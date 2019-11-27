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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:диаспора (295) Зеленский (3779) Литва (1356)

 Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой встретился в Вильнюсе с представителями украинской общины. В частности, глава государства пообщался с украинскими детьми, которые учатся в столице Литвы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 01

Зеленский поинтересовался у детей успехами в учебе. Он выразил надежду, что юные украинцы вернутся на родину.

"После получения образования - домой! Обязательно будем ждать таких замечательных детей ", - сказал глава государства.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 02
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Возвращайтесь в Украину, поднимайте производство!" - Зеленский на встрече с диаспорой в Эстонии

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 04
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 05
Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 06

Также Президент пообщался с военнослужащими - участниками АТО/ООС, которые проходят в Вильнюсе реабилитацию после ранений, и с военными, которые изучают английский язык в Военной академии Вооруженных сил Литвы.

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 07

Также читайте: Зеленский пообщался с украинской диаспорой в Латвии. ФОТО

Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС 08

Кроме того, во время официального визита в Литовскую Республику Президент с супругой возложили цветы к памятнику Тарасу Шевченко. Также президентская чета почтили память погибших за независимость Литвы.

Источник: https://censor.net.ua/p3162197
 
 
 Топ комментарии
 
- Володимир, будете у нас в Литві з офіційним візитом, ми для Вас маємо чудовий Steinway. - Даля, це якесь вино? - Рояль, Володимире, рояль...Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 7475
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Ой зрада шо ж це коїться, молодь та ветерани всі ж за Пороха, а цим клоуном гидують і ігнорують його. На фото поряд з Зеленським актори з 95 кварталу і Сватів Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6870
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- Володимир, будете у нас в Литві з офіційним візитом, ми для Вас маємо чудовий Steinway. - Даля, це якесь вино? - Рояль, Володимире, рояль...Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 7475
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в якому обов'язково плавають шпроти
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они рижские - а литва это Вильнюс - учите географию пецюнчики мальдивские
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Москалик не врубився, що таке шпроти на роялі Стейнвей... Це ж класика!
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шо москалі, шо наші вітчизняні підкацапники завжди паляться на Лесикові
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та ладно вам! ))))
в Эстонии хотели подарить ему Rover, машинку.... но послали в дорогой магазин эстонского галичанина, который с детства знает, что ровер - то велик...)))))
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Їхня мімика говорить, що Зе вже розуміє у яку халепу ступив, але за характером починає переконувати себе, що то його Хрест. Вибачте Карма, він же язичник, тобто атеіст)).
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* * *
Весна 2019, зелебобики: "Выберем Зеленского, хоть поржём!"
Осень 2019, зелебобики: "Пачиму вы ржёте над Зеленским??"
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Самая большая украинская община в Масквабаде. И она ждёт не дождётся президента
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Від твого посту плакала вся маршрутка! Плачу.....😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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це свідок розіп'ятого бандерами мальчіка в трусіках.
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Как приятно (и даже гордость какая-то к себе), любить Украину из прекрасного далёка (не-не, вариант "вернуться", как приветливый Вова зазывает, даже не рассматривается.) Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 5491
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Это же не с Канады верещать про патриотизм.
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Канадські Українці знають українську мову і історії краще, ніж деякі жителі України...

