 В Днепре ликвидировано подпольное производство табака для курения кальянов, изъято ТМЦ на 8 млн грн, - ГФС. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках операций "Акциз-2019", "Сеть", "Рубеж" и расследования уголовного производства по ч.2 ст. 204 УК Украины были установлены двое местных жителей, которые организовали незаконное производство, фасовку и сбыт фальсифицированного табака для курения кальянов, с использованием оборудования, которое обеспечивает их массовое производство.





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В незаконном производстве использовалось сырье (табак) неизвестного происхождения, глицерин, ароматизаторы и другие вещества с неизвестными примесями. Готовую продукцию фасовали в пластиковые банки объемом 125 гр, на которые наносили эмблемы вымышленной торговой марки, и реализовывали через ряд специализированных сайтов в сети интернет, используя для доставки услуги компаний-перевозчиков. Кроме того, фальсификат сбывали через торговые объекты, расположенные на территории областного центра.





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По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъяты и переданы на ответственное хранение табак для курения кальянов неизвестного происхождения, оборудование и автомобили общей ориентировочной стоимостью почти 8 млн грн.







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Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество.

Продолжается следствие.