, который с детства знает, что ровер - то велик...)))))
Весна 2019, зелебобики: "Выберем Зеленского, хоть поржём!"
Осень 2019, зелебобики: "Пачиму вы ржёте над Зеленским??"
Але цим окацапленим жителям України паспорти в 1991 видали зразу, а канадцям щоб стати громадянами України, треба 5 років тут прожити. Де справедливість? Особливо якщо врахувати, що чимало канадських українців - потомки вояків УПА, які за Україну воювали...
Зеленський говорить про необхідність якнайшвидшого завершення війни. І це зрозуміло. Новому президенту нічим похвалитися навіть перед власними прихильниками. Велика частина пропонованих ним змін є катастрофічно непопулярними. Українці виступають проти відкриття ринку землі. У влади немає можливості знизити комунальні тарифи. Більшість в парламенті розсипається з огидними скандалами. І це тільки початок ерозії дилетантської влади. Що залишається Зеленському? Говорити про мир.
Зеленський не може вибудовувати відносини з Путіним на рівних. Він постійно ініціює спілкування з російським президентом, а в результаті цього спілкування виграє тільки Путін. Путін виставив умови, Зеленський їх виконав, Путін погодився приїхати. Сила Путіна - в слабкості Зеленського. У слабкості України. Росія після провалу проекту "Новоросія" працювала заради цієї слабкості, увійшла в тактичну згоду з українськими олігархами і виграла. І отримала того партнера, якого бажала. Тепер залишилося змусити цього партнера погоджуватися з новими і новими умовами, аж до повної відмови від досягнень, які оплачені кров'ю і здоров'ям тисяч людей.
Зеленський часто говорить про необхідність закінчити війну, але ніколи не говорить про те, як саме він хоче її закінчити. Саме від цього залежить, чи стануть знову вбивати українців і чи не опиняться окупованими нові регіони України. Нам потрібні не слова про закінчення війни. Нам потрібен чіткий, прозорий і зрозумілий план її закінчення. Це може бути план перемир'я. Це може бути план перемоги. Але це не може бути план капітуляції перед ворогом. Капітуляція - це не мир. Капітуляція - це війна. - Віталій Портников
Молодежь ласково называла Зеленского :"Наш велосипедик!"
А-а-а..., поняла "цим клоуном гидують і ігнорують його"(с)
Злодна
шо бы стать как вы, полным зедбилом-отморозком?
Сannoli Siciliani пробовал?
пустой желудок - пустая голова...
у вас, нешановна, ети два органа не работают уже давно.
А Tiramisu'?
та княпни уже шо то....
какая разница для двушки преклонных лет в недоразуме?
так відповідь буде на мое запитання чі тільки спроби образити?
ви кажете "я в дерьме" - ви не поручь сидите чі шо?
грайте в одну рояль ротами, або не грайте зовсім...
Может хромосома, может зарплата от пецика, а может и то, и другое.
бо ты без нее дуреешь...
так, це та церковна мова, яку ви, мокшани,прихватизували і стали називати руцькою.
Вона зустрічалась лише в книжках.
Ви навіть вкрали нашу назву Русь, ви - московщина і тарарія.
Щодо письменників.. А де Котляревський взяв ту мову, якою написано Енедеїду ?
Сам вигадав ?
@donikroman
Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.
5:00 AM · Nov 26, 2019
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https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/09/15/news/il-culto-di-zelensky-273661/
Московский Центр Карнеги Россия
https://carnegie.ru/experts/1527
Она европейский политик?
Ma quello ucraino è il laboratorio più all'avanguardia dove si sta cercando la ricetta per superare la sindrome sovietica, una scommessa che potrebbe cambiare il destino anche della Russia, e dell'Europa.
Але українська - це найбільш авангардна лабораторія, де шукають рецепт подолання радянського синдрому, ставку, яка може змінити долю Росії, і Європи.
потом на Пярну и Таллинн. Паром до Хельсинки ) где Я счас и живу возле Саддама)...
Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек (с)
Сначало была Канада и канадская диаспора, где ее(диаспору) в чем-то заверил.... Потом была Латвия и тоже диаспора.... Теперь Эстония, Литва и тоже встречи с диаспорой..... Очевидно этим всем он показывает, что он - свой... проукраинский и прозападный президент..... Так сказать, успокатвает проукраинскую и прозападную часть населения страны...... А потом, как фигарнет какую-то западлянку, каким-то договорняком тет-а-тет с Путиным, на этой встрече..... И что будем делать???
Очень важно, чтоб журналисты смотрели за руками этого артиста.... чтобы не упускали малейших деталей из этой нормандской встречи..... Чет не верю в искренность этого чувака из криворожской подворотни.....