Але цим окацапленим жителям України паспорти в 1991 видали зразу, а канадцям щоб стати громадянами України, треба 5 років тут прожити. Де справедливість? Особливо якщо врахувати, що чимало канадських українців - потомки вояків УПА, які за Україну воювали...
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Капітуляція - це війна. Сила Путіна - в слабкості Зеленського. У слабкості України.
Зеленський говорить про необхідність якнайшвидшого завершення війни. І це зрозуміло. Новому президенту нічим похвалитися навіть перед власними прихильниками. Велика частина пропонованих ним змін є катастрофічно непопулярними. Українці виступають проти відкриття ринку землі. У влади немає можливості знизити комунальні тарифи. Більшість в парламенті розсипається з огидними скандалами. І це тільки початок ерозії дилетантської влади. Що залишається Зеленському? Говорити про мир.
Зеленський не може вибудовувати відносини з Путіним на рівних. Він постійно ініціює спілкування з російським президентом, а в результаті цього спілкування виграє тільки Путін. Путін виставив умови, Зеленський їх виконав, Путін погодився приїхати. Сила Путіна - в слабкості Зеленського. У слабкості України. Росія після провалу проекту "Новоросія" працювала заради цієї слабкості, увійшла в тактичну згоду з українськими олігархами і виграла. І отримала того партнера, якого бажала. Тепер залишилося змусити цього партнера погоджуватися з новими і новими умовами, аж до повної відмови від досягнень, які оплачені кров'ю і здоров'ям тисяч людей.
Зеленський часто говорить про необхідність закінчити війну, але ніколи не говорить про те, як саме він хоче її закінчити. Саме від цього залежить, чи стануть знову вбивати українців і чи не опиняться окупованими нові регіони України. Нам потрібні не слова про закінчення війни. Нам потрібен чіткий, прозорий і зрозумілий план її закінчення. Це може бути план перемир'я. Це може бути план перемоги. Але це не може бути план капітуляції перед ворогом. Капітуляція - це не мир. Капітуляція - це війна. - Віталій Портников
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А я знаю чому йому не подарили піаніно, бо він би зразу при людях почав би на ньому музицірувать.
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tam napisano ukrainski skver,eto po ukrainski ili po ruski napisano?Jesli po ruski togda nado skazat stob izmenili tablicku
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Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью...

Молодежь ласково называла Зеленского :"Наш велосипедик!"
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встретился и молодец, не унюхался же в трубу - уже хорошо
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робот - тебе на хм.. - ты потеряный для жизни...
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Ой зрада шо ж це коїться, молодь та ветерани всі ж за Пороха, а цим клоуном гидують і ігнорують його. На фото поряд з Зеленським актори з 95 кварталу і Сватів Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6870
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Это в Литве, если что, не в Украине. Там живут своей жизнью.
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А где фото с ветеранами? Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві - Цензор.НЕТ 4947
А-а-а..., поняла "цим клоуном гидують і ігнорують його"(с)
Злодна
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зеленые - подскажите от чего мне не хватает,
шо бы стать как вы, полным зедбилом-отморозком?
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Ты уже больной на голову раз такое пишешь,так ,что можешь не переживать,у тебя и так все получилось Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 1231
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каких-то 4% отсилы...
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а вот и итальянский десерт на дур-отсилы! Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 4486
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так и знал, шо вы на диете.
пустой желудок - пустая голова...
у вас, нешановна, ети два органа не работают уже давно.
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с вас, мадама, даже прикалываться не прикольно....
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голодная? - так и думал...
та княпни уже шо то....
какая разница для двушки преклонных лет в недоразуме?
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так... підтягнулася сама зелена дрібниця.
так відповідь буде на мое запитання чі тільки спроби образити?
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Зачем? Ты не плохо смотришься и в шыкаладном дерьме
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Та не,я думаю,шо посадят до нового года.Осенью тоже сажают и не плохо.Пашинский,Гримчак тому пример.
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ніколи вас не зрозумію - оте вище казало "у тебя и так все получилось"
ви кажете "я в дерьме" - ви не поручь сидите чі шо?
грайте в одну рояль ротами, або не грайте зовсім...
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У тебя не хватает, у тебя лишнее.
Может хромосома, может зарплата от пецика, а может и то, и другое. Зеленський зустрівся у Вільнюсі з українською молоддю і пораненими учасниками АТО/ООС, які проходять реабілітацію в Литві - Цензор.НЕТ 8522
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свою лишнюю поищи и пришпиль уже в то место где у людей моск,

бо ты без нее дуреешь...
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Кстати, а ведь Литва для нас исторически братское государство. Есть даже одна странная, как для меня история, когда Киевская Русь входила в состав Княжества Литовского делопроизводство в Вильно (Вильнюсе) велось на древнеукраинском языке. Да и с кацапами мы тогда не дружили. Вот только кацапы это скрывают.
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а чого ти ржьош, ванька ?
так, це та церковна мова, яку ви, мокшани,прихватизували і стали називати руцькою.
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Мордвини не розмовляли староросійською.
Вона зустрічалась лише в книжках.
Ви навіть вкрали нашу назву Русь, ви - московщина і тарарія.
Щодо письменників.. А де Котляревський взяв ту мову, якою написано Енедеїду ?
Сам вигадав ?
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Моника,есть Моника....она нижняя, и мне стыдно за Украину, и за тех недоносков, кто голосовал за фуемьбея!
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Роман Донік
@donikroman

Юбки и платья для Елены Зеленской придумывает и шьет Ксения Кошевая, жена кварталовца Евгения Кошевого. Компания PICO. Нет, я не знаю, что в прошлом произошло между этими двумя женщинами.

