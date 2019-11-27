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 В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Днепропетровской области ликвидировали незаконное производство табака для курения кальянов и изъяли крупную партию фальсифицированной продукции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 01

В рамках операций "Акциз-2019", "Сеть", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины были установлены двое местных жителей, которые организовали незаконное производство, фасовку и сбыт фальсифицированного табака для курения кальянов, с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство.

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 02
В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 03

Смотрите: Подпольный цех по производству табака для курения кальянов ликвидирован на Харьковщине. Изъято товара на 2,7 млн грн, - ГФС. ФОТО

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 04

В незаконном производстве использовалось сырье (табак) неизвестного происхождения, глицерин, ароматизаторы и другие вещества с неизвестными примесями. Готовую продукцию фасовали в пластиковые банки объемом 125 гр, на которые наносили эмблемы вымышленной торговой марки, и реализовывали через ряд специализированных сайтов в сети интернет, используя для доставки услуги компаний-перевозчиков. Кроме того, фальсификат сбывали через торговые объекты, расположенные на территории областного центра.

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 05
В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 06

Смотрите: Во Львове налоговая милиция блокировала нелегальную торговлю табаком для кальянов, изъято товара на 900 тыс. грн. ФОТО

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 07

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение табак для курения кальянов неизвестного происхождения, оборудование и автомобили общей ориентировочной стоимостью почти 8 млн грн.

В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 08
В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 09
В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС 10

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Посетителям кальян-баров в центре Киева предлагали табак неизвестного происхождения, который может быть опасным: партия изъята, проводится экспертиза. ФОТОрепортаж

Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3162191
 
 
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Я что-то не очень догнал 7 фото, это была криминалистическая экспертиза или муссора оттягивались по полной ?
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