5:00 AM · Nov 26, 2019

170 Retweets
539 Likes
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капец .. жду с нетерпением когда на Цензоре выложат новость про то что Райнин сегодня избран главой ОПЗЖ Харьковской области .... и то как Бойко его представлял как человека который всегда был с ними , только об этом нельзя было говорить раньше , пока Райнин был главой Администрации Порошенко ))))))))))))
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В Европе очень уважают Зе. Пишут, что за него проголосовали интеллектуалы из поколения, выросшего без совка. И хвалят его реформы!
https://www.ilfoglio.it/esteri/2019/09/15/news/il-culto-di-zelensky-273661/
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Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 6911 "Інтелектуали - виборці Зеленьского" - це оксюморон.
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Это мнение Европейских журналистов и политиков!
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Автор статьи Анна Зафесова.
Московский Центр Карнеги Россия

https://carnegie.ru/experts/1527

Она европейский политик?
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прочитав...сподобалася ця стаття, особливо її завершення:
Ma quello ucraino è il laboratorio più all'avanguardia dove si sta cercando la ricetta per superare la sindrome sovietica, una scommessa che potrebbe cambiare il destino anche della Russia, e dell'Europa.

Але українська - це найбільш авангардна лабораторія, де шукають рецепт подолання радянського синдрому, ставку, яка може змінити долю Росії, і Європи.
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Да, там ещё написали, что срю оччень много пишет об Украине в смысле, критикует. Только украинцы всем этим не интересуются. У них основная цель - НАТО и Европа. В результате рашка останется не более, чем азиатским государством!
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в Вильнюсе не была) но от Клайпеды до Шаулявичуса и далее на Ригу Взморье! Супер Загорала Голышом на Абсолютно Чистом Пляже вдоль Трассыы!!
потом на Пярну и Таллинн. Паром до Хельсинки ) где Я счас и живу возле Саддама)...
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"голишом на трасі" - кожний заробляє собі на хліб як може
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Вова, "eiti an bỹbis", это - не приветствие...
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В черговій країні готуються до офіційного візиту українського президента. Схоже, що їм вдастся переплюнути естонців...Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 7579
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Vsego bolse 500 ucatsia v Litve v skolax.Bolsinstvo s Donbasa,oni na god prijedut ucitsia,Nikto ix nezastavliajet uctisia po litovski,no nekotorye sami xocet vyucit tak ix togda ucit odin den v nedeliu.Neudivetes jesli Donbase skoro budet govorit i po litovski Зеленский встретился в Вильнюсе с украинской молодежью и проходящими реабилитацию в Литве ранеными участниками АТО/ООС - Цензор.НЕТ 8295
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Так это ж классно
Сколько языков ты знаешь, столько раз ты человек (с)
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Очень настораживает это турне Зелинского по самым преданным союзникам Украины перед нормандской встречей.....
Сначало была Канада и канадская диаспора, где ее(диаспору) в чем-то заверил.... Потом была Латвия и тоже диаспора.... Теперь Эстония, Литва и тоже встречи с диаспорой..... Очевидно этим всем он показывает, что он - свой... проукраинский и прозападный президент..... Так сказать, успокатвает проукраинскую и прозападную часть населения страны...... А потом, как фигарнет какую-то западлянку, каким-то договорняком тет-а-тет с Путиным, на этой встрече..... И что будем делать???
Очень важно, чтоб журналисты смотрели за руками этого артиста.... чтобы не упускали малейших деталей из этой нормандской встречи..... Чет не верю в искренность этого чувака из криворожской подворотни.....
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Первый официальный визит Зели в Литву (верного и последовательного друга Украины) и такая непростительная "оплошность" : опоздал на 20 минут, заставив нашего президента и торжественный караул ждать на улице, при ненастной погоде... Такого не допускали даже королевские особы и Папы Римские, посещавшие Литву... И в таких мелочах подражает своему кумиру - Путену...
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Так ведь это чмо-недомерок подражает одной старой плешивой кремлёвской крысе.
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По пути можно также проведать диаспору в Беларуси! Бацька давно уже дожидается...
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Дааа, много в мире людей не разборчевых в знакомствах. Я бы лично побрезговал. Встречаться с таким.
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